THY futbolun efsanelerini buluşturdu! Ronaldinho, Steven Gerrard ve Cafu...

Türk Hava Yolları, yeni reklam filminde dünya futbolunun üç efsane ismi Ronaldinho, Steven Gerrard ve Cafu'yu bir araya getirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olan dünyadaki ilk hava yolu şirketi THY, çeyrek final müsabakaları ile yeni bir film yayınladı. Ronaldinho, Steven Gerrard ve Cafu'nun birlikte yer aldığı ilk yapım olma özelliğini taşıyan filmde, Brezilyalı freestyler Adonias Fonseca'nın çeyrek final takımlarına ev sahipliği yapan şehirlerde geçen maceraları anlatılıyor.
İstanbul'dan muhteşem kareler ile açılan film, THY'nin Business Class uçak içi eğlence sisteminde üç efsanenin Adonias'ın videosunu izlemeleriyle başlıyor. Film, oyuncuların İstanbul'a inişi sonrası Adonias ile karşılaşmalarıyla devam edip, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda son buluyor.
Filmin çekimleri, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin gerçekleşeceği İstanbul'un da aralarında bulunduğu Londra, Manchester, Madrid, Milano, Napoli, Münih, Lizbon olmak üzere 6 ülkedeki 8 şehirde yaklaşık bir ayda tamamlandı.
Dünyanın destinasyon odaklı en büyük sosyal medya mecralarından Beautiul Destinations prodüktörlüğünde hazırlanan filmde, İstanbul'un en güzel yerlerinden Galata Kulesi, Balat, Süleymaniye Camisi, Çamlıca Camisi, Sultanahmet Meydanı, Eminönü, Galataport, Ayasofya Camisi, Galata Köprüsü, Karaköy, Boğaz ve İstiklal Caddesi'nden sahneler yer alıyor.
"SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, UEFA Şampiyonlar Ligi ile olan sponsorluklarının Türk spor tarihinin en önemli işbirliklerinden biri olduğunu belirtti.
Bu özel etkinlik kapsamında, hazırladıkları filmi dünyanın dört bir yanındaki futbol tutkunlarına sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolat, "Dünyanın en çok ülkesini birbirine bağlayan küresel hava yolu olarak, farklı kültürleri bir araya getiren sporun birleştirici gücüne inanıyor ve milyonlarca futbolseveri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL'UN BÜYÜSÜNÜ TÜRK HAVA YOLLARI İLE YAŞAMAK FARKLI BİR AYRICALIK"
Ronaldinho ise bu filmde, ülkesi Brezilya'dan bir yeteneğin yer almasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Ayrıca, prodüksiyon içinde yer alan farklı destinasyonlar ve yapımdaki heyecan, sporun çeşitliliğini, enerjisini ve birleştirici gücünü tam olarak yansıtıyor. Dünyanın en muhteşem şehirlerinden biri olan İstanbul'un büyüsünü Türk Hava Yolları ile yaşamak farklı bir ayrıcalık. Türk Hava Yolları, geniş uçuş ağı ve olağanüstü hizmetleri ile dünyayı İstanbul'a bağlıyor. Böyle bir yapımın parçası olmaktan gurur duydum." değerlendirmesinde bulundu.