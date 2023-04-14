Fener non-stop

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla süren idman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
F.BAHÇE BEKO PLAY-OFF'TA
Sarı-Lacivertliler, uzatmaya giden maçta Kızılyıldız'a kaybetti ama Olimpiakos, Baskonia'yı yenince Play-Off'a kaldı. Rakip bugün belli olacak
THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, normal sezonun son maçında Kızılyıldız ile karşılaştı. Sarı-Lacivertliler, normal süresi 79-79 biten maçın uzatma bölümünde rakibine 91-89 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip, Olimpiakos'un Baskonia'yı yenmesiyle Play-Off biletini kapmış oldu. Fenerbahçe Beko'nun rakibi bugünkü son maçların ardından belli olacak.
F.BAHÇE BEKO PLAY-OFF'TA
Sarı-Lacivertliler, uzatmaya giden maçta Kızılyıldız'a kaybetti ama Olimpiakos, Baskonia'yı yenince Play-Off'a kaldı. Rakip bugün belli olacak
THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, normal sezonun son maçında Kızılyıldız ile karşılaştı. Sarı-Lacivertliler, normal süresi 79-79 biten maçın uzatma bölümünde rakibine 91-89 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip, Olimpiakos'un Baskonia'yı yenmesiyle Play-Off biletini kapmış oldu. Fenerbahçe Beko'nun rakibi bugünkü son maçların ardından belli olacak.