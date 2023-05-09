Başkan Ali Koç’tan Jesus’a ültimatom: "Bu futbolu kabul etmiyorum"

Başkan Ali Koç, "Futbolda her tülü sonuç alınabilir. Ama Giresun deplasmanında takım mücadele etmedi. Bu mücadeleyi ve futbolu kabul etmiyorum. Takım öne geçtikten sonra Giresun'un her çıkışı kalemizde pozisyon oldu. Bu takım bu kadar pes etmemeli. Bu takımı bu sezon ilk kez bu kadar az mücadele ederken gördüm" dediği iddia edildi.