Fener gözünü Palma’ya dikti: Sarı-Lacivetliler'in transferde 4 rakibi daha bulunuyor!

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe gelecek sezon için yatırımlarına devam ediyor.
Önümüzdeki sezon kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmesi beklenen Sarı-Lacivertliler'in kanat takviyesi yapmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Birkaç sezondur kanat oyuncularından beklediği katkıyı tam olarak alamayan Fenerbahçe'nin sürpriz bir ismin peşine düştüğü iddia edildi.
FENER'İN RAKİPLERİ VAR...
Honduras basınında yer alan habere göre Sarı-Lacivertliler Yunanistan ekibi Aris'te forma giyen Luis Palma'yı gündemine aldı. Fenerbahçe, 23 yaşındaki Honduraslı futbolcunun performansını yakından takip ederken, Sarı-Lacivetliler'in transferde 4 rakibi daha bulunuyor.