TFF saldırısında karar verildi! 7 yıl 6 ay hapis

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.



Mahkemede, sanık Cüneyd Uslu'nun avukatının, müşteki Türkiye Futbol Federasyonu'nun zararı olan bin 700 lirayı giderdiğine dair banka dekontunu dosyaya ibraz ettiği tutanağa geçirildi. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Cüneyd Uslu'nun, "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar, "Mala zarar verme" suçundan ise 2 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Diğer sanık Oğuzhan Güneysu'nun ise beraatini istedi.

"KİMSEYİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETMEDİM"



Duruşmada söz verilen sanık Cüneyd Uslu, "Ben kimseyi tehdit etmedim. Kimseyi öldürmeye teşebbüs etmedim. Beraatimi talep ederim" dedi. Diğer sanık Oğuzhan Güneysu savunmasında, "Beraatimi talep ederim. Ben silahı elime almadım. Bu nedenle ruhsatsız silah taşımak suçundan da beraatimi istiyorum" dedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti Cüneyd Uslu hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılmışsa da sanığın eylemine uyan "Zincirleme şekilde birden fazla kişiye karşı silahla tehdit" suçundan 6 yıl, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık Oğuzhan Güneysu'nun ise üzerine atılı suçları işlediğine dair kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine hükmetti.

HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ



Kararın açıklanmasının ardından bir üye hakim karara şerh koydu. Üye hakim muhalefet şerhinde her ne kadar sanık Cüneyd Uslu hakkında, "silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silah ve mermi taşıma ve bulundurma" suçundan cezalandırılmasına dair hüküm tesis edilmiş ise de; sanık Cüneyd Uslu'nun, federasyon yönetim kurulu üyeleri ya da başkanıyla aralarında herhangi bir husumet ve ilişki olmadığı, olay günü sanığın 250 metre mesafede bulunan federasyon binasının karşısındaki yüzen evde alkollü olduğu halde havaya ateş ettiği, 12 mermiden 3 tanesinin federasyon binasına isabet ettiği, olayda sanığın silahla tehdit kastıyla hareket etmediği, bu suretle eyleminin "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunu oluşturduğu ve sanığın eyleminin seri yargılama usulüne tabi olduğu anlaşıldığından, dosyanın bu yönde işlem yapılmak üzere İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Bürosu'na gönderilmesine karar verilmesi görüş ve kanaatinde olduğunu belirtti.

İDDİANAME



Tutuklu sanık Cüneyt Uslu ve tutuksuz sanık Oğuzhan Güneysu hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.