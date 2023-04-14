Fenerbahçe taraftarı küplere bindi! Jesus'un ses kayıtları yayınlandı: Şimdi gelemem 1.5 ay bekleyin

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Brezilya ekibi Flamengo'nun futboldan sorumlu yardımcısı ve ikinci başkanı olan Marcos Braz ile yaptığı görüşmeyle alakalı olarak Brezilya basınına yaptığı açıklama ortaya çıktı. UOL'de yer alan haberde Jorge Jesus'un Brezilya'dan bir gazeteciye açıklamalar yaptığı ve bu açıklamaların telefondaki ses kayıtları olduğu belirtildi.
ŞİMDİ AYRILMAMI İSTEDİ
İşte Jorge Jesus'un Brezilya basınında yer alan o konuşması: "Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, ben de yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay var. Bana geçici bir teknik direktör getireceğini söyledi. Ben de 'Tamam' dedim. Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi. İşte tamam, bu iyi. İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar" Fenerbahçe taraftarları Jesus'un böylesine kritik bir dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle bir hayli öfkeli.
BREZİLYA İLE DE ADI ANILIYOR
DÜNYA Kupası'nın ardından Tite ile yollarını ayıran Brezilya Milli Takımı için en güçlü adaylardan biri de Jorge Jesus olarak gösteriliyor. Brezilyalı yetkililer onunla görüştü.
ŞİMDİ AYRILMAMI İSTEDİ
İşte Jorge Jesus'un Brezilya basınında yer alan o konuşması: "Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, ben de yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay var. Bana geçici bir teknik direktör getireceğini söyledi. Ben de 'Tamam' dedim. Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi. İşte tamam, bu iyi. İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar" Fenerbahçe taraftarları Jesus'un böylesine kritik bir dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle bir hayli öfkeli.
BREZİLYA İLE DE ADI ANILIYOR
DÜNYA Kupası'nın ardından Tite ile yollarını ayıran Brezilya Milli Takımı için en güçlü adaylardan biri de Jorge Jesus olarak gösteriliyor. Brezilyalı yetkililer onunla görüştü.