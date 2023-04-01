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    • 01.04.2023 17:09
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    • 01.04.2023 17:24
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    Mert Nobre Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tahminini takvim.com.tr'ye yaptı!

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi maçta karşı karşıya gelecek. Futbolculuk kariyerinde hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş formasını başarıyla terleten Mert Nobre, dev maç öncesi takvim.com.tr'ye çok özel açıklamalar yaptı. İşte Mert Nobre'nin derbi maç öncesindeki özel açıklamaları...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Mert Nobre Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tahminini takvim.com.tr’ye yaptı!

    İlk olarak Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili değerlendirme yapan Nobre, "Türkiye'nin iki büyük kulübü karşılaşacak. Ben futbol kalitesi açısından çok iyi bir derbi olacağını düşünüyorum. İki takımın da ofansı düşüneceği fikrindeyim. Gollü bir maç olacak. Fenerbahçe sezona çok iyi başladı ama aynı şekilde devamını getiremedi. Beşiktaş'ta ise tam tersi oldu. Kötü başladılar, daha sonra Şenol Güneş geldikten sonra takım oturdu. Son haftalarda daha derbi toplu bir Beşiktaş izliyoruz" dedi.
    Mert Nobre Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tahminini takvim.com.tr’ye yaptı!

    JESUS VE GÜNEŞ'İN TAKTİK SAVAŞI OLACAK

    Kadıköy'de teknik adamlar açısından bir taktik savaşı olacağının altını çizen Nobre, "İki hoca da çok tecrübeli. Jorge Jesus sistemsel değişiklikler yapıyor. Mesela derbide 3'lü savunma oynatıp oynatmayacağını merak ediyorum. Beşiktaş'ın ise kadrosu, ilk 11'i aşağı yukarı belli. Bence sistemlerin savaşı olacak! Tek tek oyunculara bakarsak elbette ki Jesus'un Güneş'e oranla daha çok alternatifi var. Ama Beşiktaş'ın kadrosu alternatif açısından değerlendirdiğimizde daha geride" diye konuştu.
    Mert Nobre Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tahminini takvim.com.tr’ye yaptı!

    VALENCIA, CENK VE ABOUBAKAR YORUMU...

    Fenerbahçe'de bu sezon fark yaratan isimlerin başında gelen Enner Valencia'nın durumunun maça etki edip etmeyeceği sorusuna Brezilyalı futbol adamı, "Valencia gerçekten de inanılmaz bir oyuncu. Ama derbilerdeki performansı nasıl? Hazır ve sağlam bir Valencia fark yaratır. Onun tek eksiği derbi performansları bence! Gününde olup olmayacağı da önemli. Sakatlıktan çıkmış bir Valencia olacak. Diğer taraftan baktığımızda Beşiktaş'ta ise Cenk Tosun ve Aboubakar var. Cenk için çok farklı bir maç olacak. Çok iyi bir oyuncu. Mutlaka gol atmak isteyecek. Aboubakar da derbilerin adamıdır. Onu beğeniyorum. Özellikle Fenerbahçe derbilerinde Aboubakar'ın çok iyi oynadığını düşünüyorum" yanıtını verdi.
        Mert Nobre Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tahminini takvim.com.tr’ye yaptı!

        NOBRE'NİN DERBİDEKİ FAVORİSİ HANGİ TAKIM?

        Konuk takım Beşiktaş'ın mutlaka kazanması gerektiğini ifade eden Nobre, "Beşiktaş maçı mutlaka kazanmak zorunda. Neden? Kazanmalılar yoksa yarıştan koparlar. Şampiyonluk yolunda, 'Ben de varım' diyebilmeleri açısından iyi konsantre olacaklardır. Ama gününde bir Fenerbahçe olur ve herkes önceki maçlardaki gibi yüz yüzüyle oynarsa Fenerbahçe favori olur" dedi.
        Mert Nobre Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tahminini takvim.com.tr’ye yaptı!

        TÜRKİYE BU ZİHNİYETTEN KURTULMALI

        Hakem Halil Umut Meler ile ilgili de değerlendirme yapan Nobre, "Maalesef hakemler Türkiye'de normalden daha fazla tartışılıyor. Hakemi bu kadar stres altına almamak gerekiyor. Çünkü hakemler de bu oyunun bir parçası. Türkiye'de insanların bu zihniyetten kurtulması gerekiyor. Bu benim fikrim" açıklamasını yaptı.
        Mert Nobre Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tahminini takvim.com.tr’ye yaptı!

        NOBRE'NİN FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

        Mert Nobre, Fenerbahçe formasıyla 108 maça çıkarken, 55 gol 14 asistlik performans sergiledi. Sarı-Lacivertliler'de 69 gole etki etti. 42 yaşındaki futbol adamı, Beşiktaş'ta ise 181 karşılaşmada oynadı ve 50 gol 19 asistlik katkı yaptı. Nobre, Siyah-Beyazlı forma ile de 69 gole katkı yaparak dikkati çekti.
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