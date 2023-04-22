Joao Pedro'ya İtalya'dan talip: Pirlo gözünü dikti!

Gelecek sezon İtalya'ya döneceği iddia edilen Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun yanında Fenerbahçeli golcü Joao Pedro'yu da götüreceği iddia edildi. İddia İtalya basınından geldi. Ülkesine dönme hazırlığı içinde olduğu belirtilen Andrea Pirlo'nun Bologna'nın başına geçebileceği ifade ediliyor.
Haberlerde İtalya Milli Takım teknik direktörü Roberto Mancini, 24 Mart'ta oynanan kadroya 27 oyuncu davet etmesine rağmen Joao Pedro'yu es geçtiği ancak formunu bulması durumunda İtalya pasaportu bulunan Pedro'nun milli takıma dahil edilebileceği de iddialar arasında. 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Brezilya asıllı Jıao Pedro'nun Sarı- Lacivertli kulüp tarafından satış ya da kiralama listesine konulup konulmayacağı ise bilinmiyor. Fenerbahçe, Pedro için Cagliari kulübüne geçtiğimiz yıl 4.65 milyon Euro bonservis ödemişti.
BRUMA HAYATA DÖNDÜ
Fenerbahçe'den Braga'ya kiralık olarak giden Bruma, devre arasının en verimli transferi olarak seçildi. O Jogo'nun haberinde, Fenerbahçe'ye sezon başında kiralık olarak katılan ve daha sonrasında Ocak transfer döneminde 4.25 milyon Euro'ya bonservisiyle kadroya katılan Bruma'nın performansını ve transferini devre arasının en iyisi olarak yorumladı. Devre arasında katıldığı Braga'ya iyi bir katkı sağlayan Bruma için haberin detaylarında şu sözlere yer verildi:
6 GOLE DİREKT KATKI VERDİ...
Goller ve asistler ile takımını güçlendiriyor. İstatistikler kanıtlıyor ki Bruma devre arasının en iyi transferi ve 2 ay sonra geri dönecek. Yetenekli oyuncu, ülkesinin takımlarından Braga ile bugüne dek 7'si ilk 11 olmak üzere 13 maça çıktı. Bruma bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle oynadı.