Kadıköy'deki ateşi galibiyet de dindirmedi! Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'u hedef alan 'istifa' tezahüratları

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde sahasında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, adını yarı finale yazdırmasını bildi.



Sarı Lacivertli taraftarlar yine de Ali Koç ve yönetimini protesto etti. Gollerden sonra tribünlerde 'Yönetim istifa' sesleri yükselirken, tepkiler maçın ardından da devam etti.



BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE DE DURUM AYNIYDI!

Öte yandan geride bıraktığımız günlerde Kadıköy'deki Beşiktaş hezimeti sonrası da aynı tablo mevcuttu. Fenerbahçe taraftarları Beşiktaş'ın farkı açması üzerine "Yönetim istifa" tezahüratları yaparak tepki göstermişti.