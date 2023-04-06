Feyenoord - Ajax maçındaki skandal harekete tepki yağıyor! Sırp Tadic haddini aştı Orkun Kökçü'ye saldırdı

Türkiye'deki depremzedeler için hazırlanan Türkiye ve Suriye bayraklarının olduğu pazubendi takmayı reddeden Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, Orkun Kökçü ile yaşadığı gerilim devam ediyor. Milli futbolcumuz Tadic'in elini sıkmamış ve bu olay medyada uzun süre bu olayı konuşmuştu.
DUSAN TADİC VE ORKUN KÖKÇÜ BİRBİRİNE GİRDİ | VİDEO İZLE
TADIC İLE ORKUN ARASINDA GERGİN ANLAR
Hollanda Kupası'nda bu ikili dün yine karşı karşıya geldi. Feyenoord ile Ajax arasında oynanan maçta Tadic ve Orkun Kökçü yine birbirine girdi ve maçta gergin anlar yaşandı.
Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, maçın durduğu bir anda kenarda orucunu açtı. Tadic, maç içinde orucunu açan milli futbolcumuz Orkun Kökçü ile dalga geçen skandal bir harekete imza attı.