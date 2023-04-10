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    • Spor
    • 11.04.2023 02:23
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    • 11.04.2023 02:27
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    takvim.com.tr sordu! Jorge Jesus sözleşme uzatacak mı? "Başkanın teklifi..."

    Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü mağlup etti. Karşılaşmanın ardından takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz, Fenerbahçe'den kendisine 2 yıllık bir sözleşme teklifi gelip gelmediğini sordu. İşte Jesus'un o yanıtı...

    takvim.com.tr
    Jorge Jesus sözleşme uzatacak mı?

    Süper Lig'in 28. haftasında heyecan sona erdi. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı lacivertliler ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanmasını bildi.



    Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Miha Zajc ve Szalai kaydetti. Bu sonucun ardından Karagümrük'ün kaybetmeme serisi de sona erdi.



    TAKVİM.COM.TR SORDU: JORGE JESUS SÖZLEŞME UZATACAK MI?
    Karşılaşmanın ardından takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz, Fenerbahçe'den kendisine 2 yıllık bir sözleşme teklifi gelip gelmediğini sordu.



        BAŞKANIN TEKLİFİ...
        Jorge Jesus, "Başkanla devamlı olarak konuşuyoruz. Kendisini çok seviyorum. Her anlamda çok fedakarlık yapıyor. Gerek ailesinden gerek maddi anlamda fedakarlık yapıyor. Tabii hoş olmayan durumlar oluşuyor. Benim devam etmemi istediğini belirtti. Ben kendisine sezon sonunda oturup karar veririz demiştim. Şu anda ligin bitmesine az bir süre kaldı. Bunu konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum" dedi.



        "TEKRAR BAKIP DEĞERLENDİRİRİZ"
        Sözleri sürdüren Jesus, "Kupada yarı finaldeyiz, final oynayabiliriz. Ligde iyi bir şansımızın olduğuna inanıyoruz. İşler normal giderse sezon bitiminde duruma bakacağız. Ligde oynanmayan maçlara puan verilmesi gibi kararlar alınıyor. Biz ligin sonunda duruma tekrar bakıp değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

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