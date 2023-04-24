Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından moral kazandı.
Kanarya 1 maç eksiğiyle sarı kırmızılıların 7 puan gerisinde yer alıyor.
Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından moral kazandı.
Kanarya 1 maç eksiğiyle sarı kırmızılıların 7 puan gerisinde yer alıyor.
Jorge Jesus'un öğrencileri şu ana kadar 28 maç sonunda 63 puan topladı.
Fenerbahçe oynadığı karşılaşmalarda 20 kez galip geldi.
Ayrıca 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.
Sarı lacivertliler bugün oynanacak olan İstanbulspor maçını kazanması durumunda Galatasaray ile olan puan farkını 4'e indirecek.
Şampiyonluk ümidi artan Kanarya, ligin kalan haftaları öncesi büyük motivasyon kazandı.
Fenerbahçe'de hedef ligi zirvede bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.
Ali Koç ve kurmayları, Devler Ligi'ne katılarak ekonomik olarak da rahatlamak istiyor.
Kanarya elde edeceği gelirle yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Sarı lacivertlilerin gelecek sezonki transfer politikası şampiyonluğa göre oluşacak.
Eğer ki lig sonunda şampiyonluk gelirse transferde daha büyük yıldızların kapısı çalınacak.
Bu doğrultuda yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus ile önümüzdeki yılın planlamalarını yapıyor.
Kanarya yaz transfer dönemi için birçok futbolcuyu listesine almıştı.
Sarı lacivertlilerin gündemine ise son olarak bomba bir isim geldi.
Transfere Jorge Jesus'un da sıcak baktığı öne sürüldü.
Kanarya bu transferi gerçekleştirmesi durumunda Avrupa'da büyük ses getirebilir.
İşte o futbolcu...
F.BAHÇE'DEN DENIS ZAKARIA BOMBASI!
Fenerbahçe'nin, bonservisi Juventus'ta bulunan Denis Zakaria'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Sarı lacivertliler, bu sezon Chelsea'de kiralık olarak forma giyen yıldızı bonservisiyle transfer etme peşinde.
Fenerbahçe 26 yaşındaki orta sahayı, Crespo ve Zajc'ın ayrılık ihtimaline karşı düşünüyor.
İsviçreli futbolcunun ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Özelikle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.
İtalyan ekibiyle önümüzdeki günlerde pazarlıkların başlaması bekleniyor.
Sarı lacivertli idarecilerin, Zakaria için 6-7 milyon Euro civarında bir teklif yapacağı ön görülüyor.
Avrupa'da ciddi bir transfe piyasası olan Zakaria'nın adı dev takımlarla da anılıyor.
Öte yandan yıldız oyuncu bu sezon 13 maçta forma giydi.
Başarılı ön libero bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Zakaria'nın, Juventus ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.
Zakaria kariyerinde Gladbach, Young Boys ve Servette gibi takımlarda da forma giydi.
İsviçre Milli Takım'ında 47 mücadelede boy gösteren Zakaria, 3 gol kaydetti.