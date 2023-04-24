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    • Spor
    • 24.04.2023 11:56
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    • 24.04.2023 11:56
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    Beşiktaş Galatasaray derbisinde flaş seyirci kararı!

    Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisine deplasman taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.

    takvim.com.tr
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    Haberler Spor Beşiktaş Galatasaray derbisinde flaş seyirci kararı!
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