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    • 16.05.2023 18:57
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    • 16.05.2023 23:33
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    Şampiyonluğa son iki adım! Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u mağlup etti

    Süper Lig'de heyecan 34. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'un konuğu oldu. Nefes kesen karşılaşmada Galatasaray, Icardi'nin golleriyle maçı 2-0 kazanmayı başardı. Bu sonuçla beraber Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşmasına sadece iki adım kaldı.

    takvim.com.tr
    Şampiyonluğa son iki adım

    Süper Lig'de heyecan 34. hafta maçlarıyla devam etti. Lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılar Icardi'nin golleriyle kazanmayı bildi ve şampiyonluk yolunda hata yapmadı.



    ZANIOLO 5 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ
    Maçın 69. dakikasında oyuna dahil olan Zaniolo yalnızca 5 dakika sahada kalabildi. İtalyan yıldız rakibine yaptığı müdahelenin ardından sarı kartla cezalandırıldı. Ardından VAR uyarısıyla kartın rengi kırmızıya döndü.



    BURUK'TAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre İstanbulspor karşısında tek değişiklik yaptı.



        Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre İstanbulspor karşısında zorunlu tek değişiklik yaptı. Buruk, sarı kart cezalısı Sacha Boey'un yerine Leo Dubois'a görev verdi.



        DUBOIS 6 MAÇ SONRA 11'DE
        Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Fransız futbolcu Sacha Boey'un sarı kart cezasından dolayı sağ bekte Fransız oyuncu Leo Dubois'a görev verdi. Son olarak Konyaspor deplasmanında 11'de görev alan Dubois, 6 maç sonra İstanbulspor karşısında 11'de başladı.

        Galatasaray, İstanbulspor mücadelesine; Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

        Yedeklerde ise Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sam Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata bekledi.



        TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
        Galatasaray taraftarları, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendilerine ayrılan yerleri tamamen doldur

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        Haberler Spor Şampiyonluğa son iki adım! Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u mağlup etti
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