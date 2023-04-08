Kasımpaşa ile Trabzonspor 22/23 Süper Lig 28. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa-Trabzonspor maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nde oynanıyor. Kasımpaşa-Trabzonspor maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.
KASIMPAŞA – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzon Kasımpaşa karşısında 8 Nisan Cumartesi (bugün) mücadele edecek. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
KASIMPAŞA – TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE
Heyecanlı maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Djilobodji, Yasin, Donk, Eysseric, Malsa, Hajradinovic, Mustafa, Fall, Chouiar.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez.