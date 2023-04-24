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    • Spor
    • 24.04.2023 12:44
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    • 24.04.2023 13:01
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    Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

    Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk rekabeti veren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Öyle ki ara transfer döneminde uzun süre Aslan'ın peşinden koştuğu yıldız oyuncu için Fenerbahçe devreye girdi. İşte A Spor'un aktardığı habere göre o isim ve detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

    Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
    Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

    Sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından moral kazandı.
    Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

    Kanarya 1 maç eksiğiyle sarı kırmızılıların 7 puan gerisinde yer alıyor.
        Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

        Jorge Jesus'un öğrencileri şu ana kadar 28 maç sonunda 63 puan topladı.
        Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

        Fenerbahçe oynadığı karşılaşmalarda 20 kez galip geldi.
        Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

        Ayrıca 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.
            Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

            Sarı lacivertliler bugün oynanacak olan İstanbulspor maçını kazanması durumunda Galatasaray ile olan puan farkını 4'e indirecek.
            Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

            Şampiyonluk ümidi artan Kanarya, ligin kalan haftaları öncesi büyük motivasyon kazandı.
            Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

            Fenerbahçe'de hedef ligi zirvede bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.
                Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                Ali Koç ve kurmayları, Devler Ligi'ne katılarak ekonomik olarak da rahatlamak istiyor.
                Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                Kanarya elde edeceği gelirle yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek istiyor.
                Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                Sarı lacivertlilerin gelecek sezonki transfer politikası şampiyonluğa göre oluşacak.
                    Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                    Eğer ki lig sonunda şampiyonluk gelirse transferde daha büyük yıldızların kapısı çalınacak.
                    Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                    Bu doğrultuda yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
                    Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                    Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus ile önümüzdeki yılın planlamalarını yapıyor.
                        Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                        Kanarya yaz transfer dönemi için birçok futbolcuyu listesine almıştı.
                        Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                        Sarı lacivertlilerin gündemine ise son olarak bomba bir isim geldi.
                        Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                        Transfere Jorge Jesus'un da sıcak baktığı öne sürüldü.
                            Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                            Kanarya bu transferi gerçekleştirmesi durumunda Avrupa'da büyük ses getirebilir.
                            Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                            İşte o futbolcu...
                            Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                            F.BAHÇE'DEN DENIS ZAKARIA BOMBASI!

                            Fenerbahçe'nin, bonservisi Juventus'ta bulunan Denis Zakaria'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
                                Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                                Sarı lacivertliler, bu sezon Chelsea'de kiralık olarak forma giyen yıldızı bonservisiyle transfer etme peşinde.
                                Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                                Fenerbahçe 26 yaşındaki orta sahayı, Crespo ve Zajc'ın ayrılık ihtimaline karşı düşünüyor.
                                Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                                İsviçreli futbolcunun ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.
                                    Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                                    Özelikle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.
                                    Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                                    İtalyan ekibiyle önümüzdeki günlerde pazarlıkların başlaması bekleniyor.
                                    Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                                    Sarı lacivertli idarecilerin, Zakaria için 6-7 milyon Euro civarında bir teklif yapacağı ön görülüyor.
                                        Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                                        Avrupa'da ciddi bir transfe piyasası olan Zakaria'nın adı dev takımlarla da anılıyor.
                                        Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                                        Öte yandan yıldız oyuncu bu sezon 13 maçta forma giydi.
                                        Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                                        Başarılı ön libero bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
                                            Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                                            Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Zakaria'nın, Juventus ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.
                                            Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                                            Zakaria kariyerinde Gladbach, Young Boys ve Servette gibi takımlarda da forma giydi.
                                            Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

                                            İsviçre Milli Takım'ında 47 mücadelede boy gösteren Zakaria, 3 gol kaydetti.
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                                            Haberler Spor Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor
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