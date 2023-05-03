Zaferle dön telekom! Euro Cup’taki temsilcimiz Türk Telekom bu gece finalde İspanyol ekibi Canaria ile karşılaşıyor

Euro Cup finalinde Türk Telekom, bugün deplasmanda İspanya'nın Gran Canaria takımıyla karşı karşıya gelecek. Gran Canaria Arena'da oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi kazanan takım, gelecek sezon Euroleague'de mücadele edecek. Türk basketbolu, Euro Cup'ta üst üste 2. kez finalde temsil edilecek. Geçen sezon Frutti Extra Bursaspor finalde yer almış ancak İtalyan ekibi Bologna'ya kaybetmişti. Daha önce bu kupayı Türkiye adına Galatasaray ve Darüşşafaka kazanmıştı. Türk Telekom, şampiyon olması durumunda Türk basketbolunun Avrupa kupalarındaki 14. zaferine imza atacak. Daha önce Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka, Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 3, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi bir kez Avrupa kupalarında şampiyon oldu.
FIRTINA'DA TEMPO ARTIYOR
Trabzonspor A.Gücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nenad Bjelica yönetiminde yaptığı çalışmalarla sürdürdü. İlk antrenmana sol baldırında kas spazmı meydana gelen Denswil, sağ baldırında kas spazmı bulunan Yusuf Yazıcı, sol uyluk bölgesinde kas yaralanması olan Naci Ünüvar katılmazken, yine sakatlıkları bulunan isimlerden Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Edin Visca, fizyoterapistler eşliğinde çalışırken, Emirhan Zaman, Siopis ve Maxi Gomez, antrenmanda sakatlık yaşadı.
SAKARYA PLAY-OFF AŞKINA
SPOR Toto 1. Lig'in 35. haftasının kapanış maçında Sakaryaspor, Eyüp Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor'u 47. dakikada Kasongo'nun golüyle 1-0 mağlup etti. 28 yaşındaki Kasongo attığı golle takımını 3 maç aradan sonra galibiyete taşıdı. Bu sonuçla puanını 59'a çıkaran Yeşil-Siyahlılar 4. sıraya yükseldi ve play-off iddiasını sürdürdü. Erzurumspor ise haftayı 33 puanla 15. sırada kapattı. Sakaryaspor gelecek hafta evinde Pendikspor'u konuk edecek.
KUPA ŞÖLENİ A SPOR'DA
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Demir Grup Sivasspor bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Süper Lig'de oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup edip şampiyonluk yarışını sürdüren Sarı-Lacivertliler, kupada da yoluna devam etmek istiyor.Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 6 Nisan'daki çeyrek final maçında kendi evinde Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finalde Sivasspor'un rakibi olmuştu. Yarı final rövanş karşılaşmaları, 23, 24 veya 25 Mayıs'ta gerçekleşecek. Müsabaka programları daha sonra ilan edilecek. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Altay Bayındır, Valencia, Lincoln ve İsmail Yüksek bu maçta forma giyemeyecek. Bu arada İstanbulspor maçının ardından sakatlandığı açıklanan Atilla Szalai kadroda yer alacak. Ligde oynanan Sivas maçında başına darbe alan Enner Valencia ise kadroya alınmadı. Kupada yarın diğer yarı final maçında ise Başakşehir ile Ankaragücü karşılaşacak.