TAKVİM'den Jorge Jesus'a 5 soru! Böylesine önemli bir kariyer nasıl bu hataları yapar?

1) Fenerbahçe saha içinde kaliteli ayak sıkıntısı çekerken, birçok zorlu ve kritik maçta sahada sorun çözen futbolcu ihtiyacı hissedilirken Emre Mor'u niye bu kadar az kullandınız? Gerçek pozisyonu olmamasına rağmen neden İrfan Can'ı lig ve Avrupa'da 22 maçta, Emre'yi sadece 11 maçta 11'de oynattınız?
2) Elinizde 63 kez Makedonya formasını giymiş, 4 yıl İngiltere'de oynamış Alioski verken sol bekte niye maceraya girdiniz? Neden elinizdeki değeri kullanmayıp 6 milyon Euro'nun üzerinde bir maliyetle Oosterwolde'nin transferini istediniz? Kendi transferiniz diye mi Lincoln'den sol bek yapmaya çalıştınız?
3) Tüm dünyanın yeteneğini kabul ettiği, buna rağmen sırt çevirdiğiniz Arda Güler'e taraftar baskısı olmasa formayı verir miydiniz? Böylesine önemli bir yıldız adayını Süper Lig'de sadece 11 kar şılaşmada 283 dakika oynattığınız için herhangi bir pişmanlık yaşıyor musunuz?