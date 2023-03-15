Fenerbahçe’de Ali Koç - Jesus zirvesi! İşte konuşulanlar

JESUS'U YABANCI GÖRMÜYORUM!



Ricardo Gomes, "Kültürümüz ne olursa olsun, her zaman Brezilyalı koçlarla çalıştık. Ama burada Brezilya'da başarılı olan iki kişiden bahsedelim. Biri hala burada. Bu durumda onu bir yabancı olarak görmüyorum. Palmeiras'ta üç veya dört yıl geçiren Abel, başarılı bir şekilde kültürü zaten biliyor. Diğeri de Jorge Jesus" ifadesini kullandı.