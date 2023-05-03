Fener gözünü Palma’ya dikti: Sarı-Lacivetliler'in transferde 4 rakibi daha bulunuyor!





Luis Palma'yı Fenerbahçe dışında Rangers, Gent, Burnley ve Leeds United da kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki Palma, bu sezon Aris formasıyla 11 gol, 7 asist gibi çarpıcı bir istatistiğe imza attı. Luis Palma 6 kez de Honduras Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

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