FIRTINA MORAL ARIYOR

Ligdeki Kayseri yenilgisinin ardından kupada A.Gücü'ne elenen Trabzonspor, bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bordo-mavili ekip, rakibini yenerek kötü gidişine 'dur' demek istiyor. Fırtına'da Dorukhan, Serkan ve Trezeguet sakat. Bakasetas, Gbamin, Bartra ve Peres, sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş maçında cezalı duruma düşecek.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de tarihi bir şampiyonluğa imza atan Trabzonspor, bu sezon tam tersi bir performans gösteriyor.