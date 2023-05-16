Şampiyonluğa son iki adım! Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u mağlup etti

Süper Lig'de heyecan 34. hafta maçlarıyla devam etti. Lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılar Icardi'nin golleriyle kazanmayı bildi ve şampiyonluk yolunda hata yapmadı.
ZANIOLO 5 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ
Maçın 69. dakikasında oyuna dahil olan Zaniolo yalnızca 5 dakika sahada kalabildi. İtalyan yıldız rakibine yaptığı müdahelenin ardından sarı kartla cezalandırıldı. Ardından VAR uyarısıyla kartın rengi kırmızıya döndü.
BURUK'TAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre İstanbulspor karşısında tek değişiklik yaptı.