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    • Spor
    • 15.03.2023 09:29
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    • 15.03.2023 09:40
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    Fenerbahçe'de flaş gelişme! Menajeri İstanbul'a geliyor

    UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde yıldız ismin menajeri, oyuncusunun sözleşmesi ile ilgili İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de flaş gelişme! Menajeri İstanbul’a geliyor

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Sevilla deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibine 2-0 mağlup olarak tur umudunu Kadıköy'de bıraktı. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri Joan Jordan ve Erik Lamela kaydetti.

    Fenerbahçe’de flaş gelişme! Menajeri İstanbul’a geliyor

    Avrupa Ligi'nde perşembe akşamı Ülker Stadı'nda Sevilla'dan turu almak için kritik bir rövanş mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe'de tek hedef sahadan zaferle ayrılmak...
    Fenerbahçe’de flaş gelişme! Menajeri İstanbul’a geliyor

    Bu maçla birlikte, Dünya Kupası öncesinde uyguladığı rotasyonlu günlere döneceği sinyallerini veren teknik direktör Jorge Jesus, Sevilla'ya sürpriz hazırlıyor.
        Fenerbahçe’de flaş gelişme! Menajeri İstanbul’a geliyor

        İlk maçta adeta gol kaçırma yarışına giren Fenerbahçe forvetleri de Jesus'un rotasyonundan nasibini alacak.
        Fenerbahçe’de flaş gelişme! Menajeri İstanbul’a geliyor

        ARDA VE OOSTERWOLDE İLK 11'E

        İlk maçta kaçırdığı gollerle saç baş yolduran King'in yerine maça Batshuayi ile başlaması beklenen Portekizli teknik adam, sakatlanan Lincoln'ün yerine de Oosterwolde'ye forma verebilir.
        Fenerbahçe’de flaş gelişme! Menajeri İstanbul’a geliyor

        Ciddi bir form düşüklüğü içindeki İrfan Can Kahveci'nin yerine de Arda'nin oynama ihtimali giderek artıyor.
            Fenerbahçe’de flaş gelişme! Menajeri İstanbul’a geliyor

            Son iki antrenmanda göz dolduran Zajc'in orta sahada Crespo yerine görev alma şansı güçlendi.
            Fenerbahçe’de flaş gelişme! Menajeri İstanbul’a geliyor

            MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR!

            Dünya Kupası'nın ardından performansında büyük düşüş yaşanan Miguel Crespo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

            Fenerbahçe’de flaş gelişme! Menajeri İstanbul’a geliyor

            Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Portekizli orta sahanın menajeri önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek.
                Fenerbahçe’de flaş gelişme! Menajeri İstanbul’a geliyor

                Oyuncusunun maaşının artırılması için Fenerbahçeli yöneticilerle görüşme yapacak.
                Fenerbahçe’de flaş gelişme! Menajeri İstanbul’a geliyor

                Bu görüşmede oyuncunun sözleşmesinin uzatılmasının da gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
                Fenerbahçe’de flaş gelişme! Menajeri İstanbul’a geliyor

                Zira Portekizli oyuncunun kontratı 2024 yılının haziran ayında sona erecek.
                    Fenerbahçe’de flaş gelişme! Menajeri İstanbul’a geliyor

                    Yıllık 500 bin Euro kazanan Miguel Crespo'nun, takımda en az kazananlardan olduğu bunun da performansını etkilediği ifade ediliyor.
                    Fenerbahçe’de flaş gelişme! Menajeri İstanbul’a geliyor

                    Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında olan 26 yaşındaki Portekizli oyuncuyu İspanya ve Portekiz liginden kulüpler radarına almış durumda.
                    Fenerbahçe’de flaş gelişme! Menajeri İstanbul’a geliyor

                    Miguel Crespo geçen sezon katıldığı Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların sevdiği isimlerden birisi haline gelmişti.
                        Fenerbahçe’de flaş gelişme! Menajeri İstanbul’a geliyor

                        Fakat futbolcu yeni sezonda tam olarak kendisinden istenilen performansını gösterebilmiş değil.
                        Fenerbahçe’de flaş gelişme! Menajeri İstanbul’a geliyor

                        Bu anlamda oyuncunun durumu Fenerbahçeli taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.
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