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    • 17.05.2023 16:02
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    • 17.05.2023 16:02
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    Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu!

    Süper Lig'in 34. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Fırtına'nın bu maç öncesi İstanbul kafilesi de belli oldu. İşte o isimler...

    takvim.com.tr
    Trabzonspor’un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu!

    Süper Lig'in 34. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

    Fırtına'nın bu maç öncesi İstanbul kafilesi de belli oldu.

    İşte o isimler;

    1. Uğurcan Çakır
    2. Muhammet Taha Tepe
    3. Hakan Aydın
    4. Marc Bartra
    5. Hüseyin Türkmen
    6. Taha Altıkardeş
    7. Larsen
    8. Serkan Asan
    9. Eren Elmalı
    10. Arif Boşluk
    11. Marek Hamsik
    12. Siopis
    13. Abdülkadir Ömür
    14. Doğucan Haspolat
    15. Enis Bardhi
    16. Gbamin
    17. Lahtimi
    18. Lazar Markovic
    19. Trezeguet
    20. Edin Visca
    21. Umut Bozok
    22. Maxi Gomez

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    Haberler Spor Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu!
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