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    • Spor
    • 24.04.2023 11:53
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    • 24.04.2023 11:54
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    ÖZEL | F.Bahçe'ye dünya yıldızı golcü! Valencia'nın yerine gelecek

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verdi. Sarı-Lacivertliler'deki geleceği tartışma yaratan Enner Valencia'nın durumu belirsizliğini korurken, Kanarya yıldız avına çıktı. Peki Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılırsa yerine hangi oyuncu transfer edilecek? İşte yaşanan son gelişmeler ve detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! Valencia’nın yerine gelecek

    Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu üstün performansla dikkatleri üstüne çeken Enner Valencia, tüm kulvarlarda 40 maça çıkarken 31 gol 5 asistlik katkı sağladı.
    Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! Valencia’nın yerine gelecek

    BİRÇOK TAKIMIN TRANSFER LİSTESİNDE

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'nın adı transferde Katalan devi Barcelona'nın yanı sıra Güney Amerika'dan da birçok takım ile anıldı.
    Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! Valencia’nın yerine gelecek

    VALENCIA'DA YOL HARİTASI

    Ekvadorlu futbolcu ile Fenerbahçe yönetimi, gelecek planları için önümüzdeki haftalarda yeni bir görüşme yapmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler, gol krallığına koşan yıldız oyuncu ile masaya oturduktan sonra yol haritasını belirleyecek.

        Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! Valencia’nın yerine gelecek

        SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

        Valecia daha önce kendisiyle yapılan röportajlarda, "Kulübüm Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerine devam ediyoruz. Umarım bir anlaşmaya varılır ve birlikte yola devam ederiz" ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! Valencia’nın yerine gelecek

        VALENCIA AYRILIRSA B PLANI HAZIR

        Fenerbahçe yönetimi, taraftarların da gönlünde taht kuran Enner Valencia'nın takımdan ayrılması halinde alternatif isimleri gündemine alacak. Kanarya, yıldız isim ayrılırsa dünyaca ünlü bir kulüpten transfer yapmayı hedefliyor.

        Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! Valencia’nın yerine gelecek

        MARIANO DIAZ FENEBRAHÇE'NİN LİSTESİNDE

        Futbol kariyerine İspanya Ligi ekiplerinden Real Madrid'de devam eden Mariano Diaz, Fenerbahçe'nin listesindeki oyunculardan biri durumunda. Daha önce de Sarı-Lacivertliler ile temas kuran 29 yaşındaki futbolcu, kendisine gelen teklifleri değerlendirme aşamasında.
            Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! Valencia’nın yerine gelecek

            7-8 KULÜP DIAZ'IN PEŞİNDE

            30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla sözleşmesi bitecek olan Diaz'ın menajeri oyuncusuna kulüp arıyor. Avrupa'dan 7-8 kulubün radarında olan ve bu kulüplerle dirsek temasını sürdüren Diaz cephesi, Fenerbahçe ile de görüşme yapacak.
            Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! Valencia’nın yerine gelecek

            MARIANO DIAZ KİMDİR?

            Tam adı Mariano Diaz Mejia olan futbolcunun İspanya dışında Dominik Cumhuriyeti vatandaşlığı da bulunuyor. Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanan 1.80 boyundaki Diaz, santrfor mevkisinde oynuyor.

            Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! Valencia’nın yerine gelecek

            REAL İLE YENİ SAYFA

            Altyapı kariyerinde Espanyol, Premia, Sanchez Libre ve Badalona'da oynadıktan sonra 2011-2012 sezonunda Real Madrid'e giderek kariyerinde yeni bir sayfa açan Diaz, İspanyol devinde C takımda 46 maçta 18 gol kaydetti.

                Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! Valencia’nın yerine gelecek

                LYON GÜNLERİ...

                2014-2016 arasında ise Real Madrid B takımında 44 maçta 32 gollük katkı yapan Diaz daha sonra da A Takım kadrosunda yer almaya başladı. 2016-2017'de 8 maçta 1 gol atan futbolcu daha sonra 2018-2018 sezonunda 21.5 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Lyon'un yolunu tuttu.

                Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! Valencia’nın yerine gelecek

                PİYASA DEĞERİ DÜŞTÜ

                Ligue 1 ekibinde 37 karşılaşmaya çıkan Diaz, 18 gol kaydetti ve 2018'de tekrar Real Madrid'e döndü. 2018 yılında 22 milyon euro değer biçilen futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

                Fenerbahçe’ye dünya yıldızı golcü! Valencia’nın yerine gelecek

                DIAZ KARİYERİNDE KAÇ GOL ATTI?

                Real Madrid A Takımı'nda toplam 81 maçta 12 gol 3 asist üreten Mariano Diaz, profesyonel kariyerinde ise 222 maçta 84 kez rakip ağları sarstı ve 12 de asiste imza attı. Şu ana kadarki kariyerinde 9 kupa kazanan futbolcunun Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, Avrupa Ligi ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası gibi organizasyonlarda da deneyimi bulunuyor.
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                Haberler Spor ÖZEL | F.Bahçe'ye dünya yıldızı golcü! Valencia'nın yerine gelecek
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