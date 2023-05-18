Kadıköy’de dev kapışma: Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak!





FENERBAHÇE BİZİ KISKANIYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özbek,"Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak, en çok cumhuriyetin yüzü Galatasaray'a yakışacaktır. Takımımız şampiyon olmayı hak etti ve olacaktır"dedi. Özbek, Kemerburgaz projesi ile ilgili de Florya'daki arazinin 20 dönümü kulübün tapulu malı, 40 dönümü de satın aldık. O da kulübün tapulu malı. Ruhsat müracaatı için üzerinde binalar var. Bu binaların yıkılması ve arsa haline dönüştürülmesi lazım. Bu projenin ekonomik değerini defalarca ifade ettim, çok detaya girmeye gerek yok. Bildiğiniz gibi bazı kesimler konuyla kıskançlık seviyesinde ilgili" sözleriyle de Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.