Fatih Tekke'den "Trabzon istesin gelirim" mesajı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'un teknik patronu Fatih Tekke, A Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı'nın istifası sonrasında Trabzonspor'un başına geçeceği konuşulan 45 yaşındaki çalıştırıcı, konuya açıklık getirdi ve geleceği hakkında mesajlar verdi.



DÖNME İSTEĞİM HERKESİN MALUMU

Tekke, Trabzonspor'la ilgili somut bir gelişme olmadığını dile getirirken, "Şu ana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim. Cumartesi (yarın) çok ciddi bir maçımız var. Sosyal medyada bu konu çok konuşuluyormuş ama takip etmedim. Trabzonspor'la ilgili gündem olmamız gayet normal. Trabzon'a teknik direktör olarak dönme isteğim herkesin malumu. Şu anda İstanbulspor'da görevdeyim. Olumlu bakan herkese teşekkür ederim. Ayrıca bu bir süreç" dedi.