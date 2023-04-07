2 yıldız resmen açıkladı! Galatasaray’a dönmek istemiyoruz

Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar beklentilerin altında kaldıklarını ancak; toparlanma sürecinde olduklarını ifade eden Koca, "Lige başladığımızda hedeflediğimiz yerde değiliz. Camiamız ve biz elbette sonuçlardan ötürü üzüldük. Kupada şu ana kadar çok iyi gidiyoruz. Son olarak da Trabzonspor'u hem de iyi bir oyunla eledik. Futbolun bir insan unsuru olduğunu unutmamak gerekiyor. Türkiye Kupası'nda iyi bir oyun ve net bir skorla galip geldik. Bunun için çok mutluyuz" dedi.
KUPA ŞAMPİYONLUĞU VE LİG HEDEFİ...
Bu sezonki hedeflerini anlatan Ankaragücü'nün 1 numaralı ismi, "Ziraat Türkiye Kupası'nda artık kolay bir takım yok. Rakibimiz Başakşehir'i elemek ve finale çıkıp kupayı almak istiyoruz. Kupayı kazanmamız camiamızı hem mutlu hem de teselli edecektir. Amacımız kupada şampiyonluk ve ligde de hak ettiğimiz konuma gelmek" diye konuştu.
TOLUNAY KAFKAS'A İNANIYORUZ
Teknik direktör Tolunay Kafkas'a güvendiklerini belirten Koca, "Hocamızla yeni tanıştık. Yönetim toplantısında hocamızın adını tartışmaya açtığımızda olumlu dönüşler oldu. Her insanı eleştiren de öven de olabilir. Elbette biz profesyonel bir bakış açısına sahibiz. Hocamıza beklentilerimizi anlattık. Karşılıklı anlaşmaya vardık. Başakşehir maçında iyi bir oyuna rağmen istediğimizi alamadık ve kaybettik. Biz takıma katkı sağlayacak tüm hocalarla çalışırız. Tolunay Kafkas hocamızın da her zaman arkasında durur ve destek veririz. Birlikte başarılı olacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.