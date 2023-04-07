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    • 07.04.2023 13:06
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    • 07.04.2023 13:06
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    Anderson Talisca bombası! Resmen imzayı attı

    Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca, Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi takımı Al-Nassr ile sözleşmesini üç yıl daha uzattı. Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla çıktığı 19 maçta 17 gol kaydetti.

    Talisca bombası! Resmen imzayı attı

    Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca, Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi takımı Al-Nassr ile sözleşmesini üç yıl daha uzattı.

    ANDERSON TALİSCA KALIYOR
    Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr'dan yapılan açıklamada, "Talisca kalıyor. 2026'ya kadar yeni bir sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

    Ronaldo'nun takım arkadaşı 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 2021'de Al-Nassr'a transfer oldu ve 52 maçta 39 gol kaydetti. Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla çıktığı 19 maçta 17 gol kaydetti.

    Daha önce Beşiktaş forması da giyen Talisca, Portekiz ekibi Benfica ve Çin'in Guangzhou takımlarında da oynadı.
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