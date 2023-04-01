Mert Nobre Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tahminini takvim.com.tr’ye yaptı!

İlk olarak Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili değerlendirme yapan Nobre, "Türkiye'nin iki büyük kulübü karşılaşacak. Ben futbol kalitesi açısından çok iyi bir derbi olacağını düşünüyorum. İki takımın da ofansı düşüneceği fikrindeyim. Gollü bir maç olacak. Fenerbahçe sezona çok iyi başladı ama aynı şekilde devamını getiremedi. Beşiktaş'ta ise tam tersi oldu. Kötü başladılar, daha sonra Şenol Güneş geldikten sonra takım oturdu. Son haftalarda daha derbi toplu bir Beşiktaş izliyoruz" dedi.
JESUS VE GÜNEŞ'İN TAKTİK SAVAŞI OLACAK
Kadıköy'de teknik adamlar açısından bir taktik savaşı olacağının altını çizen Nobre, "İki hoca da çok tecrübeli. Jorge Jesus sistemsel değişiklikler yapıyor. Mesela derbide 3'lü savunma oynatıp oynatmayacağını merak ediyorum. Beşiktaş'ın ise kadrosu, ilk 11'i aşağı yukarı belli. Bence sistemlerin savaşı olacak! Tek tek oyunculara bakarsak elbette ki Jesus'un Güneş'e oranla daha çok alternatifi var. Ama Beşiktaş'ın kadrosu alternatif açısından değerlendirdiğimizde daha geride" diye konuştu.
VALENCIA, CENK VE ABOUBAKAR YORUMU...
Fenerbahçe'de bu sezon fark yaratan isimlerin başında gelen Enner Valencia'nın durumunun maça etki edip etmeyeceği sorusuna Brezilyalı futbol adamı, "Valencia gerçekten de inanılmaz bir oyuncu. Ama derbilerdeki performansı nasıl? Hazır ve sağlam bir Valencia fark yaratır. Onun tek eksiği derbi performansları bence! Gününde olup olmayacağı da önemli. Sakatlıktan çıkmış bir Valencia olacak. Diğer taraftan baktığımızda Beşiktaş'ta ise Cenk Tosun ve Aboubakar var. Cenk için çok farklı bir maç olacak. Çok iyi bir oyuncu. Mutlaka gol atmak isteyecek. Aboubakar da derbilerin adamıdır. Onu beğeniyorum. Özellikle Fenerbahçe derbilerinde Aboubakar'ın çok iyi oynadığını düşünüyorum" yanıtını verdi.