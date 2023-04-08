TAKVİM'den Jorge Jesus'a 5 soru! Böylesine önemli bir kariyer nasıl bu hataları yapar?





5) Size Samandıra'da sınırsız yetkiler ve özgürlükler tanıyan Ali Koç'la transfer yüzünden tartışma yaşadınız mı? Sayın Başkan'ın, kendi isteğinizle, çok gönüllü şekilde aldırdığınız Gustavo Henrique, Bruma, Luan Peres ve Willian Arao gibi oyunculara tepki göstermesi üzerine, "Sizin aldığınız futbolcuları da gördük" tarzında bir çıkışta bulundunuz mu?