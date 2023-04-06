Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.04.2023 02:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2023 02:42
    ABONE OL

    Kadıköy'deki ateşi galibiyet de dindirmedi! Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'u hedef alan 'istifa' tezahüratları

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde sahasında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe turu kaptı. Ancak Sarı Lacivertli taraftarların yönetime olan tepkisi yine de dinmedi. Kadıköy'de Ali Koç'u hedef alan 'istifa' tezahüratları yükseldi.

    takvim.com.tr
    Kadıköy’de ’Ali Koç istifa’ sesleri!

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde sahasında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, adını yarı finale yazdırmasını bildi.

    Sarı Lacivertli taraftarlar yine de Ali Koç ve yönetimini protesto etti. Gollerden sonra tribünlerde 'Yönetim istifa' sesleri yükselirken, tepkiler maçın ardından da devam etti.

    BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE DE DURUM AYNIYDI!
    Öte yandan geride bıraktığımız günlerde Kadıköy'deki Beşiktaş hezimeti sonrası da aynı tablo mevcuttu. Fenerbahçe taraftarları Beşiktaş'ın farkı açması üzerine "Yönetim istifa" tezahüratları yaparak tepki göstermişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Trendyol
    Haberler Spor Kadıköy'deki ateşi galibiyet de dindirmedi! Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'u hedef alan 'istifa' tezahüratları
        loading
        SON DAKİKA