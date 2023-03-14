Şampiyonlar Ligi'nde Haaland fırtınası! Manchester City, Leipzig'i 7-0 ile geçip turladı

Maçın diğer gollerini ise 49. dakikada Manchester City kaptanı Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan ve 90+2'de Kevin De Bruyne kaydetti.

Bu maçta, Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

Devler Ligi'nde 30 gole ulaşan Norveçli futbolcu, bu başarıyı 22 yaş 236 gün ve 25 maçta elde ederek 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

