Feyenoord - Ajax maçındaki skandal harekete tepki yağıyor! Sırp Tadic haddini aştı Orkun Kökçü'ye saldırdı

ORKUN'NDAN AÇIKLAMA

Orkun Kökçü: "Böyle maçlarda gerginlikler olur ama konuyu büyütmemek gerekiyor. Tadic, bana hakaret etmedi. Sadece normal bir tartışma oldu."

ORKUN VE TADIC ARASINDA GERGİNLİĞİN PERDE ARKASI

Geçtiğimiz günlerde ligde oynanan Ajax-Feyenoord maçında Ajax kaptanı Dusan Tadic ile Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü, hakemin gerçekleştirdiği hava atışında bir araya geldi.