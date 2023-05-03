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    Zaferle dön telekom! Euro Cup’taki temsilcimiz Türk Telekom bu gece finalde İspanyol ekibi Canaria ile karşılaşıyor

    Euro Cup’taki temsilcimiz Türk Telekom bu gece finalde İspanyol ekibi Canaria ile karşılaşıyor. Mücadele saat 22.00’de start alacak. İşte sizler için derlediğimiz 2 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Zaferle dön telekom!

    Euro Cup finalinde Türk Telekom, bugün deplasmanda İspanya'nın Gran Canaria takımıyla karşı karşıya gelecek. Gran Canaria Arena'da oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi kazanan takım, gelecek sezon Euroleague'de mücadele edecek. Türk basketbolu, Euro Cup'ta üst üste 2. kez finalde temsil edilecek. Geçen sezon Frutti Extra Bursaspor finalde yer almış ancak İtalyan ekibi Bologna'ya kaybetmişti. Daha önce bu kupayı Türkiye adına Galatasaray ve Darüşşafaka kazanmıştı. Türk Telekom, şampiyon olması durumunda Türk basketbolunun Avrupa kupalarındaki 14. zaferine imza atacak. Daha önce Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka, Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 3, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi bir kez Avrupa kupalarında şampiyon oldu.

    FIRTINA'DA TEMPO ARTIYOR
    Trabzonspor A.Gücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nenad Bjelica yönetiminde yaptığı çalışmalarla sürdürdü. İlk antrenmana sol baldırında kas spazmı meydana gelen Denswil, sağ baldırında kas spazmı bulunan Yusuf Yazıcı, sol uyluk bölgesinde kas yaralanması olan Naci Ünüvar katılmazken, yine sakatlıkları bulunan isimlerden Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Edin Visca, fizyoterapistler eşliğinde çalışırken, Emirhan Zaman, Siopis ve Maxi Gomez, antrenmanda sakatlık yaşadı.



    SAKARYA PLAY-OFF AŞKINA
    SPOR Toto 1. Lig'in 35. haftasının kapanış maçında Sakaryaspor, Eyüp Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor'u 47. dakikada Kasongo'nun golüyle 1-0 mağlup etti. 28 yaşındaki Kasongo attığı golle takımını 3 maç aradan sonra galibiyete taşıdı. Bu sonuçla puanını 59'a çıkaran Yeşil-Siyahlılar 4. sıraya yükseldi ve play-off iddiasını sürdürdü. Erzurumspor ise haftayı 33 puanla 15. sırada kapattı. Sakaryaspor gelecek hafta evinde Pendikspor'u konuk edecek.

    KUPA ŞÖLENİ A SPOR'DA
    Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Demir Grup Sivasspor bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Süper Lig'de oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup edip şampiyonluk yarışını sürdüren Sarı-Lacivertliler, kupada da yoluna devam etmek istiyor.Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 6 Nisan'daki çeyrek final maçında kendi evinde Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finalde Sivasspor'un rakibi olmuştu. Yarı final rövanş karşılaşmaları, 23, 24 veya 25 Mayıs'ta gerçekleşecek. Müsabaka programları daha sonra ilan edilecek. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Altay Bayındır, Valencia, Lincoln ve İsmail Yüksek bu maçta forma giyemeyecek. Bu arada İstanbulspor maçının ardından sakatlandığı açıklanan Atilla Szalai kadroda yer alacak. Ligde oynanan Sivas maçında başına darbe alan Enner Valencia ise kadroya alınmadı. Kupada yarın diğer yarı final maçında ise Başakşehir ile Ankaragücü karşılaşacak.



        DIMITRIOS PELKAS PAOK YOLCUSU
        Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dimitrios Pelkas için opsiyon hakkını kullanmayacak. Pelkas'ın eski kulübü PAOK'un Yunan oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. PAOK'un Rumen teknik patronu Razvan Lucescu'nun da 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade ediliyor. Hull City'nin, geçen sezon Fenerbahçe'den kiraladığı Dimitrios Pelkas ile yola devam etme olasılığının düşük bir ihtimal olduğu da gelen haberler arasında. Pelkas'ın PAOK'a transferi çok güçlü bir ihtimal olarak ortada duruyor.

        FLORYA'DA TARAFTARA AÇIK ANTRENMAN
        Cimbom, Başakşehir maçının hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla başlayacak. Florya'da saat 18.00'de başlayacak antrenmanın taraftarlara açık olacağı açıklandı. Yönetim taraftar ve futbolcuları bir araya getirerek kritik haftalar öncesi takımın motivasyonunu yukarıya çekmeyi hedefliyor.

        SARAY'I KARIŞTIRAN İDDİA!
        Galatasaray kulisleri önceki gece ortaya atılan şok bir iddia ile çalkalanıyor. Kısa süre önce GSTV'den ayrılan bir kişi, Youtube üzerinden yayınladığı videoda bomba etkisi yaratan iddialara yer verdi. İddialara göre GSTV'de üst düzey bir yönetici, kanaldaki kadın çalışanların, yöneticiler ve kulüp içindeki bazı üst düzey kişilerle birlikte olması için aracılık yapıyor. Hatta bu birlikteliği kabul etmeyen kadın çalışanların bazı asılsız iddialar ortaya atılarak işten kovulduğu da öne sürülüyor. Ortaya atılan bu iddialar sosyal medyada bir anda ortalığı karıştırdı. Herkes iddiaların doğruluğunu sorgulamaya ve söz konusu GSTV yöneticisinin kim olduğunu konuşmaya başladı. Galatasaray yönetiminin de kanal içinde bir soruşturma başlattığı ve iddialarla ilgili araştırmalar yaptığı gelen bilgiler arasında.

        OKAN BURUK ATEŞİ YAKTI!
        Derbi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Okan Buruk sosyal medya paylaşımıyla taraftarları ayağa kaldırdı. Instagram'dan tribün fotosu paylaşan tecrübeli hoca, "Galatasaraylıyım de göğsünü gere gere... Mayıslar bizim, Şampiyonluk çok yakın" ifadesini kullandı.

        HAZIRLIKLAR TAMAM
        Fenerbahçe, bugün Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe özel uçakla Sivas'a hareket etti.

        F.BAHÇE-OLYMPIAKOS
        Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi 3. maçında bugün Olympiakos ile karşılaşacak. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Seride 1-1'lik eşitlik var.

        FLAŞ MESSİ İDDİASI
        Fransız basını, PSG'den izin almadan Suudi Arabistan'a giden Lionel Messi'nin 2 hafta kadro dışı bırakıldığını öne sürdü. Yıldız futbolcuya maaş kesintisi uygulanacağı da belirtildi.

        HAKAN KELEŞ İSTİFA ETTİ
        Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, dünkü idmanda takımın başında olması beklenen teknik direktör Hakan Keleş'in yardımcıları aracılığıyla antrenmana katılmayacağını ve istifa ettiğini kulübe ilettiğini söyledi.

        KANARYA'DAN İRFAN CAN BAŞVURUSU
        Fenerbahçe'nin ligde son oynadığı Sivasspor maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci kural dışı hareketten PFDK'ya sevk edilmşti. Sarı-Lacivertliler'in, İrfan Can Kahveci'nin Sivasspor maçında forma giyebilmesi için TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacağı öğrenildi. 27 yaşındaki yıldız futbolcu da dün gece Başkan Ali Koç'un özel uçağıyla Sivas'a gitti. İrfan Can'la ilgili nasıl bir karar çıkacağı merak konusu.

        18 GOLE KATKI YAPTI
        Luis Palma bu sezon Yunan Ligi'nde 11 gol ve 7 asiste imza attı. Performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

        ATİLLA SZALAI HAZIR KITA
        Fenerbahçe'de İstanbulspor maçında sakatlanan Attila Szalai takımla yapılan idmana katıldı. Szalai'nin forma verilmesi durumunda bugün Sivaspor'a karşı forma giyebileceği ifade edildi. Ancak Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un Macar stoperi riske etmeyebileceği de gelen haberler arasında. Szalai için son karar maç saatinde verilecek.

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