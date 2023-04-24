ÖZEL | F.Bahçe'ye dünya yıldızı golcü! Valencia'nın yerine gelecek

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu üstün performansla dikkatleri üstüne çeken Enner Valencia, tüm kulvarlarda 40 maça çıkarken 31 gol 5 asistlik katkı sağladı.
BİRÇOK TAKIMIN TRANSFER LİSTESİNDE
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'nın adı transferde Katalan devi Barcelona'nın yanı sıra Güney Amerika'dan da birçok takım ile anıldı.
VALENCIA'DA YOL HARİTASI
Ekvadorlu futbolcu ile Fenerbahçe yönetimi, gelecek planları için önümüzdeki haftalarda yeni bir görüşme yapmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler, gol krallığına koşan yıldız oyuncu ile masaya oturduktan sonra yol haritasını belirleyecek.