Mert Nobre TAKVİM'e konuştu: Jesus ve Fenerbahçe'nin bağları bu sezon kopar





ARDA HEM ALEX HEM GUTI GİBİ

Mert Nobre, Türk futbolunun yıldızı Arda Güler'i değerlendirdi. Nobre, "Çok az süre aldı. Ama sahada olduğunda çok iyi işler yaptı. Fiziksel eksikleri var. Ama her geçen gün gelişiyor. Arda kime benziyor biliyor musunuz? Hem Alex hem de Guti gibi." dedi.