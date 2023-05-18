Kadıköy’de dev kapışma: Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak!

ŞOK EDEN İDDİA
G.Saray'ın İstanbul'u 2-0 yendiği maçın 32. dakikasında Victor Nelsson ile Emeka Eze kafa kafaya çarpıştı. Eze'nin saçındakiler tartışma konusu oldu. İstanbulsporlu futbolcunun saçında boncukların yanı sıra deniz kabuklarının da olduğu iddia edildi. Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson'un kafasına 15 dikiş atıldı. Kurallar gereği futbolcular kolye, yüzük, küoe, piercing vb. takılar kullanamıyor. İkili mücadelelerde ve hava toplarında yaralanmaya sebebiyet verebilecek her türlü aksesuar yasak. Fakat saçtaki boncuk veya örgü aksesuarları gözden kaçabiliyor.
MÜCADELEYİ SAKIN BIRAKMAYIN
Jorge Jesus'un öğrencilerine, "Puan olarak G.Saray'dan gerideyiz ama mücadeleyi bırakmayacağız. Kendi taraftarımızın önünde bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Erken bir gol bulmalıyız. Biz iyi bir takımız. Sizlerden beklentim bu kritik maçı kazanmanız. Şampiyonluk umudumuzu kalan haftalara taşımamız için galip geleceğiz. Son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmayın" dediği öğrenildi.
ADANA DEMİRSPOR MESAİSİ SÜRÜYOR
Beşiktaş, süper Lig'in 35. haftasında 21 Mayıs Pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idmanı, Başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.
MENDY İÇİN FRANSA SEFERİ
Beşiktaş'ın fransa Ligue 1 ekibi Angers'te oynayan Batista Mendy için temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi. Kartal'ın 3 milyon Euro değer biçilen Mendy için önümüzdeki günlerde Fransa'ya çıkarma yapması bekleniyor. Bu sezon 32 maçta forma giyen 23 yaşndaki Fransız futbolcunun kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
5 YILDIZ SINIRDA
Trabzon'un bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesi 5 oyuncusu sarı kart sınırında yer alıyor. Eren, Bartra, Siopis, Uğurcan ve Umut kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Fatih Karagümrük maçında görev yapamayacaklar.
YAZICI SÜRPRİZİ
Fırtına'da sakatlığı süren Denswil ve Dorukhan Toköz Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı. Cezalı Bakasetas da derbide forma giyemeyecek. Dün sabah idmanında yer alan Yusuf Yazıcı ise Bjelica'nın kararıyla kadroya alınmadı.
UEFA'DA RÖVANŞ GECESİ
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçları 22.00'de oynanacak. Avrupa Ligi'nde Leverkusen- Roma (0-1), Sevilla- Juventus (1-1) ve Konferans Ligi'nde AZ-W. Ham (1-2), Basel-Fiorentina (2-1) kapışacak.
KOMBİNELER KAPIŞ KAPIŞ
Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım koşan Galatasaray, gelecek sezonun kombinelerini satışa çıkardı. Dün satışa çıkan kombineler kısa sürede tükendi. Sarı-Kırmızılılar, "2023-2024 sezonu için genel satışa çıkan kombinelerimiz tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz Büyük Galatasaray Taraftarı" denildi.
DENVER GALİBİYETLE BAŞLADI
NBA Batı Konferansı final serisi ilk maçında Denver Nuggets evinde LA Lakers'ı 132- 126 yendi. Denver'da Jokic 34 sayı, 21 ribaund ve 14 asistle 'triple double' yaptı. Lakers'ta Davis 40 sayı, 10 ribauntla öne çıktı.
MAGUİRE SATIŞ LİSTESİNDE
ADA basını, Manchester United'ın içlerinde Harry Maguire, Alex Telles, Martial ve McTominay gibi futbolcularında bulunduğu 13 oyuncuyu bu yaz takımdan göndermek istediğini öne sürdü.
HURMACI: PES ETMEK YOK
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son haftaya küme düşme riskiyle giren Bursaspor'da futbol sorumlusu Özer Hurmacı, Nazilli maçı öncesi "Pes etmek yok, birlikte başaracağız"şeklinde konuştu.