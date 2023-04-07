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    • Spor
    • 07.04.2023 14:50
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    • 07.04.2023 14:50
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    ÖZEL | 2 yıldız resmen açıkladı! "Galatasaray'a dönmek istemiyoruz"

    Teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas'ı getiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyip yarı finale yükselen Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca, Takvim.com.tr'ye çok özel açıklamalarda bulundu. Koca; Trabzonspor galibiyeti, Tolunay Kafkas, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Ali Sowe, yabancı kuralı ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta hakkında da dikkati çeken ifadeler kullandı. İşte Faruk Koca'nın yaptığı özel açıklamalar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    2 yıldız resmen açıkladı! Galatasaray’a dönmek istemiyoruz

    Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar beklentilerin altında kaldıklarını ancak; toparlanma sürecinde olduklarını ifade eden Koca, "Lige başladığımızda hedeflediğimiz yerde değiliz. Camiamız ve biz elbette sonuçlardan ötürü üzüldük. Kupada şu ana kadar çok iyi gidiyoruz. Son olarak da Trabzonspor'u hem de iyi bir oyunla eledik. Futbolun bir insan unsuru olduğunu unutmamak gerekiyor. Türkiye Kupası'nda iyi bir oyun ve net bir skorla galip geldik. Bunun için çok mutluyuz" dedi.
    2 yıldız resmen açıkladı! Galatasaray’a dönmek istemiyoruz

    KUPA ŞAMPİYONLUĞU VE LİG HEDEFİ...

    Bu sezonki hedeflerini anlatan Ankaragücü'nün 1 numaralı ismi, "Ziraat Türkiye Kupası'nda artık kolay bir takım yok. Rakibimiz Başakşehir'i elemek ve finale çıkıp kupayı almak istiyoruz. Kupayı kazanmamız camiamızı hem mutlu hem de teselli edecektir. Amacımız kupada şampiyonluk ve ligde de hak ettiğimiz konuma gelmek" diye konuştu.
    2 yıldız resmen açıkladı! Galatasaray’a dönmek istemiyoruz

    TOLUNAY KAFKAS'A İNANIYORUZ

    Teknik direktör Tolunay Kafkas'a güvendiklerini belirten Koca, "Hocamızla yeni tanıştık. Yönetim toplantısında hocamızın adını tartışmaya açtığımızda olumlu dönüşler oldu. Her insanı eleştiren de öven de olabilir. Elbette biz profesyonel bir bakış açısına sahibiz. Hocamıza beklentilerimizi anlattık. Karşılıklı anlaşmaya vardık. Başakşehir maçında iyi bir oyuna rağmen istediğimizi alamadık ve kaybettik. Biz takıma katkı sağlayacak tüm hocalarla çalışırız. Tolunay Kafkas hocamızın da her zaman arkasında durur ve destek veririz. Birlikte başarılı olacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
        2 yıldız resmen açıkladı! Galatasaray’a dönmek istemiyoruz

        TAYLAN VE EMRE KALMAK İSTİYOR

        Galatasaray'dan kadrolarına kiralık olarak kattıkları Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın durumu hakkında Faruk Koca, "Biz oyuncularla görüştük. Futbolcular, 'Galatasaray yönetimiyle görüşürseniz sorun yok' dediler. Ben de Kulüpler Birliği toplantısında Dursun Özbek'e düşüncemi söyledim. Önümüzdeki günlerde hem hocamız hem de futbolcularla son bir görüşme daha yapacağım. Galatasaray ile de görüşeceğiz. Oyuncular Ankaragücü'nde kalmak istiyor. Biz de bonservislerini almak istiyoruz. Tabii ki Galatasaray ile yapacağımız görüşmede anlaşabilmeyi umuyoruz" dedi.
        2 yıldız resmen açıkladı! Galatasaray’a dönmek istemiyoruz

        ALI SOWE İÇİN TEMASTAYIZ

        Rus ekibi Rostov'dan kiraladıkları Ali Sowe için de Koca net bir mesaj verdi. Ankaragücü Başkanı, "Ali Sowe bizde kalmak istiyor. Burada memnun ve mutlu olduğunu ifade etti. Biz hem menajeri hem de kendisiyle görüşme halindeyiz. İyi bir forvet olduğunu düşünüyoruz. Sadece biz değil futbol kamuoyu da aynı düşünceyi paylaşıyor. Kulübüyle görüşeceğiz ve anlaşırsak o da kalacak" şeklinde konuştu.
        2 yıldız resmen açıkladı! Galatasaray’a dönmek istemiyoruz

        YABANCI OYUNCU KONUSUNDAKİ TALEPLERİ

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yabancı kuralıyla ilgili kararı bu ay sonuna kadar duyuracaklarının hatırlatılması üzerine ise Koca, "Elbette insanlar yerli oyuncuyla oynamak ister. Ama rekabet olmadan da başarılı elde edilmiyor. Süper Lig'de oynatacak yerli oyuncu sayımız az. TFF ile konuştuğumuzda en kötü ihtimalle mevcut durumun kalmasını talep ederiz. Fakat; yerli oyuncu yatırımını da ele almak gerekiyor. Stopajların kulüplerin altyapısında kullanılması önemli" dedi.
            2 yıldız resmen açıkladı! Galatasaray’a dönmek istemiyoruz

            "HAKEMLERİN İYİ NİYETİ YETİYOR MU?"

            Ankaragücü'nün de hakemlerden yana canının yandığını hatırlatan Koca, "Hakemlerin de insan olduğunu unutmuyoruz. Fakat; bu meseleyi tartışmak gerekiyor. Tartışmak, hakemlerin şiddetli şekilde yıpratılması değildir. Ama insanların da hatalarını görmesi gerek. Hakemlerin iyi niyetinden şüphe etmiyorum. Peki iyi niyet yetiyor mu? Biz hataların azaltılmasını istiyoruz. Hakem havuzunun da az olduğu görülüyor. Bu konuları da tartışmak gerekiyor" yorumunu yaptı.
            2 yıldız resmen açıkladı! Galatasaray’a dönmek istemiyoruz

            ÖNÜMÜZ DAHA DA AÇIK OLACAK

            Son olarak Ankaragücü camiasına mesaj veren kulübün 1 numarası Koca, "Trabzonspor'u elediğimiz kupa maçıyla birlikte takım ivme kazandı. Bütün Ankaralılar'ın bize sahip çıkmasını istiyoruz. Taraftarlık böyle bir şeydir. İyi günde kötü günde kulübüne destek olmak gerekir. Eleştiriler olur. Biz zaten eleştiriye de açığız. Takımın iyi yolda olduğunu aldığımız kritik galibiyetle gösterdik. Önümüzdeki lig maçlarında ve kupa maçlarında taraftarlarımızın takıma destek vermelerini istiyoruz. Coşkulu bir kitlemiz var. İnşallah önümüz daha da açık olacak" diyerek konuşmasını tamamladı.
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            Haberler Spor ÖZEL | 2 yıldız resmen açıkladı! "Galatasaray'a dönmek istemiyoruz"
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