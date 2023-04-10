



BAŞKANIN TEKLİFİ...

Jorge Jesus, "Başkanla devamlı olarak konuşuyoruz. Kendisini çok seviyorum. Her anlamda çok fedakarlık yapıyor. Gerek ailesinden gerek maddi anlamda fedakarlık yapıyor. Tabii hoş olmayan durumlar oluşuyor. Benim devam etmemi istediğini belirtti. Ben kendisine sezon sonunda oturup karar veririz demiştim. Şu anda ligin bitmesine az bir süre kaldı. Bunu konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum" dedi.