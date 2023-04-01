ÖZEL | Napoli'nin gözü yine Süper Lig'de! Kim yerine o gelecek

SZALAI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Attila Szalai, bu sezon Fenerbahçe'de 39 maçta forma giydi ve 2 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Szalai, 3-0 kazandıkları Bulgaristan maçında 90 dakika oynadı. 122 kez topla buluşup 112 kez olumlu pas yapan Szalai, yüzde 85.7 isabet yakaladı. 1 kez de şut çeken Szalai, Orban ve Lang ile birlikte milli takımda da 3'lü savunmada oynadı.