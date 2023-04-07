Anderson Talisca bombası! Resmen imzayı attı

Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca, Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi takımı Al-Nassr ile sözleşmesini üç yıl daha uzattı.

ANDERSON TALİSCA KALIYOR

Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr'dan yapılan açıklamada, "Talisca kalıyor. 2026'ya kadar yeni bir sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.