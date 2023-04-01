Manchester City Liverpool’u farklı geçti!

Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Liverpool'u ağırlayan Manchester City, 17. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle 1-0 geriye düştü. Ev sahibi ekip, 27. dakikada Arjantinli futbolcusu Julian Alvarez ile beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne'nin golüyle başlayan Manchester City, rakibine üstünlüğünü kabul ettirdiği bölümde İlkay Gündoğan ve Jack Grealish'in golleriyle farka gitti ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Manchester City, bu galibiyetle puanını 64 yaptı ve lider Arsenal ile farkı 5'e indirdi. Liverpool ise 42 puanda kaldı.