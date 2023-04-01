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    Marca gazetesi en iyi 11'i seçti! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu da yerini aldı

    Marca gazetesi, Avrupa’nın 5 büyük ligi dışında oynayanlar arasından en iyi 11’i seçti. Seçilen 11’in savunmasının sağında Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu’na yer verildi. İşte sizler için derlediğimiz 1 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Avrupa futbolunun ’Marca’sı!

    İspanya'nın Marca gazetesi Avrupa'nın 5 büyük ligi olan İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa dışındaki liglerde oynanan futbolcular arasından en iyi 11'i seçti. Listede Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu savunmanın sağında yer aldı. Ferdi dışında Feyenoord'da forma giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü de en iyi 11'de orta sahada yer aldı. Birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu Ferdi Kadıoğlu'nun bu haber sonrasında piyasa değerinde artış bekleniyor. Ferdi, yarınki Beşiktaş derbisinde de bir çok Avrupa kulübünün takibinde olacak. Marca gazetesinin yayınladığı en iyi 11 ise şu şekilde oluştu: Costa (Porto), Ferdi (Fenerbahçe), Timber (Ajax), Inacio (Sporting), Santos (Zenit), Orkun Kökçü (Feyenoord), Alvarez (Ajax), Kudus (Ajax), Sesko (Salzburg), Ramos (Benfica), Gonçalves (Sporting).



    SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
    Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında yarın evinde Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman; pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.



    ŞAMPİYONLUK İMKANSIZ DEĞİL
    Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maç öncesinde açıklamalar yaptı. Siyah- Beyazlı futbolcu, "Derbinin önemi tartışılmaz. Çıkacağız ve kazanacağız. Şu anda puan farkı var ama şampiyonluk da imkansız değil. Elimizden geleni yapacağız. Şampiyon olamazsak bile önümüzdeki yıl Avrupa'da mutlaka olmamız gerekiyor. Bireysel açıdan da takıma maksimum katkı vermek istiyorum" dedi. Ayrıca Gedson, "Şenol Güneş bana hangi pozisyonda şans verirse versin her zaman hazır olacağım. Asıl pozisyonum 8 numara ama kadroda bazı değişiklikler olabilir" ifadelerini kullandı. Gedson Fernandes bu sezon Beşiktaş'ta 27 maçta 5 asistlik katkı yaptı.



        KARTAL 10 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ
        Derbide mutlak 3 puan isteyen Beşiktaş, camia olarak derbi maça kilitlendi. Siyah-Beyazlılar'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 10 karşılaşmada sadece 1 yenilgi almasıyla dikkati çekti. Kara Kartal, söz konusu mücadelelerde 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Bu maçlarda 18 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 15 gole engel olamadı. Siyah-Beyazlılar bu süreçte tek yenilgisini 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de 3-1'lik skor ile aldı. Beşiktaş, 2020- 2021 sezonunda rakibini deplasmanda 4-3'lük skorla mağlup ederek 15 yıl sonra Kadıköy'de galibiyet alırken, diğer galibiyetlerini ise 2019- 2020'de evinde 2-0 ve 2017-2018 sezonunda yine sahasında 3-1 ile elde etti. Derbide Beşiktaş, taraftarından yoksun şekilde oynayacak.



        ÜÇLÜ SİSTEME DÖNÜŞ
        Trabzonspor'un bugün Kayserispor ile oynayacağı maçta Orhan Ak, kadroda bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Oyun planında üçlü hücum hattı tercihinde bulunması beklenen Ak, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Trezeguet'in yokluğunda sol kanatta Markovic'e forma verecek. Özellikle kanat organizasyonlarını aktif kullanmak isteyen genç hocanın Bahia'ya transferi gerçekleşen Vitor Hugo'nun ayrılmasından sonra stoper bölgesinde Bartra- Denswil ikilisini görevlendirmesi bekleniyor. En uç noktada oynatacağı Gomez'i daha fazla topla buluşturmak isteyen Ak, Visca ve Markovic ile hücum çeşitliliğini artıracak. Avcı döneminin son bölümünde kullanılan çift forvetten bugün vazgeçilmesi ve yeniden takımın sahaya 4-2-3-1 şeklinde dizilmesi bekleniyor.



        FENER FIRSAT TEPTİ
        Fenerbahçe Beko THY Euro- League'in 32. haftasında deplasmanda Baskonia'ya 92-69 mağlup oldu. İlk çeyreği 27-25, devreye de 44-38 önde giren Fenerbahçe 2. yarıda ise istediği hücum performansını parkeye yansıtamadı. 3. çeyreğin son bölümünde Thampson ve Marinkovic'le sayılar bulan Baskonia son 10 dakikaya 60-58 önde girdi. Son çeyrekte taraftarının da desteğini arkasına alan ev sahibi mücadeleyi 92-69 kazandı. Play-off'u bu hafta da garantiliyemeyen Fenerbahçe umutlarını son 2 maça bıraktı.



            ODAK NOKTAMIZ ŞAMPİYONLUK
            Galatasaray kaptanı Fernando Muslera hedefleri hakkında kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı. Uruguaylı eldiven, "Teknik ekip, oyuncular, hepimiz bu sezonki şampiyonluğa odaklandık. Taraftarımızla fedakarlık yaparak bu yolda ilerleyeceğiz" diye konuştu. Adana Demirspor maçının zor geçeceğini ifade eden deneyimli kaleci, "Bazen kaybetmek de önemli. Rakipler bize karşı yüzde 200 ile oynuyor. Amacımız yeni bir seri yakalamak ve sezon sonunda da hedefimize ulaşmak" ifadelerini kullandı. Öte yandan deneyimli eldiven, Okan Buruk'tan da övgü dolu sözlerle bahsederken, "Dil, kültür ve futbol farklı. Takımımızda herkes hızlı şekilde adapte oldu. Okan Buruk hocamız iyi iş çıkardı" dedi.



            ASLANTEPE'DE KRİTİK RANDEVU
            G.Saray, Süper Lig'in 27. haftasında bugün Adana Demirspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda 20.30'da başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Cimbom'da cezası biten Victor Nelsson formasına kavuşacak. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Mertens'in de kadroda olması bekleniyor. Ayrıca Berkan Kutlu cezası nedeniyle bu maçta oynayamayacak. Adana ekibinde de Belhanda cezası sebebiyle görev alamayacak.

            ÖZBEK'İN CEZASI KALDIRILDI
            TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen 21 günlük hak mahrumiyeti ve 50 bin liralık para cezasının kaldırıldığını açıkladı.

            G.SARAY IÇ SAHADA ÇOK DAHA FARKLI
            Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 8 karşılaşmayı kazandı. Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini 2.haftada 1-0 kaybettikleri Giresunspor maçında yaşayan Cimbom, sonrasındaki 11 maçın 10'unu kazandı ve 1'ini de beraberlikle noktaladı. İç sahadaki son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Kırmızılılar, evindeki son 8 maçta da puan kaybı yaşamadı.

            ADANA DEMIRSPOR İLE 38. RANDEVU
            Galatasaray ile Adana Demirspor bugünkü maçla birlikte 38. kez rakip olacak. Geride kalan 37 maçta Sarı-Kırmızılılar 19, Mavi-Lacivertliler de 9 galibiyet aldı. 9 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Aslan 59 gol, Adana Demir de 31 gol attı. Galatasaray'ın sahasındaki maçlarda da rakibine karşı 18 maçta 14'e 2 üstünlüğü bulunuyor.

            TORRENT YENİ İŞİNİ BULDU
            Galatasaray ile geçen sezon sonunda ayrıldıktan sonra başka bir takımla çalışmayan teknik direktör Domenec Torrent ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanyol AS; Fransız hoca Herve Renard'ın ayrıldığı Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına Torrent'in geçeceğini yazdı. Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşme yapan Torrent'in teklifi kabul ettiğinin altı çizildi. Galatasaray, Torrent ile birlikte 20 resmi maçta 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet alırken; 28 gol atıp 31 gol yedi.

            CİMBOM'DA 4 İSİM CEZA SINIRINDA
            Adana Demirspor maçında 3 puan isteyen Galatasaray'da golcü futbolcu Mauro Icardi'nin yanı sıra Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey ceza sınırında bulunuyor. 4 futbolcu maçta oynar ve kart görürse, bay geçilecek haftadan sonraki mücadele olan Kayserispor karşısında cezalı duruma düşecek.

            TEPKİ ÇEKEN ORUÇ KARARI
            Fransa Futbol Federasyonu, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasakladı. Hakem Komisyonu'na gönderilen bildiride karara uymayanlara ceza verileceği de belirtildi.

            ALTINORDU'YA ALMAN ÖVGÜSÜ
            Altınordu tesislerini gezen Alman futbol adamı Marco Biester, "Almanya'da böyle bir akademi, böyle imkanlar sadece Bayern Münih, Borussia Dortmund gibi takımlarda var" dedi.

            AMİLTON SÜPER LİG'İ İSTİYOR
            Yarın Bandırmaspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Amilton, Süper Lig hedefine ulaşmak için çok çalıştıklarını söyledi. Brezilyalı futbolcu "Süper Lig'i hak ediyoruz" ifadesini kullandı.

            RUSLAR WİMBLEDON'DA!
            Rus ve Belaruslu tenisçiler, Wimbledon'a "tarafsız" sporcu olarak katılacak. Açıklamada, "Rusya'nın yasadışı işgalini kınamaya, Ukrayna'ya güçlü destek vermeye devam ediyoruz" denildi.

            FENERBAHÇE'YE GOL ATACAĞIM
            Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla daha önce çıktığı 4 Fenerbahçe derbisinde 1 galibiyet 3 beraberlik tattı. Söz konusu 4 derbide 3 gole imza atan Aboubakar, Kadıköy'deki kritik maç öncesinde teknik ekibe gol atacağının sözünü verdi.

            GEDSON GOL ARAYACAK
            Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu, derbi maçta anahtar oyunculardan biri olacak. Şenol Güneş, Gedson'dan derbi maçta sık sık şut atmasını da istedi.

            SOL BEKE YENİ ADAY JONAS AUER
            Beşiktaş'ın sol bek adaylarına bir yeni isim daha eklendi. Kara Kartal'ın Avusturya'da Rapid Wien'de oynayan Jonas Auer'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Heute'nin haberine göre; Beşiktaş scout ekibi, 22 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak için harekete geçti. Haziran ayında kulüpler resmi görüşmeler yapacak. Bu sezon 19 lig maçında 7 asist yapan 1.81 boyundaki Auer, süratiyle dikkat çekiyor.

            KARTAL'DA MORALLER YERİNDE
            Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcuların moralli olması gözden kaçmadı.

            GÜNEŞ'TEN SÜRPRİZ YOK
            Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen Beşiktaş, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor galibiyetlerinin ardından Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı kritik derbiden de zaferle ayrılmayı hedefliyor. Kartal'ın deneyimli teknik patronu Şenol Güneş, Kadıköy'deki zorlu derbi öncesinde 11'ini şekillendirdi. İstikrardan yana bir düşünceye sahip olan Güneş, son oynanan İstanbulspor maçındaki kadroyu Fenerbahçe maçında da sahaya sürmeyi planlıyor. Kalede Mert'i görevlendirecek olan Güneş, savunma hattında Onur, Tayyip Talha, Colley ve Masuaku'ya şans verecek. Siyah-Beyazlılar'da orta saha Hadziahmetovic, Ghezzal, Salih, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'dan oluşacak. Siyah-Beyazlılar'da Vincent Aboubakar ise derbi maçta takımı adına gol umudu olarak sahneye çıkacak.

            BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ
            Süper Lig'in 27. haftasında bugün Başakşehir ile Ankaragücü saat 16.00'da karşılaşacak. Fatih Terim Stadı'ndaki maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Başakşehir'in 41, Ankaragücü'nün ise 25 puanı bulunuyor.

            TÜRKİYE'YE DESTEK OLUN
            Manchester City menajeri Pep Guardiola, Türkiye'de 11 ili etkileyen depremde zarar görenler için yardım çağrısı yaptı. Guardiola, "Biz, bu trajedi için yardım göndereceğiz. Lütfen siz de desteğinizi esirgemeyin" dedi.

            REAL'İN GÖZÜ JAMES'TE
            İspanyol basını, Real Madrid'in Chelsea'de oynayan 23 yaşındaki Reece James'i transfer listesine aldığını yazdı. 5 yıl daha sözleşmesi bulunan sağ bek oyuncusu Reece James'e 70 milyon euro değer biçiliyor.

            BOSTON'DAN 41 SAYI FARK
            NBA'de Boston Celtics deplasmanda Milwaukee'yi 140-99 yendi. Maçta Jayson Tatum 40 sayı 8 ribaunt, Jaylen Brown 30 sayı 5 ribaınt 5 asist üretti. Bucks'ta ise Antetokounmpo 24 sayı, 7 ribaunt üretti.

            DERBİYE SCOUTLAR AKIN EDECEK
            Özellikle son 2 sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu, yarın Ülker Stadyumu'nda oyananacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde scout ekiplerinin takibinde olacak. Ferdi Kadıoğlu ile Ajax, Napoli ve Borussia Dortmund gibi önemli kulüpler ilgileniyor.

            DERBİDE YOK!
            Tahkim Kurulu, Jorge Jesus'a verilen 1 maçlık cezayı onayladı. Portekizli hoca derbiyi kulübede izleyecek.

            VALENCIA BEKLEYİŞİ
            Süper Lig'deki Alanyaspor deplasmanında dizinden sakatlanan Enner Valencia'nın sanılanın aksine takıma heniz dönmediği, sahada güç çalışması yaptığı öğrenildi. Ekvadorlu golcünün salonda yaptığı çalışma ile idmanı tamamladığı belirtildi.Valencia'nın son durumu bugünkü idmandan sonra netlik kazanacak.

            BREZİLYA'DAN ŞOK İDDİA!
            Brezilya basınında Jorge Jesus ile ilgili bir haber daha çıktı. Igor Siqueira isimli bir futbol yorumcusu "Jesus nasıl ilgi odağı olmayı başarıyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Siqueira, "Jesus sözleşmesi sona ermek üzereyken yurt dışı kanallarını çok iyi kullanır. Basında çok tanıdığı var. Ne zaman yurt dışına gitse ya bulunduğu ülkede ya da havalimanında görüntü verir. Kendini hep ilgi odağı olarak tutmayı başarır" ifadelerini kullandı. Jorge Jesus'un ismi Brezilya'da hem milli takım hem de Flamengo ile son aylarda sıkça anılmıştı.

            BRENTFORD OSAYİ İÇİN GÖZÜNÜ KARARTTI
            Osayi Samuel için transfer iddiaları her geçen gün artıyor. Gelen son bilgilere göre Fenerbahçe'nin beklentisini karşılayacak bir kulüp çıktı. Brentford, 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun milli takımda sergilediği performanstan sonra Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve 12 milyon Euro'luk teklif yaptı. Nijerya Milli Takımı'nın Gine'yi 1-0 yendiği maçta takımına penaltı kazandıran Osayi Samuel, 2021 yılında QPR'dan 500 bin Euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. Sağ kanat olarak transfer edilen Osayi Samuel, sağ bekte gösterdiği etkili oyun nedeniyle pozisyon değişikliğine gitmişti. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Osayi Samuel, 1 asist yaptı.

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            Haberler Spor Marca gazetesi en iyi 11'i seçti! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu da yerini aldı
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