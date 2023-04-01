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    • 01.04.2023 17:37
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    • 01.04.2023 17:37
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    Manchester City Liverpool'u farklı geçti!

    İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-1 yendi. Manchester City, bu galibiyetle puanını 64 yaptı ve lider Arsenal ile farkı 5'e indirdi. Liverpool ise 42 puanda kaldı.

    takvim.com.tr
    Manchester City Liverpool’u farklı geçti!

    Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Liverpool'u ağırlayan Manchester City, 17. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle 1-0 geriye düştü. Ev sahibi ekip, 27. dakikada Arjantinli futbolcusu Julian Alvarez ile beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

    İkinci yarıya Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne'nin golüyle başlayan Manchester City, rakibine üstünlüğünü kabul ettirdiği bölümde İlkay Gündoğan ve Jack Grealish'in golleriyle farka gitti ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.

    Manchester City, bu galibiyetle puanını 64 yaptı ve lider Arsenal ile farkı 5'e indirdi. Liverpool ise 42 puanda kaldı.

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