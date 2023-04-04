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    • 05.04.2023 01:40
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    Orhan Ak kimdir, kaç yaşında nereli? Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak neden istifa etti?

    Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Peki, Orhan Ak neden istifa etti? Orhan Ak kimdir? İşte detaylar....

    takvim.com.tr
    Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak neden istifa etti?

    Orhan Ak'ın istifa haberinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte Orhan Ak hakkında tüm detaylar...

    ORHAN AK NEDEN İSTİFA ETTİ?

    Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Orhan Ak alınan 3-1'lik yenilgi sonrası istifa ettiğini duyurdu..

    Orhan Ak yaptığı açıklamada "Abdullah Avcı'nın istifa sürecinde ben hocamızla başkanımızla konuştum. Beraber geldik, beraber ayrılalım dedik. O süreçte ricada bulundular. Daha farklı görüşler de oldu. Ben '2.5 senedir biriyim. Trabzonspor'da çok şeyler kazandım' dedim. İçeriden biri olarak yardımcı olmak istedim."

    "Haftalık, aylık konuşabiliriz dedim. Takımın yaşadığı o durumu görüyorduk. Bir umut belki, çıkış olabilir dedik. Takım ile ilk maç, Adana Demirspor maçı fena geçmemişti. Son 2 maç sezonun özeti gibiydi. Bir yere getiriyorsunuz, golden sonra dağılmalar oluyor. Mental sorunu çözemedik. Başkanıma ulaşamadım ama Zeyyat Bey ile haber yolladım."

        "Takım ile vedalaştım. Kulübe zarar vermemek, önünü açmak lazım. Oyuncuların gayretine teşekkür ediyorum. Bazen olmuyor, değiştiremiyorsunuz. İçeriden birinin kalması da doğru değilmiş. Güzel bir tecrübe oldu. Herkes hakkını helal etsin. Tek elimizde kalan şeyi de kaybettiğimiz için de üzgünüz. Trabzonspor bu şekilde kaybetmemeli. Trabzonspor'u yenen acı çekerek yenmeli. Bu kadar kolay goller yemek hiç yakışmadı. Kapanış, benim adıma da üzüntülü oldu" dedi..

        ORHAN AK KİMDİR?

        Orhan Ak, 29 Eylül 1979 tarihinde Kocaali 'nin Koğükpelit mahallesinde doğdu.

        Orhan Ak Sakarya'da bir amatör küme takımı olana Et Balık Spor altyapısında futbola başladı. Burada oynadığında Türkiye genç millî futbol takımları için kesfedildi. Türkiye genç millî futbol takımları için ilk karşılaşmasına 22 Şubat 1995 tarihinde Almanya'ya karşı oynanan U-15 millî hazırlık karşılaşmasında çıktı. Bu karşılaşma sonrası birçok Süper Lig takımının dikkatini çekti. Gelen birçok transfer teklifleri arasında o zamanın Marmara Bölgesi'nin güçlü temsilcilerinden Kocaelispor'un teklifi kabul ederek 15 yaşında Kocaelispor altyapısına transfer oldu.

        1996 yılında profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzalayarak as takımına dahil edildi. Kocaelispor as takımı için ilk resmî karşılaşmasına 8 Şubat 1997 tarihinde Beşiktaş'a karşı oynanan Süper Lig karşılaşmasında çıktı.mBu karşılaşmadan sonra sık sık oynama fırsatı buldu. Aynı sezonun sonunda Kocaelispor'la kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.

        Daha önce Kocaelispor takımında oynamıştır. 24 Temmuz 2007 tarihinde Galatasaray'ın eski teknik direktörü Karl-Heinz Feldkamp tarafından kadro dışı bırakılmıştır ve bunun üzerine sezonun kalan kısmı için Ankaraspor'a kiralanmıştır. 2008'de Antalyaspor'a transfer olmuştur.

        ORHAN AK HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

        1996-2003 Kocaelispor

        1998-1999 › Kuşadasıspor (kiralık)

        2003-2007 Galatasaray

        2007-2008 › Osmanlıspor (kiralık)

            2008-2010 Antalyaspor

            2010-2011 Bucaspor

            2011-2012 Boluspor

            2012-2013 Elazığspor

            2013-2015 İstanbul Başakşehir

            ORHAN AK MİLLİ TAKIM KARİYERİ

            1995 Türkiye U-15

            1997 Türkiye U-17

            1997 Türkiye U-18

            2000-2001 Türkiye U-21

            2003-2006 Türkiye Türkiye A2

            2004-2006 Türkiye
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            Haberler Spor Orhan Ak kimdir, kaç yaşında nereli? Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak neden istifa etti?
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