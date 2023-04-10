Ali Koç'un karşısına kim çıkarsa oyunu verir? Valencia gerçek forvet mi? Ceyhun Fersoy takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı

Evinde Beşiktaş'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Sarı lacivertliler de Başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus isimleri yüksek sesle tartışılıyor.
Fenerbahçeli ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy takvim.com.tr'den Osman Cengiz'in sorularını yanıtladı.
VALENCİA GERÇEK FORVET Mİ?
Valencia forvet değil. İzleyenler belki "26 gol atmış oyuncuya nasıl forvet değil diyorsun" diyebilir. Bence forvet şudur: İki tane karşı karşıya pozisyon yakaladı. Atacaksın onu. Forvet budur! Aboubakar forvettir, Cenk Tosun forvettir. Penaltı pozisyonunda, penaltı olmasıydı onu da atamazdı. Çok saçma olabilir ama golcü Berisha. Berisha'ya haksızlık edildiğini düşünüyorum.
ALİ KOÇ OY VERİR Mİ?
Çok üst perdeden başladı Ali Koç. Kongre üyesiyim seçimde Ali Koç'a oy verdim. Ama bugün karşısına başka bir aday çıksa oyumu ona veririm. Sadece Mehmet Ali Aydınlar aday olursa, Ali Koç'a oy veririm.
FİNANSAL AÇIDAN MI, YOKSA SPORTİF AÇIDAN MI BAŞARILI BİR TAKIM İSTERSİN?
Sportif anlamda başarı olduğu zaman finansal başarı da artacak. 9 yıllık bir hasret var ya, her sene hüsran, her sene hüsran. Finansal başarı arka planda, sportif başarı biraz daha önemli benim için.