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    Joao Pedro'ya İtalya'dan talip: Pirlo gözünü dikti!

    İtalya basını Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo’nun gelecek sezon İtalya’ya dönebileceğini ve yanında Joao Pedro’yu da götürmek istediğini iddia etti. İşte sizler için derlediğimiz 22 Nisan tarihli spor haberleri...

    Pirlo Pedro’ya göz dikti

    Gelecek sezon İtalya'ya döneceği iddia edilen Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun yanında Fenerbahçeli golcü Joao Pedro'yu da götüreceği iddia edildi. İddia İtalya basınından geldi. Ülkesine dönme hazırlığı içinde olduğu belirtilen Andrea Pirlo'nun Bologna'nın başına geçebileceği ifade ediliyor.

    Haberlerde İtalya Milli Takım teknik direktörü Roberto Mancini, 24 Mart'ta oynanan kadroya 27 oyuncu davet etmesine rağmen Joao Pedro'yu es geçtiği ancak formunu bulması durumunda İtalya pasaportu bulunan Pedro'nun milli takıma dahil edilebileceği de iddialar arasında. 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Brezilya asıllı Jıao Pedro'nun Sarı- Lacivertli kulüp tarafından satış ya da kiralama listesine konulup konulmayacağı ise bilinmiyor. Fenerbahçe, Pedro için Cagliari kulübüne geçtiğimiz yıl 4.65 milyon Euro bonservis ödemişti.



    BRUMA HAYATA DÖNDÜ
    Fenerbahçe'den Braga'ya kiralık olarak giden Bruma, devre arasının en verimli transferi olarak seçildi. O Jogo'nun haberinde, Fenerbahçe'ye sezon başında kiralık olarak katılan ve daha sonrasında Ocak transfer döneminde 4.25 milyon Euro'ya bonservisiyle kadroya katılan Bruma'nın performansını ve transferini devre arasının en iyisi olarak yorumladı. Devre arasında katıldığı Braga'ya iyi bir katkı sağlayan Bruma için haberin detaylarında şu sözlere yer verildi:

    6 GOLE DİREKT KATKI VERDİ...
    Goller ve asistler ile takımını güçlendiriyor. İstatistikler kanıtlıyor ki Bruma devre arasının en iyi transferi ve 2 ay sonra geri dönecek. Yetenekli oyuncu, ülkesinin takımlarından Braga ile bugüne dek 7'si ilk 11 olmak üzere 13 maça çıktı. Bruma bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle oynadı.



        SAMET'E TAM DESTEK!
        Başakşehir maçında yaptığı büyük hatayla takımının 1-0 geriye düşmesine neden olan Samet Akaydına'a teknik direktör Jorge Jesus ve takım arkadaşları destek verdi. Portekizli teknik adamın maç sonrasında Samet'e, "Evet, büyük bir hata yaptın ama ayağa kalkıp toparlanmayı da başardın.

        HATALARA TAKILIP KALMA...
        BUNU her futbolcu yapamaz. Bu galibiyette senin de katkın var. Dikkatli ol ama hatalara takılıp kalma" dediği öğrenildi. Teknik direktör Jesus dışında Samet'e takım arkadaşlarının da hem devre arasında hem de maç sonunda büyük destek ve moral verdiği de gelen haberler arasında.



        JAYDEN OOSTERWOLDE KULÜBEDE BAŞLAYACAK!
        Aşil tendonu sakatlığının ardından 2-1 kazanılan Medipol Başakşehir maçında 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, vasatın altındaki performansının ardından devre arasında oyundan alınmıştı. Hollandalı sol bekin henüz hazır olmadığına kanaat getiren teknik direktör Jesus'un İstanbulspor maçında savunmanın solunda Alioski'ye şans vereceği öğrenildi. Makedon sol bek Başakşehir maçının 2. yarısında çok iyi oynamış ve galibiyette pay sahibi olmuştu.

        ASLAN'IN BÜYÜK UMUDU
        Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray sezonu şampiyon tamamlarsa önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele edecek. Sarı-Kırmızılılar şampiyon olması durumunda 4 ön eleme oynayacak. Ancak Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi liginde de Devler Ligi vizesi alırsa 3 ön eleme oynayacak. Şampiyonlar Ligi yarı finali oynayacak Manchester City ile Real Madrid kendi liglerinde Devler Ligi vizesi alabilecek durumda. Ancak İnter ve Milan şu an da o konumda değil. Üstelik yarı finalde Manchester City ile Real Madrid karşılaşacak.



            CİMBOM'DA KARAGÜMRÜK MESAİSİ
            G.Saray Karagümrük ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Dün Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman öncesi oyuncular ve teknik ekip bayramlaştı. Teknik direktör Okan Buruk idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.



            BJELICA'DAN GÖZDAĞI
            Trabzonspor, Bjelica ile ilk maçında Sivasspor'a deplasmanda 4-1 kaybetti. Hırvat teknik adam farklı mağlubiyet sonrası soyunma odasında oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. Bjelica, "Önümüzdeki haftalarda oynayacağımız maçlar çok önemli. Önümüzdeki sezon kullanabileceğimiz oyuncuları, kimlerin bizlerle devam edip etmeyeceğini bu maçlardan sonra değerlendireceğiz" diyerek, değişim öncesi sinyaller verdi. Sezon sonuna kadar oyuncularla ilgili bir rapor hazırlayacak olan ve bu raporu Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a sunacak olan Hırvat teknik adam Bjelica, kalan haftalarda da daha az forma şansı bulan isimlere görev verecek. Hırvat teknik adamın kalan haftalarda genç yeteneklere forma şansı vermesi bekleniyor. Konyaspor karşılaşmasında da sahada sürpriz isimler olabilir.



            FIRTINA'DA BEK SIKINTISI
            Sağ ve sol beklerinden sezon boyunca verim almakta zorlanan Trabzon, Larsen'in sakatlığı sonrası çıkmazın içine girdi. Peres sakatlığı nedeniyle Sivas'a götürülmemişti. Bekler sezon boyunca sakatlık yaşadı.



            DEPLASMAN KABUSU
            Sivasspor karşısında bu sezon hükmen kazanılan Gaziantep FK maçı dahil 14. deplasman maçına çıkan Trabzonspor, toplamda 8. dış saha yenilgisini alırken üst üste ise 6. maçını kaybetti. Bordo-Mavililer, bu alanda en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Dış sahada son 8 maçta 2 beraberlik 6 mağlubiyet alan Süper Lig'in son şampiyonu bu görüntüsüyle hayal kırıklığı yaşattı. Trabzonspor bu sezon deplasmanda 28 puan kaybetti.



                RASHICA İÇİN YENİ FORMÜL
                Galatasaray yönetimi sezon başında Norwich City'den kiralanan Milot Rashica'nın yeni sezonda da takımda olması için çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Kosovalı yıldızın bonservisini almak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Norwich ile masaya oturmuştu. Ancak İngiliz kulübünün 8 milyon Euro'luk talebi sonrasında yönetimin plan değişikliğine gittiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Galatasaray, Rashica'yı 1 sezon daha kiralamak için girişimlere başladı. Norwich'in bu formüle sıcak baktığı ancak sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu eklettirmek istediği belirlendi. Kulüpler arasında pazarlıklar önümüzdeki günlerde de sürecek. Rashica bu sezon 24 resmi maça çıkarken 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



                DEV FİNALİN BİLETLERİ SATIŞTA
                İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri satışa sunuldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, sadece UEFA'nın resmi bilet portalı "UEFA.com/tickets" websitesi üzerinden satın alınabilecek biletler, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek. Talep toplama döneminin 28 Nisan'da tamamlanmasıyla yapılacak kura çekiminin ardından bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak. Finalde en pahalı bilet 690 en ucuz bilet 70 Euro olarak belirlendi.



                GÜREŞTE 3 SPORCUMUZ FİNALE YÜKSELDİ
                Avrupa Erkekler Güreş Şampiyonası'nda 3 sporcumuz da yarı finalde rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. Grekoromen stil 130 kilogramda Rıza Kayaalp, Litvanyalı Mantas Knystautas'ı 8-0, grekoromen stil 87 kilogramda Ali Cengiz, Gürcü Lasha Gobadze'yi 3-1, grekoromen stil 55 kilogramda Adem Burak Uzun da yarı finalde Gürcü rakibi Nugzari Tsurtsumia'yı 13-3'lük skorlarla yenerek finale yükseldi. Kadınlar 72 kilogramda Buse Tosun Çavuşoğlu gümüş, 52 kiloda ise Zeynep Yetgil bronz madalya kazandı.



                    DİLARA NARİN AVRUPA İKİNCİSİ
                    Ermenistan'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda 81 kiloda yarışan Dilara Narin, koparmada 101 kiloyla bronz, silkmede 134 kilo ve toplamda 235 kiloyla iki gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Aynı siklette yarışan Sara Yenigün ise silkmedeki 131 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı. Erkekler 96 kiloda ise Hakan Şükrü Kurnaz, koparmada 170 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı. Millilerin şampiyonadaki madalya sayısı 6 altın, 10 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 21'e ulaştı.



                    BEŞİKTAŞ'IN ÜMRANİYE SINAVI
                    Son maçında Trabzonspor ile golsüz berabere kalan ve 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş, geçen haftayı ise BAY geçti. Kartal, bugün Ümraniyespor ile deplasmanda mücadele edecek. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak haftanın açılış maçı, saat 19.00'da başlayacak. Siyah-Beyazlılar'da 2 futbolcu, Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek. Ameliyat edilen Tayyip Talha Sanuç ile sakatlığı bulunan Dele Alli, bugün takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlığını atlatan Cenk Tosun ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde formasına kavuşacak.



                    CENK CEZA SINIRINDA
                    Beşiktaş'ta Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Cenk bugün Ümraniyespor karşısında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 32. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.



                        CİMBOM'DA ICARDİ ŞOKU
                        Galatasaray, Alanyaspor maçında sakatlık geçiren Arjantinli forveti Mauro Icardi'nin sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiğini duyurdu. 30 yaşındaki golcü futbolcunun tedavisine devam edildiği bildirildi. Yıldız futbolcunun yarın oynanacak Karagümrük maçında forma giymesi beklenmiyor. Icardi, Sarı-Kırmızılı forma altında çıktığı 17 Süper Lig maçında 13 gol, 7 asiste imza attı.

                        ATAMAN İÇİN PANA İDDİASI
                        Yunan basını, sezon sonu Anadolu Efes'ten ayrılması beklenen koç Ergin Ataman'ın Panathinaikos yöneticileri ile yaptığı görüşmede 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığını öne sürdü.


                        KUPA DEPREMZEDELERE
                        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 17. Geleneksel Birimler Arası Spor Turnuvası sonucunda kazanan takımlar kupalarını depremzede çocuklara gönderdi. Turnuvaya 136 takım ve bin 60 çalışanı katılmıştı.

                        GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ
                        Premier Lig'in 32. haftasında lider Arsena evinde Southampton'la 3-3 berabere kaldı. 88 ve 90'da bulduğu gollerle skoru 3-3'e getiren Topçular uzatmalarda aradığı galibiyet golünü bulamadı.


                        KARAGÜMRÜK KARŞILAŞMASI KAPALI GİŞE
                        Taraftarlar şampiyonluk yarışında kilit öneme sahip olan Karagümrük maçına büyük ilgi gösteriyor. Yarın tribünlerin tamamen dolması ve sezonun taraftar rekorunun kırılması bekleniyor. Sosyal medyada da taraftarlar tribünde boş koltuk kalmaması için organize oluyor.


                        ASLAN TARİHİ SERİNİN BAŞLADIĞI YERE GELDİ!
                        Cimbom yarın karşılaşacağı Karagümrük'ü sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 yenmişti. Sarı-Kırmızılılar bu maçla beraber 14 maçlık müthiş galibiyet serisine startı vermişti. Zorlu karşılaşmada Galatasaray'ı galibiyete taşıyan golleri ikinci yarıda Emre Taşdemir ve Juan Mata kaydetmişti.

                        GALATASARAY'DA 4 İSİM SINIRDA
                        Galatasaray'da yarınki Karagümrük maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Aslan'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Sacha Boey bu maçta kart görmeleri halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.


                        OSAYI'YE YAKIN TAKiP
                        Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel'e olan ilgi devam ediyor. Başakşehir maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Osayi için Brentford'un devrede olduğu öne sürülmüştü. İngiliz kulübünün scoutlarının 25 yaşındaki yıldız sağ beki izlemek için pazartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak İstanbul maçına geleceği öğrenildi.


                        DAHA FAZLA ÇALIŞIYORUM
                        Kariyerindeki 6. Avrupa şampiyonluğuna Hırvatistan'da ulaşan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit açıklamalarda bulundu. Adar, "Zirvede kalabilmem için her defasında daha fazla çalışıyorum." diye konuştu.


                        PHİLADELPHİA 3-0 YAPTI
                        NBA play-off'ları ilk turunda Brooklyn Nets'i 102-97 yenen Philadelphia 76ers, seride 3-0 öne geçti. 76ers'ta Tyrese Maxey 25 sayı, Harden 21 sayı, 5 ribaunt ve Joel Embiid 14 sayı, 10 ribauntla oynadı.


                        FİNAL SERİSİ BAŞLIYOR
                        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde playoff finali bugün start alacak. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Fenerbahçe Alagöz Holding finalde mücadele edecek. Mersin'deki ilk maç saat 19.00'da başlayacak.

                        PSG MBAPPE İLE GÜLDÜ
                        Fransa Ligue 1'in 32. haftasında ider durumda bulunan PSG deplasmanda Angers'i 2-1 mağlup etti. Konuk takımın golleri 9 ve 26. dakikalarda Kylan Mbappe'den geldi.

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                        AK Parti seçim ofislerine silahlı saldırı!
                        Haberler Spor Joao Pedro'ya İtalya'dan talip: Pirlo gözünü dikti!
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