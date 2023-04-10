Süper Lig'in 28. haftasında heyecan sona erdi. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı lacivertliler ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanmasını bildi.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Miha Zajc ve Szalai kaydetti. Bu sonucun ardından Karagümrük'ün kaybetmeme serisi de sona erdi.
TAKVİM.COM.TR SORDU: JORGE JESUS SÖZLEŞME UZATACAK MI?
Karşılaşmanın ardından takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz, Fenerbahçe'den kendisine 2 yıllık bir sözleşme teklifi gelip gelmediğini sordu.