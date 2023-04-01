7 gollü Trabzonspor - Kayserispor maçında kazanan konuk ekip! MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başladı. Son şampiyon Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşılaştı.

Mücadelede tam 7 gol çıkarken kazanan 4-3'lük skorla Kayserispor oldu.

Maçta Trabzonspor'un gollerini Gomez, Abdülkadir ve Bardhi kaydetti. Kayserispor'un golleri ise Emrah Başsan, Thiam, Mensah ve Mane'den geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 44 puanda kalırken Kayserispor 41 puana yükseldi.

4 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Orhan Ak, ligde son oynadıkları Adana Demirspor maçına göre ilk 11'de 4 oyuncu değişikliği yaptı.

Orhan Ak, transferinin tamamlanması için kentten ayrılan Vitor Hugo'nun yokluğunda stoperde Denswil'i oynattı. Ak, Larsen'in yerine Eren Elmalı'yı, Bardhi'nin yerine Markovic'i, Doğucan Haspolat'ın yerine de Visca'yı sahaya sürdü.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Naci Ünüvar ve Trezeguet ile Vitor Hugo, Yukatel Kayserispor karşısında yer almadı.

ORHAN AK'IN İKİNCİ MAÇI

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Orhan Ak yönetiminde ikinci maçına çıktı.

Adana Demirspor ile oynanılan ilk maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Orhan Ak ile ikinci sınavını Yukatel Kayserispor karşısında verdi.

Trabzonspor, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu döneminde de ilk resmi karşılaşmasını oynadı.

MARKOVİC İLK 11'DE

Trabzonspor'un depremin ardından ligden çekilen Gaziantep FK'den transfer ettiği Lazar Markovic, ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas da sakatlığının ardından maç kadrosuna dahil edildi.

SÜLEYMAN CEBECİ İLK KEZ KADRODA

Trabzonspor'un 19 yaş altı takımında ileriye dönük orta alan oyuncusu olarak forma giyen Süleyman Cebeci, ilk kez A takımın maç kadrosuna alındı.

Altyapıdan Arif Boşluk da kadroda yer alan bir başka genç oyuncu oldu.

Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşmaya ilgi göstermezken tribünlerde büyük boşluklar gözlendi. 100 civarında Kayserispor taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.