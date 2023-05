Mehmet Büyükekşi’den yabancı kuralı açıklaması!

'TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı' için bugün Mersin 'e gidecek olan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, anlamlı karşılaşma öncesi Adana Demirspor Kulübü'nü ziyaret etti. Ziyarette Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İdil Karademirlidağ Suher, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin de hazır bulundu.TFF heyeti, Yeni Adana Stadyumu ve Aytaç Durak Tesisleri'ni gezerken, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da altyapı yatırımlarıyla ilgili bilgiler verdi.Daha sonra basın mensuplarına konuşan TFF Başkanı Büyükekşi, "2023-2024 sezonundan itibaren akademiyle ilgili bir kararımız var. Double Pass ile anlaştık. Bunun ilk aşamasında antrenörlerin eğitimini yaptırıyoruz. Her Süper Lig takımından 11 tane antrenörü, 1 yıl boyunca eğiteceğiz. Bu kapsamda 10'dan fazla takımı ziyaret ettik. Bugün de Adana Demirspor'u ziyaret ettik. Önce A takımın tesislerini daha sonra da altyapı tesislerini ziyaret ettik. Biz 31 Aralık 2024 yılına kadar altyapı tesisleri için süre verdik. Adana Demirspor, o süreden çok daha kısa zamanda bitireceklerini söylediler. Genelde altyapılarda kulüplerde 200-300 arası futbolcu oluyor. Adana Demirspor Kulübü Başkanı spor okullarında da 5 bin civarı futbolcu olduğunu söyledi" cümlelerine yer verdi.Türk futbolunun son yıllarda ileriye gitmediğini anlatan Büyükekşi, "Ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yurt dışında Belçika ve Hollanda'da yaptığımız ziyaretlerde mutlaka takımlar altyapıya önem veriyor. Double Pass ile de beraber çalışan takımların hedefi aynı. Bizim de hem kulüplerimizi ekonomik olarak rahatlatmak hem de bu yetenekleri bulup keşfetmek için kulüplerimiz altyapı olarak güçlensin istedik. Bütün kulüplerimiz de bu konuya önem veriyorlar. İnşallah Double Pass eğitimleri bitene kadar buradaki tesisler de bitmiş olacak. Konu sadece eğitim değil, denetim de çok önemli. Biz de akademi yatırımları için gerek futbolcu transferlerinde gerekse naklen yayınlara bir takım paylar ayırıp altyapıya destek verilmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.Adana Demirspor tesislerinden övgüyle bahseden Başkan Büyükekşi, "Türk futbolunun gelişmesi kulüplerin gelişmesiyle doğru orantılı. Kulüpler gelişince Türk futbolu da gelişecek. Futbolcularımız daha iyi şartlara sahip olacaklar" diye konuştu.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de yeni sezonda uygulanması planlanan yeni yabancı kuralıyla ilgili, "Cuma günü, Kulüpler Birliği ile son bir toplantı yapacağız. Hazırladığımız bir takım taslaklar var. Lütfen bizim ağzımızdan veya sitemizden yayınlamadığımız hiçbir şeye itibar etmeyin. Yabancı kuralı ile ilgili henüz netleşmiş bir durum yok. Amacımız Türk futbolunun ileriye gitmesi. Bizim amacımız her yıl altyapıdan A takıma en az 2 oyuncunun çıkması. İnşallah hep beraber bir yol bulup bu işe çözüm bulacağız" şeklinde konuştu.Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise altyapıya verdikleri önemden söz ederek, "Bugün bu yerleri yapabilmek bir maliyet.Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu çok güzel yurtlar yaptılar ancak önümüzdeki dönemde belediyeler ile işbirliği yapıp her mahalleye halı saha kurmak lazım. Çocukların orada gelişmesi lazım. Bunu da belediyeler ile yapabilirsin. Sadece Türkiye Futbol Federasyonu 'nun bunun altından kalkabilecek imkanı yok" dedi.Adana Demirspor'un yayın gelirinden elde edeceği paralarla ayakta durmasının pek mümkün olmadığını ancak çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Sancak, şunları söyledi:"Biraz önce bahsettim. 2 tane saha yaptık, bugünkü değeriyle 50 milyon TL. Adana Demirspor ligi dördüncü sırada bitirirse yayın geliri olarak 115 milyon TL. 115 milyon TL ile hem giderleri karşılayacaksın, hem futbolcuya para vereceksin hem de altyapıya yatırım yapacaksın. Mümkün değil. Başkanımız gelirlerin arttırılması için çalışmalar yaptı. İnşallah o 500 milyon Dolar'lık yayın gelirine ulaşırız tekrardan. Şu andaki durumuyla kulüplerin ayakta durması mümkün değil. Sadece Türk futbolu 3 kulüp üzerinden dönmemeli. Anadolu kulüplerine destek vermeniz lazım bu da medyadan başlar. Onlar bizim güzide kulüplerimiz hatta ben de bir ara o 3 kulüpten birini tutuyordum ama biz değerimizi arttırmak istiyorsak bütün kulüplerimizi desteklememiz lazım."Sürekli yabancı oyuncularla oynamanın Türk futboluna zarar verdiğini de vurgulayan Başkan Sancak, "Sürekli yabancı getirip oynatmak yeterli değil. O nedenle altyapıdan en az 1-2 oyuncuyu A takıma alabilmeli. Önümüzdeki inşallah 5 yıllarda Türk futboluna katkılar sunacağız" değerlendirmesinde bulundu.