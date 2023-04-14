THY futbolun efsanelerini buluşturdu! Ronaldinho, Steven Gerrard ve Cafu...

Dünyanın destinasyon odaklı en büyük sosyal medya mecralarından Beautiul Destinations prodüktörlüğünde hazırlanan filmde, İstanbul'un en güzel yerlerinden Galata Kulesi, Balat, Süleymaniye Camisi, Çamlıca Camisi, Sultanahmet Meydanı, Eminönü, Galataport, Ayasofya Camisi, Galata Köprüsü, Karaköy, Boğaz ve İstiklal Caddesi'nden sahneler yer alıyor.

"SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, UEFA Şampiyonlar Ligi ile olan sponsorluklarının Türk spor tarihinin en önemli işbirliklerinden biri olduğunu belirtti.

Bu özel etkinlik kapsamında, hazırladıkları filmi dünyanın dört bir yanındaki futbol tutkunlarına sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolat, "Dünyanın en çok ülkesini birbirine bağlayan küresel hava yolu olarak, farklı kültürleri bir araya getiren sporun birleştirici gücüne inanıyor ve milyonlarca futbolseveri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.