Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.04.2023 15:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.04.2023 15:34
    ABONE OL

    ÖZEL | Napoli'nin gözü yine Süper Lig'de! Kim yerine o gelecek

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bir taraftan da gelecek sezonun kadrosu için yapılanma devam ediyor. Sarı-Lacivertli formayı giyen futbolculara da transferde ilgi gösteren kulüplerin sayısı artıyor. İşte yaşanan sıcak gelişmeler ve detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Napoli’nin gözü yine Süper Lig’de! Kim yerine o gelecek

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bir taraftan da gelecek sezonun kadrosu için yapılanma devam ediyor. Sarı-Lacivertli formayı giyen futbolculara da transferde ilgi gösteren kulüplerin sayısı artıyor. İşte yaşanan sıcak gelişmeler ve detaylar...
    Napoli’nin gözü yine Süper Lig’de! Kim yerine o gelecek

    FENERBAHÇE 3 PUANA ODAKLANDI

    Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor.

    Napoli’nin gözü yine Süper Lig’de! Kim yerine o gelecek

    SZALAI'NİN TALİPLERİ ARTIYOR

    Gelecek sezonu da planlamaya başlayan Sarı-Lacivertliler'in defans oyuncularından biri olan Attila Szalai ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'dan birçok kulübün transfer radarında yer alan Macar stopere bir talip daha çıktı.
        Napoli’nin gözü yine Süper Lig’de! Kim yerine o gelecek

        NAPOLI, SZALAI'Yİ TAKİP EDİYOR

        Fransa'dan Nice, Rennes ve Marsilya gibi kulüplerin yakından izlediği ve Premier Lig ekiplerinin de Fenerbahçe'deki durumunu takip ettiği Attila Szalai, İtalyan devi Napoli'nin de transfer radarına girdi.
        Napoli’nin gözü yine Süper Lig’de! Kim yerine o gelecek

        KIM AYRILIRSA B PLANLARINDAN BİRİ SZALAI

        Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, Fenerbahçe'den 18 milyon euro karşılığında transfer ettiği Kim Min-Jae'yi sezon sonunda yüksek bir bedel karşılığında satmayı düşünüyor. Güney Koreli stoperin ayrılma ihtimaline karşılık İtalyan ekibi B planını devreye sokacak.

        Napoli’nin gözü yine Süper Lig’de! Kim yerine o gelecek

        NAPOLI'NİN HEDEFİNDEKİ 3 İSİM KİM?

        Napoli Kulübü, Kim Min-Jae'nin olası ayrılığına karşılık yerini doldurabilmek için çalışmalara başladı. Serie A devinin bu doğrultuda Avrupa'dan 3 futbolcuyu transfer gündemine aldığı ortaya çıktı.

            Napoli’nin gözü yine Süper Lig’de! Kim yerine o gelecek

            SALIBA, DIVEEV VE SZALAI LİSTEDE

            Takvim'in elde ettiği bilgiye göre; Napoli, Arsenal'de forma giyen 22 yaşındaki William Saliba ve Rus ekibi CSKA Moskova'nın 23 yaşındaki stoperi Igor Diveev'i gündemine aldı. Ayrıca bu isimlere Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai de eklendi.
            Napoli’nin gözü yine Süper Lig’de! Kim yerine o gelecek

            DERBİYİ DE GÖZLEMLEYECEKLER

            Napoli'nin yetkililerinin Attila Szalai'nin Macaristan Milli Takımı'ndaki performansını yakından takip ettiği ve Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini de gözlemleyeceği öğrenildi.
            Napoli’nin gözü yine Süper Lig’de! Kim yerine o gelecek

            FENERBAHÇE'NİN SZALAI PLANI

            Daha önce Inter, Milan ve West Ham United'ın transfer gündemine gelen Attila Szalai için cazip bir teklif gelmesi halinde Fenerbahçe yönetimi de futbolcunun önünü açacak.
                Napoli’nin gözü yine Süper Lig’de! Kim yerine o gelecek

                EN AZ 20 MİLYON EURO BEKLENTİ

                Şu an için takımı Fenerbahçe'nin başarısına odaklanan Attila Szalai de sezon bittikten sonra gelecek tranfer tekliflerini değerlendirmeyi planlıyor. Fenerbahçe, Szalai için 20 milyon euro ve üzerindeki bir rakama 'Evet' demeyi düşünüyor.
                Napoli’nin gözü yine Süper Lig’de! Kim yerine o gelecek

                'İTALYA'YA GİT SZALAI'

                Bu arada Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Marco Rossi de birebir görüşmelerinde Szalai'ye Avrupa'dan bir takıma gitmesi halinde tercihinin Serie A olmasının ona avantaj getirebileceği yönünde tavsiye verdi.
                Napoli’nin gözü yine Süper Lig’de! Kim yerine o gelecek

                SZALAI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

                Attila Szalai, bu sezon Fenerbahçe'de 39 maçta forma giydi ve 2 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Szalai, 3-0 kazandıkları Bulgaristan maçında 90 dakika oynadı. 122 kez topla buluşup 112 kez olumlu pas yapan Szalai, yüzde 85.7 isabet yakaladı. 1 kez de şut çeken Szalai, Orban ve Lang ile birlikte milli takımda da 3'lü savunmada oynadı.

                    Napoli’nin gözü yine Süper Lig’de! Kim yerine o gelecek

                    SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

                    Fenerbahçe ile Szalai arasındaki kontrat 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Sarı-Lacivertliler, hatırlanacağı üzere Szalai'yi Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan 2021'de transfer etmişti.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    • Paylaş
                    • Tweet
                    • Paylaş
                    • Sitene Ekle
                    •  
                    Adalet Bakanı Bozdağ’dan önemli açıklamalar!
                    Haberler Spor ÖZEL | Napoli'nin gözü yine Süper Lig'de! Kim yerine o gelecek
                        loading
                        SON DAKİKA