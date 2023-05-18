İstanbul'da finalin adı belli oldu! Inter - Manchester City

Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş karşılaşmasında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid ile karşılaştı. City'nin ev sahipliğinde Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetti. Ev sahibi ekip karşılaşmaya; "Ederson- Walker, Dias, Akanji, Stones, Rodri, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Silva, Grealish ve Haaland" 11'i ile çıktı.
Konuk ekip Real Madrid ise "Courtois- Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Valverde, Kroos, Modric, Rodrygo, Junior ve Benzema" 11'i ile sahaya çıktı. Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23'üncü ve 37'nci dakikalarda Bernardo Silva, 76'ncı dakikada Akanji ve 90+1'inci dakikada Alvarez kaydetti.
FİNAL İSTANBUL'DA
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde ikinci maçların oynanmasının ardından final mücadelesi belli oldu. İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek final maçı, Manchester City ile Inter arasında oynanacak. Dev mücadele 10 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
İNGİLİZ EKİBİNİN İLK FİNALİ
Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde Real Madrid'i eleyen İngiliz ekibi Manchester City, kulüp tarihinde ilk kez bu kupada finale yükseldi. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde üç kez yarı final oynayan ve bu üç maçın ikisinde Real Madrid'e elenen Manchester City, kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Geçen sezon yarı final aşamasında İspanyol ekibi Real Madrid'e elenen City, bu sezon tekrar karşılaştığı Madrid'i 1-1'in rövanşında evinde 4-0 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi.
MANCHESTER CITY, ETIHAD'TA 26 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Manchester City, Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde Real Madrid'i elemesiyle birlikte Etihad Stadyumu'nda oynadığı son 26 Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetmedi. Toplamda 24 galibiyet ve 2 beraberlik alan City, son mağlubiyetini Eylül 2018'de Lyon'dan aldı.
CARLO ANCELOTTI'DEN REKOR
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 191 maça çıkarak bu alanda rekor kırdı. Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla mücadelede görev alan teknik adam unvanını kazanan Ancelotti, Manchester United efsanesi Alex Ferguson'un 190 maçlık rekorunu egale etti. Aynı zamanda Ancelotti, Pep Guardiola ile birlikte iki farklı takımın başında bu sayıya ulaşan ikinci teknik adam oldu.
Konuk ekip Real Madrid ise "Courtois- Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Valverde, Kroos, Modric, Rodrygo, Junior ve Benzema" 11'i ile sahaya çıktı. Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23'üncü ve 37'nci dakikalarda Bernardo Silva, 76'ncı dakikada Akanji ve 90+1'inci dakikada Alvarez kaydetti.
FİNAL İSTANBUL'DA
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde ikinci maçların oynanmasının ardından final mücadelesi belli oldu. İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek final maçı, Manchester City ile Inter arasında oynanacak. Dev mücadele 10 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
İNGİLİZ EKİBİNİN İLK FİNALİ
Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde Real Madrid'i eleyen İngiliz ekibi Manchester City, kulüp tarihinde ilk kez bu kupada finale yükseldi. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde üç kez yarı final oynayan ve bu üç maçın ikisinde Real Madrid'e elenen Manchester City, kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Geçen sezon yarı final aşamasında İspanyol ekibi Real Madrid'e elenen City, bu sezon tekrar karşılaştığı Madrid'i 1-1'in rövanşında evinde 4-0 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi.
MANCHESTER CITY, ETIHAD'TA 26 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Manchester City, Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde Real Madrid'i elemesiyle birlikte Etihad Stadyumu'nda oynadığı son 26 Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetmedi. Toplamda 24 galibiyet ve 2 beraberlik alan City, son mağlubiyetini Eylül 2018'de Lyon'dan aldı.
CARLO ANCELOTTI'DEN REKOR
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 191 maça çıkarak bu alanda rekor kırdı. Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla mücadelede görev alan teknik adam unvanını kazanan Ancelotti, Manchester United efsanesi Alex Ferguson'un 190 maçlık rekorunu egale etti. Aynı zamanda Ancelotti, Pep Guardiola ile birlikte iki farklı takımın başında bu sayıya ulaşan ikinci teknik adam oldu.