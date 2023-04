Marca gazetesi en iyi 11'i seçti! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu da yerini aldı

ASLANTEPE'DE KRİTİK RANDEVU

G.Saray, Süper Lig'in 27. haftasında bugün Adana Demirspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda 20.30'da başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Cimbom'da cezası biten Victor Nelsson formasına kavuşacak. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Mertens'in de kadroda olması bekleniyor. Ayrıca Berkan Kutlu cezası nedeniyle bu maçta oynayamayacak. Adana ekibinde de Belhanda cezası sebebiyle görev alamayacak.



ÖZBEK'İN CEZASI KALDIRILDI

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen 21 günlük hak mahrumiyeti ve 50 bin liralık para cezasının kaldırıldığını açıkladı.



G.SARAY IÇ SAHADA ÇOK DAHA FARKLI

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 8 karşılaşmayı kazandı. Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini 2.haftada 1-0 kaybettikleri Giresunspor maçında yaşayan Cimbom, sonrasındaki 11 maçın 10'unu kazandı ve 1'ini de beraberlikle noktaladı. İç sahadaki son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Kırmızılılar, evindeki son 8 maçta da puan kaybı yaşamadı.



ADANA DEMIRSPOR İLE 38. RANDEVU

Galatasaray ile Adana Demirspor bugünkü maçla birlikte 38. kez rakip olacak. Geride kalan 37 maçta Sarı-Kırmızılılar 19, Mavi-Lacivertliler de 9 galibiyet aldı. 9 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Aslan 59 gol, Adana Demir de 31 gol attı. Galatasaray'ın sahasındaki maçlarda da rakibine karşı 18 maçta 14'e 2 üstünlüğü bulunuyor.



TORRENT YENİ İŞİNİ BULDU

Galatasaray ile geçen sezon sonunda ayrıldıktan sonra başka bir takımla çalışmayan teknik direktör Domenec Torrent ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanyol AS; Fransız hoca Herve Renard'ın ayrıldığı Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına Torrent'in geçeceğini yazdı. Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşme yapan Torrent'in teklifi kabul ettiğinin altı çizildi. Galatasaray, Torrent ile birlikte 20 resmi maçta 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet alırken; 28 gol atıp 31 gol yedi.



CİMBOM'DA 4 İSİM CEZA SINIRINDA

Adana Demirspor maçında 3 puan isteyen Galatasaray'da golcü futbolcu Mauro Icardi'nin yanı sıra Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey ceza sınırında bulunuyor. 4 futbolcu maçta oynar ve kart görürse, bay geçilecek haftadan sonraki mücadele olan Kayserispor karşısında cezalı duruma düşecek.



TEPKİ ÇEKEN ORUÇ KARARI

Fransa Futbol Federasyonu, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasakladı. Hakem Komisyonu'na gönderilen bildiride karara uymayanlara ceza verileceği de belirtildi.



ALTINORDU'YA ALMAN ÖVGÜSÜ

Altınordu tesislerini gezen Alman futbol adamı Marco Biester, "Almanya'da böyle bir akademi, böyle imkanlar sadece Bayern Münih, Borussia Dortmund gibi takımlarda var" dedi.



AMİLTON SÜPER LİG'İ İSTİYOR

Yarın Bandırmaspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Amilton, Süper Lig hedefine ulaşmak için çok çalıştıklarını söyledi. Brezilyalı futbolcu "Süper Lig'i hak ediyoruz" ifadesini kullandı.



RUSLAR WİMBLEDON'DA!

Rus ve Belaruslu tenisçiler, Wimbledon'a "tarafsız" sporcu olarak katılacak. Açıklamada, "Rusya'nın yasadışı işgalini kınamaya, Ukrayna'ya güçlü destek vermeye devam ediyoruz" denildi.



FENERBAHÇE'YE GOL ATACAĞIM

Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla daha önce çıktığı 4 Fenerbahçe derbisinde 1 galibiyet 3 beraberlik tattı. Söz konusu 4 derbide 3 gole imza atan Aboubakar, Kadıköy'deki kritik maç öncesinde teknik ekibe gol atacağının sözünü verdi.



GEDSON GOL ARAYACAK

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu, derbi maçta anahtar oyunculardan biri olacak. Şenol Güneş, Gedson'dan derbi maçta sık sık şut atmasını da istedi.



SOL BEKE YENİ ADAY JONAS AUER

Beşiktaş'ın sol bek adaylarına bir yeni isim daha eklendi. Kara Kartal'ın Avusturya'da Rapid Wien'de oynayan Jonas Auer'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Heute'nin haberine göre; Beşiktaş scout ekibi, 22 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak için harekete geçti. Haziran ayında kulüpler resmi görüşmeler yapacak. Bu sezon 19 lig maçında 7 asist yapan 1.81 boyundaki Auer, süratiyle dikkat çekiyor.



KARTAL'DA MORALLER YERİNDE

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcuların moralli olması gözden kaçmadı.



GÜNEŞ'TEN SÜRPRİZ YOK

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen Beşiktaş, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor galibiyetlerinin ardından Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı kritik derbiden de zaferle ayrılmayı hedefliyor. Kartal'ın deneyimli teknik patronu Şenol Güneş, Kadıköy'deki zorlu derbi öncesinde 11'ini şekillendirdi. İstikrardan yana bir düşünceye sahip olan Güneş, son oynanan İstanbulspor maçındaki kadroyu Fenerbahçe maçında da sahaya sürmeyi planlıyor. Kalede Mert'i görevlendirecek olan Güneş, savunma hattında Onur, Tayyip Talha, Colley ve Masuaku'ya şans verecek. Siyah-Beyazlılar'da orta saha Hadziahmetovic, Ghezzal, Salih, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'dan oluşacak. Siyah-Beyazlılar'da Vincent Aboubakar ise derbi maçta takımı adına gol umudu olarak sahneye çıkacak.



BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ

Süper Lig'in 27. haftasında bugün Başakşehir ile Ankaragücü saat 16.00'da karşılaşacak. Fatih Terim Stadı'ndaki maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Başakşehir'in 41, Ankaragücü'nün ise 25 puanı bulunuyor.



TÜRKİYE'YE DESTEK OLUN

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Türkiye'de 11 ili etkileyen depremde zarar görenler için yardım çağrısı yaptı. Guardiola, "Biz, bu trajedi için yardım göndereceğiz. Lütfen siz de desteğinizi esirgemeyin" dedi.



REAL'İN GÖZÜ JAMES'TE

İspanyol basını, Real Madrid'in Chelsea'de oynayan 23 yaşındaki Reece James'i transfer listesine aldığını yazdı. 5 yıl daha sözleşmesi bulunan sağ bek oyuncusu Reece James'e 70 milyon euro değer biçiliyor.



BOSTON'DAN 41 SAYI FARK

NBA'de Boston Celtics deplasmanda Milwaukee'yi 140-99 yendi. Maçta Jayson Tatum 40 sayı 8 ribaunt, Jaylen Brown 30 sayı 5 ribaınt 5 asist üretti. Bucks'ta ise Antetokounmpo 24 sayı, 7 ribaunt üretti.



DERBİYE SCOUTLAR AKIN EDECEK

Özellikle son 2 sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu, yarın Ülker Stadyumu'nda oyananacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde scout ekiplerinin takibinde olacak. Ferdi Kadıoğlu ile Ajax, Napoli ve Borussia Dortmund gibi önemli kulüpler ilgileniyor.



DERBİDE YOK!

Tahkim Kurulu, Jorge Jesus'a verilen 1 maçlık cezayı onayladı. Portekizli hoca derbiyi kulübede izleyecek.



VALENCIA BEKLEYİŞİ

Süper Lig'deki Alanyaspor deplasmanında dizinden sakatlanan Enner Valencia'nın sanılanın aksine takıma heniz dönmediği, sahada güç çalışması yaptığı öğrenildi. Ekvadorlu golcünün salonda yaptığı çalışma ile idmanı tamamladığı belirtildi.Valencia'nın son durumu bugünkü idmandan sonra netlik kazanacak.



BREZİLYA'DAN ŞOK İDDİA!

Brezilya basınında Jorge Jesus ile ilgili bir haber daha çıktı. Igor Siqueira isimli bir futbol yorumcusu "Jesus nasıl ilgi odağı olmayı başarıyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Siqueira, "Jesus sözleşmesi sona ermek üzereyken yurt dışı kanallarını çok iyi kullanır. Basında çok tanıdığı var. Ne zaman yurt dışına gitse ya bulunduğu ülkede ya da havalimanında görüntü verir. Kendini hep ilgi odağı olarak tutmayı başarır" ifadelerini kullandı. Jorge Jesus'un ismi Brezilya'da hem milli takım hem de Flamengo ile son aylarda sıkça anılmıştı.



BRENTFORD OSAYİ İÇİN GÖZÜNÜ KARARTTI

Osayi Samuel için transfer iddiaları her geçen gün artıyor. Gelen son bilgilere göre Fenerbahçe'nin beklentisini karşılayacak bir kulüp çıktı. Brentford, 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun milli takımda sergilediği performanstan sonra Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve 12 milyon Euro'luk teklif yaptı. Nijerya Milli Takımı'nın Gine'yi 1-0 yendiği maçta takımına penaltı kazandıran Osayi Samuel, 2021 yılında QPR'dan 500 bin Euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. Sağ kanat olarak transfer edilen Osayi Samuel, sağ bekte gösterdiği etkili oyun nedeniyle pozisyon değişikliğine gitmişti. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Osayi Samuel, 1 asist yaptı.

