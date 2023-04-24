ÖZEL | F.Bahçe'ye dünya yıldızı golcü! Valencia'nın yerine gelecek

DIAZ KARİYERİNDE KAÇ GOL ATTI?

Real Madrid A Takımı'nda toplam 81 maçta 12 gol 3 asist üreten Mariano Diaz, profesyonel kariyerinde ise 222 maçta 84 kez rakip ağları sarstı ve 12 de asiste imza attı. Şu ana kadarki kariyerinde 9 kupa kazanan futbolcunun Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, Avrupa Ligi ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası gibi organizasyonlarda da deneyimi bulunuyor.