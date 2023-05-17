Trabzonspor’un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 34. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Fırtına'nın bu maç öncesi İstanbul kafilesi de belli oldu.

İşte o isimler;

1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Hakan Aydın

4. Marc Bartra

5. Hüseyin Türkmen

6. Taha Altıkardeş

7. Larsen

8. Serkan Asan

9. Eren Elmalı

10. Arif Boşluk

11. Marek Hamsik

12. Siopis

13. Abdülkadir Ömür

14. Doğucan Haspolat

15. Enis Bardhi

16. Gbamin

17. Lahtimi

18. Lazar Markovic

19. Trezeguet

20. Edin Visca

21. Umut Bozok

22. Maxi Gomez