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    • 20.04.2023 19:39
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    • 20.04.2023 19:48
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    Sivasspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. Nenad Bjelica yönetiminde ilk maçına çıkacak olan bordo mavililerde hedef mutlak galibiyet. Sivasspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Sivasspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

    Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek. Şimşek'in yardımcıları ise amil Çetin ve Deniz Caner Özaral. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Ozan Ergün.



    Sivasspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



    SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

    Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Hakan, Charisis, Saiz, Gradel, Erdoğan, Yatabare

    Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Bartra, Larsen, Siopis, Doğucan, Bardhi, Markovic, Yusuf, Gomez

    34. RANDEVU
    İki takım, Süper Lig'de 34. defa karşı karşıya gelecek. Bu rekabette geride kalan 33 maçta Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 8, Trabzonspor'un ise 16 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 81 gol kez gol sevinci yaşandı. Kırmızı-beyazlı ekip 33 maçta rakip fileleri 34 kez havalandırırken, kalesinde ise 47 gol gördü.



        BJELICA'NIN İLK MAÇI
        Bordo-mavililer, salı günü İstanbul'da resmi sözleşme imzaladıktan sonra Trabzon'a gelen yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile ilk karşılaşmasına çıkacak.

        Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Bjelica ile son vermeye çalışacak.

        En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 7 dış saha maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 200 günlük sürede galibiyet elde edemedi.
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