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    • 07.04.2023 04:56
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    • 07.04.2023 04:56
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    Feyenoord - Ajax maçındaki skandal harekete tepki yağıyor! Sırp Tadic haddini aştı Orkun Kökçü'ye saldırdı

    Hollanda Kupası'nda oynanan maçta Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, skandal bir harekete imza atıp sahayı karıştırdı. Ezeli rakipler Feyenoord ile Ajax maçında yere düşürdüğü milli futbolcu Orkun Kökçü'nün ayağına basan Sırp futbolcu, sonrasında çirkin bir el hareket yaptı.

    takvim.com.tr
    Tadic haddini aştı Orkun Kökçü’ye saldırdı

    Türkiye'deki depremzedeler için hazırlanan Türkiye ve Suriye bayraklarının olduğu pazubendi takmayı reddeden Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, Orkun Kökçü ile yaşadığı gerilim devam ediyor. Milli futbolcumuz Tadic'in elini sıkmamış ve bu olay medyada uzun süre bu olayı konuşmuştu.

    DUSAN TADİC VE ORKUN KÖKÇÜ BİRBİRİNE GİRDİ | VİDEO İZLE

    TADIC İLE ORKUN ARASINDA GERGİN ANLAR
    Hollanda Kupası'nda bu ikili dün yine karşı karşıya geldi. Feyenoord ile Ajax arasında oynanan maçta Tadic ve Orkun Kökçü yine birbirine girdi ve maçta gergin anlar yaşandı.

    Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, maçın durduğu bir anda kenarda orucunu açtı. Tadic, maç içinde orucunu açan milli futbolcumuz Orkun Kökçü ile dalga geçen skandal bir harekete imza attı.

        TADIC, ORKUN'UN ORUÇ AÇMASIYLA DALGA GEÇTİ
        Maçın 61. dakikasında Tadic ile Orkun arasında bir pozisyondan sonra ortalık karıştı. Gergin anların yaşadığı sırada Tadic, Orkun Kökçü'ye el hareketi yaparak orucuyla dalga geçti. Maçın 60. dakikasında ikili taç çizgisine yakın bir noktada top kapma mücadelesine girdi. Tadic, Orkun'u düşürüp yerdeyken ayağına bastı. Orkun yerden kalkarken de sert hareketler yapıp doğrulmasına müsaade etmedi. Daha sonra ikili kafa kafaya geldi.

        Tadic, futbolcuların araya girdiği sırada çirkin hareketlere imza attı. Elini diline götüren futbolcu, ardından Orkun'a yeri gösterdi. Çılgına dönen Orkun'u iki takımın futbolcuları sakinleştirdi.

        ORKUN'NDAN AÇIKLAMA
        Orkun Kökçü: "Böyle maçlarda gerginlikler olur ama konuyu büyütmemek gerekiyor. Tadic, bana hakaret etmedi. Sadece normal bir tartışma oldu."

        ORKUN VE TADIC ARASINDA GERGİNLİĞİN PERDE ARKASI
        Geçtiğimiz günlerde ligde oynanan Ajax-Feyenoord maçında Ajax kaptanı Dusan Tadic ile Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü, hakemin gerçekleştirdiği hava atışında bir araya geldi.

        DEPREMZEDELER İÇİN HAZIRLANAN PAZUBANDI TAKMAMIŞTI
        Hava atışının ardından hakemlerle tokalaşan Orkun, Tadic'i görmezden geldi ve onunla tokalaşmadı. Canlı yayınlanan bu anlar, Hollanda basınının da dikkatinden kaçmadı.

        Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli olan ve yanında 10 ili daha etkileyen depremlerde binlerce insan yaşamını yitirirken, birçok insan da evsiz kalmıştı. Türkiye tüm imkanlarını depremzedeler için seferber ederken, tüm kesimlerden destek gelmişti. Spor camiası da bu depremi görmezden gelmedi.

            SNEIJDER'DEN AÇIKLAMA
            O dönem konuyla ilgili açıklama yapan, Sneijder canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı; "İzleyicilerimizin görmesi buraya geçen hafta sonu Eredivisie'deki tüm kaptanların giydiği pazubandını getirdim. Bir kulübün kaptanı (Ajax kaptanı Dusan Tadic) dışında herkes Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere destek için o bandı taktı. DHSC'de kulüpten arkadaşım Tarık Divarcı'nın başlattığı çok güzel bir girişim. Benden onu desteklememi istedi ve ben de yaptım."

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            Haberler Spor Feyenoord - Ajax maçındaki skandal harekete tepki yağıyor! Sırp Tadic haddini aştı Orkun Kökçü'ye saldırdı
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