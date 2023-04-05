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    Beşiktaş'tan Redmond harekatı! Kartal İngiliz yıldızı elinde tutmak istiyor

    Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nathan Redmond’u kadrosunda tutmak için harekete geçti. Ancak Redmond’u Premer Lig’den 3 kulüp ile Championship lideri Burnley de kadrosunda istiyor.

    Redmond harekatı

    Pazar gecesi Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinin tartışmasız yıldızı olan Nathan Redmond'un Siyah-Beyazlı kulüple olan sözleşmesi haziran ayında sona eriyor. Beşiktaş yönetimi Jamaika asıllı İngiliz futbolcuyu kadroda tutmak için ciddi bir çaba içerisine girmiş durumda. Haziran ayında bonservisi elinde olacak olan Nathan Redmond'u kadroda tutmak yine de pek kolay olmayacak.



    ŞENOL GÜNEŞ KADRODA İSTİYOR
    Zira Radmond'u şimdiden Premier Lig'den 2-3 kulübün istediği biliniyor. İngiltere Championship lideri ve Premier Lig'e çıkmayı neredeyse garantilemiş olan Burnley'in de Redmond'u istediği ve önemli bir bütçe ayırdığı ifade ediliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Redmond'un takımda kalmasını çok istediği ve yönetimden gerekirse fedakarlık yapmasını talep ettiği de gelen haberler arasında. 29 yaşında ve 1.73 boyunda olan Nathan Redmond sağ açık ve sol açık mevkilerinde forma giyebiliyor. 2019 yılında piyasa değeri 20 milyon Euro'ya kadar yükselen Redmond, 1 kez İngiltere Milli Takım formasını da giydi.



    9 GOLE DİREKT KATKI
    Nathan Redmond bu sezon 23 resmi maçta Beşiktaş formasını giydi. İngiliz yıldız bu maçlarda 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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