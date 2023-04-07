2 yıldız resmen açıkladı! Galatasaray’a dönmek istemiyoruz

Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar beklentilerin altında kaldıklarını ancak; toparlanma sürecinde olduklarını ifade eden Koca, "Lige başladığımızda hedeflediğimiz yerde değiliz. Camiamız ve biz elbette sonuçlardan ötürü üzüldük. Kupada şu ana kadar çok iyi gidiyoruz. Son olarak da Trabzonspor'u hem de iyi bir oyunla eledik. Futbolun bir insan unsuru olduğunu unutmamak gerekiyor. Türkiye Kupası'nda iyi bir oyun ve net bir skorla galip geldik. Bunun için çok mutluyuz" dedi.