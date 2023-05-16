Şampiyonluğa son iki adım! Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u mağlup etti

Süper Lig'de heyecan 34. hafta maçlarıyla devam etti. Lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılar Icardi'nin golleriyle kazanmayı bildi ve şampiyonluk yolunda hata yapmadı.