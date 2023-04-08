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    • Spor
    • 08.04.2023 18:59
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    • 08.04.2023 19:04
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    Kasımpaşa Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! Kasımpaşa - TS maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz!

    Kasımpaşa Trabzonspor maçı için geri sayım sona erdi. Trabzon Kasımpaşa karşısında 8 Nisan Cumartesi (bugün) mücadele edecek. Ligdeki Kayseri yenilgisinin ardından kupada A.Gücü'ne elenen Trabzonspor, bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. İşte Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı izleme ekranı!

    takvim.com.tr
    Kasımpaşa Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE!

    Kasımpaşa ile Trabzonspor 22/23 Süper Lig 28. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa-Trabzonspor maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nde oynanıyor. Kasımpaşa-Trabzonspor maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    KASIMPAŞA – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Trabzon Kasımpaşa karşısında 8 Nisan Cumartesi (bugün) mücadele edecek. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

    KASIMPAŞA – TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

    Heyecanlı maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Djilobodji, Yasin, Donk, Eysseric, Malsa, Hajradinovic, Mustafa, Fall, Chouiar.

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez.

        FIRTINA MORAL ARIYOR

        Ligdeki Kayseri yenilgisinin ardından kupada A.Gücü'ne elenen Trabzonspor, bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bordo-mavili ekip, rakibini yenerek kötü gidişine 'dur' demek istiyor. Fırtına'da Dorukhan, Serkan ve Trezeguet sakat. Bakasetas, Gbamin, Bartra ve Peres, sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş maçında cezalı duruma düşecek.

        Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de tarihi bir şampiyonluğa imza atan Trabzonspor, bu sezon tam tersi bir performans gösteriyor.

        Trabzonspor'u tarihi bir şampiyonluğa ulaştıran Abdullah Avcı, geçtiğimiz haftalarda görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

        Abdullah Avcı'nın istifasından sonra, Ertuğrul Doğan yönetiminin sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı teknik direktör Orhan Ak, Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Asbaşkan Zeyyat Kafkas'a istifasını sundu.
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        Haberler Spor Kasımpaşa Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! Kasımpaşa - TS maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz!
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