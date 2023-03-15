Fenerbahçe’de flaş gelişme! Menajeri İstanbul’a geliyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Sevilla deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibine 2-0 mağlup olarak tur umudunu Kadıköy'de bıraktı. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri Joan Jordan ve Erik Lamela kaydetti.
Avrupa Ligi'nde perşembe akşamı Ülker Stadı'nda Sevilla'dan turu almak için kritik bir rövanş mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe'de tek hedef sahadan zaferle ayrılmak...
Bu maçla birlikte, Dünya Kupası öncesinde uyguladığı rotasyonlu günlere döneceği sinyallerini veren teknik direktör Jorge Jesus, Sevilla'ya sürpriz hazırlıyor.