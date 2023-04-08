Bakan Kasapoğlu, Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup Futbol Turnuvası’nın açılışına katıldı

Altınordu'nun ev sahipliğinde 22 ülkeden 72 takım ve yaklaşık bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvası, Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde başladı. Organizasyonun açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolunda kısır tartışmaların son bulması gerektiğini belirterek, "Artık vizyonun, yeni çabaların, yeni ufkun bir an evvel Türk futboluna da hakim olması lazım ki spordaki ivmeyi sağlayalım." dedi. Kasapoğlu, 12 yaş altı organizasyonunun çocuklar için bir şampiyonlar ligi anlamı taşıdığına dikkati çekerek, "Altınordu'nun ev sahipliğiyle dünya futbolunda potansiyeli olan, gelecek vadeden yeni yetenekleri tüm dünyanın dikkatine, ilgisine sunmuş oluyoruz. Bu yıl da 41'i yabancı olmak üzere toplamda 72 takım bu turnuvada mücadele edecekler" diye konuştu.