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    • 08.05.2023 18:55
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    • 08.05.2023 19:20
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    Trabzonspor'un 11'i belli oldu!

    Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Fırtına'da hedef yeni hocası Bjelica ile ilk 3 puanına ulaşmak. Ankaragücü ise Tolunay Kafkas ile yakaladığı çıkışı sürdürmenin peşinde. Trabzonspor Ankaragücü maçı öncesi Fırtına'nın 11'i belli oldu.

    takvim.com.tr
    Trabzonspor’un 11’i belli oldu!

    Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.

    Fırtına'da hedef yeni hocası Bjelica ile ilk 3 puanına ulaşmak. Ankaragücü ise Tolunay Kafkas ile yakaladığı çıkışı sürdürmenin peşinde.

    Trabzonspor Ankaragücü maçı öncesi Fırtına'nın 11'i belli oldu.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor : Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Bardhi, Doğucan, Hamšík, Arif, Umut, Gómez

    Ankaragücü : Gökhan, Kitsiou, Arda, Atakan, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan, Emre, Zahid, Sowe

    TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK!

    Trabzonspor'un Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak teknik direktörü Nenad Bjelica da ilk galibiyetlerini MKE Ankaragücü karşısında yaşamak istiyor. Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor, kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.

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