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    • Spor
    • 15.04.2023 14:13
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    • 15.04.2023 14:14
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    Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması!

    Fenerbahçe'de Altay Bayındır, bel bölgesindeki rahatsızlık sebebiyle Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Ankaragücü maçında Fenerbahçe kalesini İrfan Can Eğribayat'ın koruması bekleniyor. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’den Altay Bayındır açıklaması!
    Fenerbahçe'de şok sakatlık... Altay Bayındır, bel bölgesindeki rahatsızlık sebebiyle Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

    Ankaragücü maçında Fenerbahçe kalesini İrfan Can Eğribayat'ın koruması bekleniyor.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Futbol Takımımızın Kaptanı Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır. Altay Bayındır'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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    Haberler Spor Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması!
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