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    TAKVİM'den Jorge Jesus'a 5 soru! Böylesine önemli bir kariyer nasıl bu hataları yapar?

    Sayın Jesus... Emre Mor, İsmail, Alioski, Arda ve Serdar Dursun’a niye bu kadar az forma verdiniz? Takımın çok daha önemli ihtiyaçları varken niye yüksek maliyetle sol bek aldırdınız? Sayın Başkan’la transfer yüzünden de tartışma yaşadınız mı?

    ONUR ÖZKAN
    Takvim
    Jesus’a 5 soru

    1) Fenerbahçe saha içinde kaliteli ayak sıkıntısı çekerken, birçok zorlu ve kritik maçta sahada sorun çözen futbolcu ihtiyacı hissedilirken Emre Mor'u niye bu kadar az kullandınız? Gerçek pozisyonu olmamasına rağmen neden İrfan Can'ı lig ve Avrupa'da 22 maçta, Emre'yi sadece 11 maçta 11'de oynattınız?



    2) Elinizde 63 kez Makedonya formasını giymiş, 4 yıl İngiltere'de oynamış Alioski verken sol bekte niye maceraya girdiniz? Neden elinizdeki değeri kullanmayıp 6 milyon Euro'nun üzerinde bir maliyetle Oosterwolde'nin transferini istediniz? Kendi transferiniz diye mi Lincoln'den sol bek yapmaya çalıştınız?



    3) Tüm dünyanın yeteneğini kabul ettiği, buna rağmen sırt çevirdiğiniz Arda Güler'e taraftar baskısı olmasa formayı verir miydiniz? Böylesine önemli bir yıldız adayını Süper Lig'de sadece 11 kar şılaşmada 283 dakika oynattığınız için herhangi bir pişmanlık yaşıyor musunuz?



        4) Mecbur kalınca oynatmak zorunda kaldığınız Serdar Dursun'u niye yok saydınız? Joao Pedro'ya bitik haliyle formayı verirken, Serdar'ı neden görmezden geldiniz? Eski öğrenciniz Willian Arao'yu İsmail Yüksek'e tercih etmenizin futbola dair sebebi neydi? Serdar ve İsmail'in tek eksiği Portekizce bilmemeleri miydi?



        5) Size Samandıra'da sınırsız yetkiler ve özgürlükler tanıyan Ali Koç'la transfer yüzünden tartışma yaşadınız mı? Sayın Başkan'ın, kendi isteğinizle, çok gönüllü şekilde aldırdığınız Gustavo Henrique, Bruma, Luan Peres ve Willian Arao gibi oyunculara tepki göstermesi üzerine, "Sizin aldığınız futbolcuları da gördük" tarzında bir çıkışta bulundunuz mu?



        TAKVİM YAZDI TÜRKİYE ÖĞRENDİ!
        Türkiye, Fenerbahçe'de yaşanan büyük krizi TAKVİM'den öğrendi. Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından soyunma odasında Başkan Ali Koç ile Jorge Jesus arasında yaşanan büyük gerilimi TAKVİM manşetine taşıdı.



            Jesus, Kayseri maçı sonrası, yaşanan tartışmayı doğruladı. Yine 3 aydır Koç ve Portekizli hoca arasındaki soğuk savaştan da herkes TAKVİM sayesinde haberdar oldu.

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            Haberler Spor TAKVİM'den Jorge Jesus'a 5 soru! Böylesine önemli bir kariyer nasıl bu hataları yapar?
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