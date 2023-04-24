Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisine deplasman taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.
- Spor
- 24.04.2023 11:56
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- Son Güncelleme:
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- 24.04.2023 11:56
Beşiktaş Galatasaray derbisinde flaş seyirci kararı!
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisine deplasman taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.
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