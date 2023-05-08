Trabzonspor’un 11’i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Fırtına'da hedef yeni hocası Bjelica ile ilk 3 puanına ulaşmak. Ankaragücü ise Tolunay Kafkas ile yakaladığı çıkışı sürdürmenin peşinde.

Trabzonspor Ankaragücü maçı öncesi Fırtına'nın 11'i belli oldu.

İLK 11'LER



Trabzonspor : Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Bardhi, Doğucan, Hamšík, Arif, Umut, Gómez

Ankaragücü : Gökhan, Kitsiou, Arda, Atakan, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan, Emre, Zahid, Sowe

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK!



Trabzonspor'un Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak teknik direktörü Nenad Bjelica da ilk galibiyetlerini MKE Ankaragücü karşısında yaşamak istiyor. Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor, kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.