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    • 01.04.2023 19:23
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    Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

    Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Lider Galatasaray sahasında ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor'u ağırlıyor. Sarı kırmızılılarda hedef, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin oynanacağı hafta sahadan 3 puanla ayrılarak hata yapmamak. Konuk ekip ise zorlu deplasmanda sürprize imza atmak istiyor. Galatasaray Adana Demirspor maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i de belli oldu.

    takvim.com.tr
    Galatasaray’ın ilk 11’i belli oldu!

    Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Lider Galatasaray sahasında ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor'u ağırlıyor.

    Sarı kırmızılılarda hedef, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin oynanacağı hafta sahadan 3 puanla ayrılarak hata yapmamak. Konuk ekip ise zorlu deplasmanda sürprize imza atmak istiyor.

    Galatasaray Adana Demirspor maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i de belli oldu.

    İLK 11'LER

    Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

    Adana Demirspor : Ertaç, Svenson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, N'Diaye, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba, Cherif Ndiaye

    NELSSON'UN CEZASI BİTTİ

    Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Victor Nelsson, karşılaşmada formasına kavuşuyor.

    Ligin 25. haftasındaki Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Danimarkalı savunma oyuncusu, 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor mücadelesinde cezasını çekmişti.

    BERKAN KUTLU SARI KART CEZALISI

    Galatasaray'da Berkan Kutlu, cezası nedeniyle Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemiyor.

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