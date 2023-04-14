Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe taraftarı küplere bindi! Jesus'un ses kayıtları yayınlandı: Şimdi gelemem 1.5 ay bekleyin

    Jesus, Brezilyalı bir gazeteciyle konuşmasında, “Flamengo ikinci başkanı Marcos Braz’la görüştüm. Ona ‘Türkiye’de ligin bitmesine 1.5 ay var. Şimdi gelemem. Beni bekleyecek misiniz?’ diye sordum. Ancak bana ‘En fazla 1 hafta bekleriz’ yanıtını verince konu kapandı. Para konuşmadık” ifadelerini kullandı.

    Şimdi gelemem 1.5 ay bekleyin
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Brezilya ekibi Flamengo'nun futboldan sorumlu yardımcısı ve ikinci başkanı olan Marcos Braz ile yaptığı görüşmeyle alakalı olarak Brezilya basınına yaptığı açıklama ortaya çıktı. UOL'de yer alan haberde Jorge Jesus'un Brezilya'dan bir gazeteciye açıklamalar yaptığı ve bu açıklamaların telefondaki ses kayıtları olduğu belirtildi.

    ŞİMDİ AYRILMAMI İSTEDİ
    İşte Jorge Jesus'un Brezilya basınında yer alan o konuşması: "Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, ben de yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay var. Bana geçici bir teknik direktör getireceğini söyledi. Ben de 'Tamam' dedim. Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi. İşte tamam, bu iyi. İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar" Fenerbahçe taraftarları Jesus'un böylesine kritik bir dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle bir hayli öfkeli.




    BREZİLYA İLE DE ADI ANILIYOR
    DÜNYA Kupası'nın ardından Tite ile yollarını ayıran Brezilya Milli Takımı için en güçlü adaylardan biri de Jorge Jesus olarak gösteriliyor. Brezilyalı yetkililer onunla görüştü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Emlak Konut
    Haberler Spor Fenerbahçe taraftarı küplere bindi! Jesus'un ses kayıtları yayınlandı: Şimdi gelemem 1.5 ay bekleyin
        loading
        SON DAKİKA