Mert Nobre Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tahminini takvim.com.tr’ye yaptı!

VALENCIA, CENK VE ABOUBAKAR YORUMU...

Fenerbahçe'de bu sezon fark yaratan isimlerin başında gelen Enner Valencia'nın durumunun maça etki edip etmeyeceği sorusuna Brezilyalı futbol adamı, "Valencia gerçekten de inanılmaz bir oyuncu. Ama derbilerdeki performansı nasıl? Hazır ve sağlam bir Valencia fark yaratır. Onun tek eksiği derbi performansları bence! Gününde olup olmayacağı da önemli. Sakatlıktan çıkmış bir Valencia olacak. Diğer taraftan baktığımızda Beşiktaş'ta ise Cenk Tosun ve Aboubakar var. Cenk için çok farklı bir maç olacak. Çok iyi bir oyuncu. Mutlaka gol atmak isteyecek. Aboubakar da derbilerin adamıdır. Onu beğeniyorum. Özellikle Fenerbahçe derbilerinde Aboubakar'ın çok iyi oynadığını düşünüyorum" yanıtını verdi.