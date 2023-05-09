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    Başkan Ali Koç’tan Jesus’a ültimatom: "Bu futbolu kabul etmiyorum"

    Giresun beraberliği sonrası Başkan Ali Koç, teknik patron Jesus ile bir araya geldi. Koç, “Futbolda her türlü sonuç olur. Ama bu oyunu kabul etmiyorum” dedi.

    Bu futbolu kabul etmiyorum
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    Fenerbahçe'de Giresun deplasmanında alınan beraberliğin şoku yaşanırken dün önemli bir gelişme yaşandı. Giresun maçı sonrasında İstanbul'a dönen Jorge Jesus ile Başkan Ali Koç dün bir araya geldi. Görüşmenin sürpriz olduğu ve önceden planlanmadığı öğrenildi.

    Başkan Ali Koç'un Giresun maçında alınan sonuçtan çok ortaya konan mücadeleye ve futbola son derece sitem ettiği öğrenildi.

    Başkan Ali Koç, "Futbolda her tülü sonuç alınabilir. Ama Giresun deplasmanında takım mücadele etmedi. Bu mücadeleyi ve futbolu kabul etmiyorum. Takım öne geçtikten sonra Giresun'un her çıkışı kalemizde pozisyon oldu. Bu takım bu kadar pes etmemeli. Bu takımı bu sezon ilk kez bu kadar az mücadele ederken gördüm" dediği iddia edildi.

        Teknik direktör Jorge Jesus'un Başkan Ali Koç'a oynanan futboldan kendisinin de memnun kalmadığını, gerekli dersleri kendisinin de aldığını bu konuyu oyuncularla konuşacağını ve tekrarının olmayacağını ifade ettiği bildirildi.

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        Haberler Spor Başkan Ali Koç’tan Jesus’a ültimatom: "Bu futbolu kabul etmiyorum"
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