ÖZEL | Napoli'nin gözü yine Süper Lig'de! Kim yerine o gelecek

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bir taraftan da gelecek sezonun kadrosu için yapılanma devam ediyor. Sarı-Lacivertli formayı giyen futbolculara da transferde ilgi gösteren kulüplerin sayısı artıyor. İşte yaşanan sıcak gelişmeler ve detaylar...
FENERBAHÇE 3 PUANA ODAKLANDI
Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor.
SZALAI'NİN TALİPLERİ ARTIYOR
Gelecek sezonu da planlamaya başlayan Sarı-Lacivertliler'in defans oyuncularından biri olan Attila Szalai ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'dan birçok kulübün transfer radarında yer alan Macar stopere bir talip daha çıktı.