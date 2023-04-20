UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçları bu akşam tamamlandı ve yarı finalistler belli oldu. Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, ilk maçta 2-2 kaldığı Manchester United'ı rövanşta 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Öte yandan milli oyuncu Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord, Roma'ya uzatma bölümlerinde 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.