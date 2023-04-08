Mert Nobre TAKVİM'e konuştu: Jesus ve Fenerbahçe'nin bağları bu sezon kopar

Türk futbolunda önemli izler bırakan Mert Nobre, Fenerbahçe'nin son günlerdeki gündemini TAKVİM'e değerlendirdi. Brezilyalı hoca, meslektaşı Jorge Jesus'un Fenerbahçe günlerinin sayılı olduğunu söyledi. Nobre, "Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı'na uzak görünüyor. 3 adaydan biri ama öncelik olduğu tartışılır. Jesus'u Flamengo'ya daha yakın görüyorum. Flamengo'dakiler Jesus'a sürekli mesajlar atıyor. Bunu biliyorum. Çünkü Flamengo taraftarları Jesus'u istiyor. Jesus'un 2 sene üst üste aynı takımda kalmadığı da konuşuluyor sürekli. Bence Fenerbahçe ile arasındaki bağ sezon sonunda kopar. Jesus devam etmez Fenerbahçe'de" ifadesini kullandı.
ARDA HEM ALEX HEM GUTI GİBİ
Mert Nobre, Türk futbolunun yıldızı Arda Güler'i değerlendirdi. Nobre, "Çok az süre aldı. Ama sahada olduğunda çok iyi işler yaptı. Fiziksel eksikleri var. Ama her geçen gün gelişiyor. Arda kime benziyor biliyor musunuz? Hem Alex hem de Guti gibi." dedi.
G.SARAY ŞAMPİYONLUĞA YAKIN
Süper Lig'in zirvesini yorumlayan Nobre, "Şampiyonluk yarışında ben Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum. Fenerbahçe'ye- Beşiktaş yenilgisi çok ağır bir darbe oldu. Eğer mevcut durumu da düşünürsek bana ipi Galatasaray göğüsler gibi geliyor" diye konuştu.