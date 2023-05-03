Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fener gözünü Palma’ya dikti: Sarı-Lacivetliler'in transferde 4 rakibi daha bulunuyor!

    Fenerbahçe, Yunan Ligi’nde Aris forması giyen Luis Palma için girişimlere başladı. 23 yaşındaki futbolcuyu Rangers, Gent, Burnley ve Leeds United’ın da kadroya katmak istediği vurgulandı.

    Fener gözünü Palma’ya dikti

    Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe gelecek sezon için yatırımlarına devam ediyor.

    Önümüzdeki sezon kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmesi beklenen Sarı-Lacivertliler'in kanat takviyesi yapmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Birkaç sezondur kanat oyuncularından beklediği katkıyı tam olarak alamayan Fenerbahçe'nin sürpriz bir ismin peşine düştüğü iddia edildi.

    FENER'İN RAKİPLERİ VAR...
    Honduras basınında yer alan habere göre Sarı-Lacivertliler Yunanistan ekibi Aris'te forma giyen Luis Palma'yı gündemine aldı. Fenerbahçe, 23 yaşındaki Honduraslı futbolcunun performansını yakından takip ederken, Sarı-Lacivetliler'in transferde 4 rakibi daha bulunuyor.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Kalyon enerji
        Haberler Spor Fener gözünü Palma’ya dikti: Sarı-Lacivetliler'in transferde 4 rakibi daha bulunuyor!
            loading
            SON DAKİKA