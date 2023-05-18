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    Kadıköy’de dev kapışma: Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak!

    Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe’nin konuğu Trabzonspor olacak. Sarı-Lacivertliler şampiyonluk yarışından kopmamayı, Fırtına ise rakibi karşısında 26 yıllık 3 puan özlemini dindirmeyi hedefliyor. İşte sizler için derlediğimiz 18 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kadıköy’de dev kapışma

    Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında evinde Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak dev mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok önemli 2 puan kaybeden Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefleyecek. 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sahasında Ankaragücü'nü 2-0 ye nerek son veren Fırtına da Fenerbahçe'yi yenerek ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etmeye çalışacak.

    26 YIL SÜREN ÖZLEM
    Aynı zamanda Nenad Bjelica ve öğrencileri kazanması halinde Fenerbahçe deplasmanında 26 yıllık galibiyet hasretini sonlandırmış olacak. Maç öncesi Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya'nın 68, ilk büyük maçına çıkacak Bjelica yönetimindeki Trabzon'un ise 48 puanı bulunuyor.



    DEPLASMANDA 3 PUANA HASRET
    Trabzonspor, Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmayla deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmaya çalışacak. En son 1 Ekim'de Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Bordo-Mavililer, daha sonra ligde oynadığı 9 dış saha maçında 7 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı. Trabzonspor, bu sezon ligde 15 deplasman maçında 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Fırtına, 14 puanın 3'ünü hükmen olarak elde ederken dış sahada maç başına 0.93 gibi düşük bir ortalama yakaladı.



    PANATHINAIKOS PEŞİNDE
    Fırtına'nın atom karıncası Siopis'e ülkesinin takımlarından Panathinaikos talip oldu. Panathinaikos'un sezonun bitmesiyle birlikte Trabzonspor'un kapısını çalacağı iddia edildi. Siopis'in Bordo- Mavililerle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Panionios, Aris ve Olympiakos da tecrübeli oyuncu için girişimlerini sürdürüyor.



        HAKAN'IN RAKİBİ İLKAY
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu... Milan'ı saf dışı bırakıp finale yükselen Hakan Çalhanoğlu'nun takımı İnter'in rakibi, İlkay Gündoğan'ın formasını giydiği Manchester City oldu. İlk maçta İspanya'da Real Madrid ile 1-1 berabere kalan Mavi-Beyazlılar, rövanşta rakibini futboluyla paramparça etti. City'de Bernardo Silva, 23 ve 37. dakikalarda sahneye çıkarak takımını 2-0 öne geçirdi. 76'da Akanji'nin kafa vuruşu Militao'ya çarpıp ağlara gitti: 3-0. Son sözü 90+1'de Julian Alvarez söyledi. Kupayı 14 kez ile en çok kazanan kulüp Real Madrid sahada hiçbir varlık gösteremedi. Madrid'in hocası Carlo Ancelotti 191'inci Devler Ligi maçına çıkıp bu alanda rekor kırdı. Barcelona'da 2008-09 ve 2010-11'de Devler Ligi'ni kazanan Pep Guardiola, 2021'den sonra 4. kez finale çıktı. 10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde City tarihinde ilk, İnter ise 4. kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmeye çalışacak.



        GÜNEŞ 2 İSİM İÇİN ISRARCI
        Beşiktaş, Pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş bir yandan da yeni sezon planlamasını yapmaya çalışıyor. Sezon hazırlıklarına Temmuz başında başlayacak Siyah Beyazlılar, transfer çalışmalarını da bu tarihe göre planlayacak. Beşiktaş'ta N'Koudou, Welinton, Atiba, Maxim, Redmond, Dele Alli ve Tayfur Bingöl'ün sözleşmeleri sona eriyor. Şenol Güneş'in bu isimlerden Tayfur ve Redmond'ın kalmasını istediği ifade edildi. Tayfur için Alanya ile masaya oturmaya hazırlanan yönetimin, Redmond'un kalması için yoğun çaba harcadığı belirtildi.



        BONUCCİ'DEN FUTBOLA VEDA
        Juventus'ta oynayan Leonardo Bonucci, gelecek sezonun sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. 36 yaşındaki stoper, "Ben bırakınca bir savunma çağı kapacak. Başardığım şeyler için gururluyum" dedi.

            TRABZON İLE 133. RANDEVU
            Bugün oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla birlikte iki takım 133. kez birbirine rakip olacak. Geride kalan 132 maçta Fenerbahçe 50 kez galip gelirken, Trabzonspor ise 43 maçta 3 puan aldı. 39 maç ise beraberlikle tamamlandı. Ligde ise iki takım 99 kez karşılaştı. Kanarya 39, Fırtına ise 26 kez güldü. Taraflar 34 maçta beraberliği bozamadı. Söz konusu lig maçlarında Fenerbahçe'nin kaydettiği 129 gole, Bordo-Mavililer ise 102 golle karşılık verdi.



            KANARYA'DA 4 EKSİK VAR
            Fenerbahçe, Trabzonspor maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-Lacivertliler'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakat olan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.



            VALENCİA'NIN HAYATI FİLM OLUYOR
            İngiliz basını, Fenerbahçe'de bu sezon ligde 27 gol atan ve krallıkta zirvede olan Enner Valencia'nın hayatının filme uyarlanacağını duyurdu. Ekvadorlu yıldızın Güney Amerika'daki zor günlerinden, futbol kariyerine kadar tüm hikayesi uzun metrajlı bir film olarak izleyicilere sunulacak. Film için konuşan Valencia, "Mesajım, kişinin hayallerini gerçekleştirmesi için onun için çalışması gerektiğidir. Bu filmle yeni nesillere ilham kaynağı olacağım" dedi.



                SON DÜDÜĞE KADAR DEVAM
                Trabzonspor ile sahasında kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus futbolcularıyla dev mücadele öncesinde bir motivasyon konuşması gerçekleştirdi. Portekizli çalıştırıcı, şampiyonluk umutlarının devam etmesi adına Karadeniz ekibiyle oynayacakları maçın önemini oyuncularına anlattı.



                FENERBAHÇE BİZİ KISKANIYOR
                Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özbek,"Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak, en çok cumhuriyetin yüzü Galatasaray'a yakışacaktır. Takımımız şampiyon olmayı hak etti ve olacaktır"dedi. Özbek, Kemerburgaz projesi ile ilgili de Florya'daki arazinin 20 dönümü kulübün tapulu malı, 40 dönümü de satın aldık. O da kulübün tapulu malı. Ruhsat müracaatı için üzerinde binalar var. Bu binaların yıkılması ve arsa haline dönüştürülmesi lazım. Bu projenin ekonomik değerini defalarca ifade ettim, çok detaya girmeye gerek yok. Bildiğiniz gibi bazı kesimler konuyla kıskançlık seviyesinde ilgili" sözleriyle de Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.



                GÜMRÜK'E DEMİR YUMRUK
                Süper Lig'de iki golcü takımın karşılaşmasında kazanan taraf Adana Demirspor oldu. 44'te sol kanatta Fabio Borini'nin ortasında, kaleci Ertaç Özbir topu elinden kaçırdı: 1-0. 51'de Yusuf Sarı, Levent'i geçip ortaladı, Cherif Ndiaye dokundu: 1-1. 76'da Yusuf Sarı, Belhanda'ya, o da Onyekuru'ya bıraktı: 1-2. 80'de Colley ortaladı Diagne soluyla vurdu: 2-2. 84'te Yusuf Sarı'nın sert ortasına Dresevic ters vurdu: 2-3. Adana Demirspor puanını 63'e çıkarıp Avrupa kupalarına katılım iddiasını sürdürdü.



                    ANKARAGÜCÜ SON ANDA
                    Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü, Antalyaspor'u konuk etti. Antalyaspor 68'de öne geçti. Ndao'nun ceza sahasına ortasında müsait durumdaki Güray Vural, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1. 90+3'te Sowe'un şutu savunmadan döndü, altı pasın önünde Milson meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.



                    ÜMRANİYE 1 PUANI KAPTI
                    Süper Lig'de Başakşehir ile Ümraniye karşılaştı. Başakşehir 4. dakikada Aleksic'in golüyle öne geçti. 7'de Mahmut Tekdemir'in Onur Ayık'ın faulüne kırmızı çıktı. 45+2'de Serdar Gürler'in kazandırdığı penaltıyı Aleksic kaçırdı. 60'ta Touba penaltı yaptırdı. Umut Nayir 1 puanı getirdi: 1-1.

                    FLAŞ ICARDI İDDİASI
                    Aslan'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını; 30 yaşındaki yıldızın haziranda Boca Juniors'a gideceğini duyurdu. Icardi'nin eşi ve çocuklarına daha yakın olmak istediği be- lirtildi. Ancak temsilcisi Elio Pino, "Transferi için konuşamam ama Icardi, Galatasaray'da çok mutlu" dedi.



                        HEDEFE SON 2!
                        Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün ara vermeden başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, İki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi. Okan Buruk'un idmanın bir bölümünde eliyle 2 işareti yaptığı görüldü. Galatasaray da sosyal medyadan bu kareyi "Hedefe son 2" başlığıyla paylaştı.



                        MESSİ'NİN YERİNE SANCHEZ
                        İspanyol medyası PSG'nin sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Lionel Messi'nin yerini Marsilya ile olan kontratı sezon sonu bitecek olan Şilili forveti Alexis Sanchez'le doldurmak istediğini iddia etti.



                        ZANIOLO AKLINI KAYBETTİ!
                        Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 ile mağlup ederken, Cimbom'da 69. dakikada oyuna girdikten sadece 6 dakika sonra kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo, İtalya'da gündeme oturdu. Corriere dello Sport'un, "Zaniolo aklını kaybetti: Önce oyundan atıldı, ardından soyunma odası tünelinde tekme ve yumruk attı" başlığıyla duyurduğu haberde, "Zaniolo için unutulması gereken bir akşam" ifadelerine yer verildi. La Gazetta dello Sport da Nicolo Zaniolo'nun 75. dakikada gördüğü kırmızı kartını okuyucularına duyurdu. Gazetede yer alan haberde, "Ne asist, ne de gol... Bu kez Nicolo Zaniolo'dan tam tersi bir haber var. Oyuna girmesi Galatasaray'ın lehine olmadı" denildi. Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 9 maçta göre yapan Zaniolo, 3 kez gol sevinci yaşadı. Türkiye Kupası'nda da 1 maçta forma giyen İtalyan yıldız 1 asist üretti.



                            ŞOK EDEN İDDİA
                            G.Saray'ın İstanbul'u 2-0 yendiği maçın 32. dakikasında Victor Nelsson ile Emeka Eze kafa kafaya çarpıştı. Eze'nin saçındakiler tartışma konusu oldu. İstanbulsporlu futbolcunun saçında boncukların yanı sıra deniz kabuklarının da olduğu iddia edildi. Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson'un kafasına 15 dikiş atıldı. Kurallar gereği futbolcular kolye, yüzük, küoe, piercing vb. takılar kullanamıyor. İkili mücadelelerde ve hava toplarında yaralanmaya sebebiyet verebilecek her türlü aksesuar yasak. Fakat saçtaki boncuk veya örgü aksesuarları gözden kaçabiliyor.

                            MÜCADELEYİ SAKIN BIRAKMAYIN
                            Jorge Jesus'un öğrencilerine, "Puan olarak G.Saray'dan gerideyiz ama mücadeleyi bırakmayacağız. Kendi taraftarımızın önünde bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Erken bir gol bulmalıyız. Biz iyi bir takımız. Sizlerden beklentim bu kritik maçı kazanmanız. Şampiyonluk umudumuzu kalan haftalara taşımamız için galip geleceğiz. Son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmayın" dediği öğrenildi.

                            ADANA DEMİRSPOR MESAİSİ SÜRÜYOR
                            Beşiktaş, süper Lig'in 35. haftasında 21 Mayıs Pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idmanı, Başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.

                            MENDY İÇİN FRANSA SEFERİ
                            Beşiktaş'ın fransa Ligue 1 ekibi Angers'te oynayan Batista Mendy için temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi. Kartal'ın 3 milyon Euro değer biçilen Mendy için önümüzdeki günlerde Fransa'ya çıkarma yapması bekleniyor. Bu sezon 32 maçta forma giyen 23 yaşndaki Fransız futbolcunun kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

                            5 YILDIZ SINIRDA
                            Trabzon'un bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesi 5 oyuncusu sarı kart sınırında yer alıyor. Eren, Bartra, Siopis, Uğurcan ve Umut kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Fatih Karagümrük maçında görev yapamayacaklar.

                            YAZICI SÜRPRİZİ
                            Fırtına'da sakatlığı süren Denswil ve Dorukhan Toköz Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı. Cezalı Bakasetas da derbide forma giyemeyecek. Dün sabah idmanında yer alan Yusuf Yazıcı ise Bjelica'nın kararıyla kadroya alınmadı.

                            UEFA'DA RÖVANŞ GECESİ
                            UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçları 22.00'de oynanacak. Avrupa Ligi'nde Leverkusen- Roma (0-1), Sevilla- Juventus (1-1) ve Konferans Ligi'nde AZ-W. Ham (1-2), Basel-Fiorentina (2-1) kapışacak.

                            KOMBİNELER KAPIŞ KAPIŞ
                            Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım koşan Galatasaray, gelecek sezonun kombinelerini satışa çıkardı. Dün satışa çıkan kombineler kısa sürede tükendi. Sarı-Kırmızılılar, "2023-2024 sezonu için genel satışa çıkan kombinelerimiz tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz Büyük Galatasaray Taraftarı" denildi.

                            DENVER GALİBİYETLE BAŞLADI
                            NBA Batı Konferansı final serisi ilk maçında Denver Nuggets evinde LA Lakers'ı 132- 126 yendi. Denver'da Jokic 34 sayı, 21 ribaund ve 14 asistle 'triple double' yaptı. Lakers'ta Davis 40 sayı, 10 ribauntla öne çıktı.

                            MAGUİRE SATIŞ LİSTESİNDE
                            ADA basını, Manchester United'ın içlerinde Harry Maguire, Alex Telles, Martial ve McTominay gibi futbolcularında bulunduğu 13 oyuncuyu bu yaz takımdan göndermek istediğini öne sürdü.

                            HURMACI: PES ETMEK YOK
                            TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son haftaya küme düşme riskiyle giren Bursaspor'da futbol sorumlusu Özer Hurmacı, Nazilli maçı öncesi "Pes etmek yok, birlikte başaracağız"şeklinde konuştu.

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                            Haberler Spor Kadıköy’de dev kapışma: Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak!
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