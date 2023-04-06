Feyenoord - Ajax maçında Dusan Tadic'ten Orkun Kökçü'ye skandal hareket!

Hollanda Kupası finalinde Feyenoord ile Ajax kozlarını paylaştı. Ajax'ın 2-1 kazanarak finale yükseldiği De Klassieker'de Dusan Tadic ile milli futbolcumuz Orkun Kökçü arasındaki gerilim devam etti ve son yarım saatlik bölümde saha karıştı.

Oldukça gergin ortamda başlayan mücadelenin ilk dakikalarında tribünlerde yakılan meşaleler nedeniyle maç bir süre durdu. Müsabaka, stadyumda havai fişek patlatılması ve Davy Klaasssen'in başına yabancı madde isabet etmesi nedeniyle toplamda iki kez durduruldu.

BAŞTAN SONA GERGİNLİK

Feyenoord deplasmanında 14. dakikada Dusan Tadic'in golüyle öne geçen Ajax'a 45+2'de Gimenez yanıt verdi ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Ajax, Klaasen'in 51. dakikada attığı golle yeniden öne geçti: 1-2.

Mücadelede 60. dakikaya gelindiğinde Klaasen'in bu kez kafası, tribünden atılan bir çakmak nedeniyle kanamaya başladı. Müsabakanın hakemler, yükselen tansiyonun ardından takımları soyunma odalarına gönderdi.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Mücadelenin 61. dakikasında Orkun Kökçü ile Dusan Tadic'in ikili mücadelesinde tansiyon yükseldi. Dusan Tadic, Orkun Kökçü'ye yaptığı sert hareketin ardından bununla yetinmeyip yetenekli oyuncuyu yere itti.

Ayağa kalkan Orkun Kökçü, Dusan Tadic'in üzerine yürüyünce olaylar büyüdü. Takım arkadaşları iki oyuncuyu ayırmak için yanlarına gelirken Sırp oyuncunun yaptığı çirkin hareket gerilimi tırmandırdı.

ÇİRKİN EL HAREKETİ GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Eliyle önce ağzını ardından çimleri gösteren Dusan Tadic, karşılaşmanın ilk bölümlerinde orucunu açan Orkun Kökçü'yle dalga geçti. Tadic'in bu hareketi sonrasında iyice sinirlenen Kökçü'yü sakinleştirmekte takım arkadaşları oldukça zorlandı.

Maçın ardından konuşan Orkun, "Böyle maçlarda bu sıklıkla olur ama konuyu büyütmemek gerekiyor. Tadic bana hakaret etmedi. Sadece normal bir tartışma oldu" dedi.

ORUÇLARINI SAHADA AÇMIŞLARDI

Feyenoord'un müslüman oyuncuları Orkun Kökçü ve Oussama Idrissi, Ajax maçının 29. dakikasında oyuna verilen arada sahada diz çökerek oruçlarını açmıştı.

ORKUN VE TADIC ARASINDA GERGİNLİĞİN PERDE ARKASI

Orkun Kökçü, Türkiye'deki depremzedelere destek için üzerinde Türk bayrağı bulunan pazubendi takmayı reddeden Sırp futbolcunun elini sıkmamıştı. Orkun'un bu tavrının altında yatan nedeninin Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından organize edilen destek pazubendinin Sırp oyuncu Dusan Tadic tarafından takılmaması olarak gösterilmişti.

Hollanda Ligi'nin 26. haftasında Johan Cruyff Arena'da seremoni öncesi top ve kale seçimi için yapılan para atışının ardından hakemlerle tokalaşan milli futbolcu Orkun'un, Tadic'i görmezden gelmesi gözlerden kaçmamıştı. Maçın yayıncısının ekrana getirdiği o anlarda Tadic ile tokalaşmayan Orkun'un tepkisi Hollanda'da gündem yaratmıştı.

ÖNCE PAZUBENDİ TAKMADI, SONRA TELAFİ ETMEYE ÇALIŞTI

Ajax kaptanı Dusan Tadic'in pazubendini takmayı reddetmesi tepkiyle karşılanmıştı. Sırp futbolcu daha sonra sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, "Türkiye ve Suriye depremleri beni derinden sarstı. Düşüncelerim bu trajidide yakınlarını kaybeden insanlar ve her şekilde etkilenen herkesle" ifadesini kullanmıştı.

Hatırlanacağı üzere ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası Hollanda Futbol Federasyonu'nun onay vermesiyle başta Türk yıldızlar Orkun Kökçü ve Burak Yılmaz olmak üzere Eredivisie'deki tüm takım kaptanları Türkiye halkına desteklerini göstermek amacıyla maçlara özel bir pazubendi takarak çıkmıştı.

SNEIJDER DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

O dönem konuyla ilgili açıklama yapan, Sneijder canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı;

"İzleyicilerimizin görmesi buraya geçen hafta sonu Eredivisie'deki tüm kaptanların giydiği pazubandını getirdim. ir kulübün kaptanı (Ajax kaptanı Dusan Tadic) dışında herkes Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere destek için o bandı taktı. DHSC'de kulüpten arkadaşım Tarık Divarcı'nın başlattığı çok güzel bir girişim. Benden onu desteklememi istedi ve ben de yaptım."