Jorge Jesus ihaleyi futbolculara yıktı! Başkan Ali Koç-Jorge Jesus zirvesinin ayrıntılarını TAKVİM ortaya çıkardı





MENTAL SEVİYE YETERSİZ...

Jorge Jesus'un Başkan Koç'a "Futbolcularımın bazılarının stres ortamını kaldırabilecek bir mental seviyesi yok. Bunu net bir şekilde gördüm. Bunun dışında bazı oyuncularım da benim vermiş olduğum taktiği uygulayabilecek yeterlilikte değil. Giresun'da tüm maç boyunca bunun sıkıntısını net bir şekilde yaşadık. Ne yazık ki bu duruma maç içinde çözüm de bulamadık" dediği bildirildi. Bunun yanı sıra Başkan Ali Koç'un Portekizli teknik adama, "Sayın hocam biz önümüzdeki yıl seninle devam etmek istiyoruz. Ancak bu sonuç ve futbolla biz de zor durumda kalıyoruz. Futbol olarak daha üst seviyede olmamız lazım" dediği de gelen haberler arasında.

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