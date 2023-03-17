Fatih Tekke'den "Trabzon istesin gelirim" mesajı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'un teknik patronu Fatih Tekke, A Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı'nın istifası sonrasında Trabzonspor'un başına geçeceği konuşulan 45 yaşındaki çalıştırıcı, konuya açıklık getirdi ve geleceği hakkında mesajlar verdi.
DÖNME İSTEĞİM HERKESİN MALUMU
Tekke, Trabzonspor'la ilgili somut bir gelişme olmadığını dile getirirken, "Şu ana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim. Cumartesi (yarın) çok ciddi bir maçımız var. Sosyal medyada bu konu çok konuşuluyormuş ama takip etmedim. Trabzonspor'la ilgili gündem olmamız gayet normal. Trabzon'a teknik direktör olarak dönme isteğim herkesin malumu. Şu anda İstanbulspor'da görevdeyim. Olumlu bakan herkese teşekkür ederim. Ayrıca bu bir süreç" dedi.
TRABZONSPOR'UN EFSANELERİNDEN
Fatih Tekke, futbolculuk döneminde Trabzonspor formasıyla 235 maçta 103 gol 36 asistlik performans ortaya koymuştu. Tekke, teknik adamlık kariyerinde şu ana kadar Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, Bursaspor ve İstanbulspor'da görev yaptı.
KULÜBÜN BORCU 2 MİLYAR 835 MİLYON
Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kulübün borcunu açıkladı. 31 Mayıs'a kadar 31 milyon euro ödenmesi gerektiğini belirten Ören, 31 Mart'a kadar ise acil ödenmesi gereken tutarın 16 milyon euro olduğunu belirtti. Öte yandan 31 Ocak 2023 itibarıyla Trabzonspor'un net borcunun ise 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olduğu duyuruldu.
KONGRE İÇİN KRİTİK GÜN
Fırtına'da Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adaylarının listelerini sunacağı son gün bugün. Saat 18.00'e kadar başkan adaylarının listelerini Divan Başkanlık Kurulu'na sunması gerekiyor. Seçime tek aday olarak girecek Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın listesinin bir bölümünü Divan Kurulu'na da bugün sunacağı ancak; tam listenin ise ilerleyen günlerde tamamlanacağı belirtildi. Seçim, 25-26 Mart'ta yapılacak.