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    • 21.04.2023 06:13
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    • 21.04.2023 06:13
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    UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçlarının ardından Sevilla, Juventus, Roma ve Bayer Leverkusen yarı finale yükseldi. Yarı finalde Juventus - Sevilla, Roma - Bayer Leverkusen maçları oynanacak.

    AJANSLAR
    Yarı finalistler belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçları bu akşam tamamlandı ve yarı finalistler belli oldu. Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, ilk maçta 2-2 kaldığı Manchester United'ı rövanşta 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

    Öte yandan milli oyuncu Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord, Roma'ya uzatma bölümlerinde 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

    Yarı final etaplarının 11-18 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nin final maçı, 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkas Arena'da oynanacak.

    UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
    Sevilla: 3 - Manchester United: 0
    Sporting: 1 - Juventus: 1
    Union Saint-Gilloise: 1 - Bayer Leverkusen: 4
    Roma: 4 - Feyenoord: 1

        UEFA KONFERANS LİGİ'NDE TUR ATLAYANLAR
        UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlanırken, AZ Alkmaar, Fiorentina, West Ham United ve Basel yarı finale yükseldi. Yarı finalde West Ham United - Alkmaar ve Fiorentina - Basel kozlarını paylaşacak.

        Yarı final maçları 11-18 Mayıs'ta oynanacak. Final ise 7 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'daki Sinobo Stadyumu'nda yapılacak.

        Gecenin toplu sonuçları ise şöyle:
        AZ Alkmaar: 2 - Anderlecht: 0
        Fiorentina: 2 - Lech Poznan: 3
        West Ham United: 4 - Gent: 1
        Nice: 1 - Basel: 2

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        Haberler Spor UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
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