Başkan Ali Koç’tan Jesus’a ültimatom: "Bu futbolu kabul etmiyorum"

Fenerbahçe'de Giresun deplasmanında alınan beraberliğin şoku yaşanırken dün önemli bir gelişme yaşandı. Giresun maçı sonrasında İstanbul'a dönen Jorge Jesus ile Başkan Ali Koç dün bir araya geldi. Görüşmenin sürpriz olduğu ve önceden planlanmadığı öğrenildi.
Başkan Ali Koç, "Futbolda her tülü sonuç alınabilir. Ama Giresun deplasmanında takım mücadele etmedi. Bu mücadeleyi ve futbolu kabul etmiyorum. Takım öne geçtikten sonra Giresun'un her çıkışı kalemizde pozisyon oldu. Bu takım bu kadar pes etmemeli. Bu takımı bu sezon ilk kez bu kadar az mücadele ederken gördüm" dediği iddia edildi.