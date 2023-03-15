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    • Spor
    • 15.03.2023 10:59
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    • 15.03.2023 11:16
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    Fenerbahçe'de Ali Koç - Jesus zirvesi! İşte konuşulanlar

    Sevilla karşısında çok kritik bir Avrupa sınavı verecek olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un geçtiğimiz günlerde Brezilyalı bir gazeteciye yaptığı açıklamalar gündem yaratmaya devam ediyor. Yönetim içinde de rahatsızlık yaratan açıklamaların ardından Başkan Ali Koç'un Jesus'la bir görüşme yapacağını takvim.com.tr duyurmuştu. Dün yapılan o kritik zirvenin detaylarına da yine takvim.com.tr ulaştı. Yapılan görüşmede konuşulanlar ve daha fazlası haberimizde.

    takvim.com.tr
    Muhammed Güneroğlu
    Fenerbahçe’de Ali Koç - Jesus zirvesi! İşte konuşulanlar

    Fenerbahçe yarın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Sevilla'yı Kadıköy'de ağırlayacak. İlk maçı İspanya'da çok şanssız bir şekilde kaybeden temsilcimiz seyircisinin önünde çeyrek final vizesi arayacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un çok fazla tartışılan 3'lü sisteminden yarın da vazgeçmeyeceği ancak ilk 11'de önemli değişiklikler yapacağı belirtiliyor. Portekizli hocanın Osayi Samuel, Miha Zajc, Arda Güler ve Michy Batshuayi gibi isimlere forma vermesi bekleniyor.
    Fenerbahçe’de Ali Koç - Jesus zirvesi! İşte konuşulanlar

    TÜRKİYE SOĞUK, ALIŞAMADIM!

    Jesus özellikle ikinci yarıda yapmadığı hamleler nedeniyle çok tartışıldığı Sevilla maçının ardından gündeme oturmuştu. Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis tecrübeli teknik adamla yaptığı görüşmenin ses kaydını yayınlamıştı. Konuşmada Jesus'un, Fenerbahçe'den ayrılma ve Flamengo'ya geri dönme ihtimaline dair gelen soruya, "Türkiye çok soğuk bir yer ve buraya alışmakta güçlük çekiyorum. Mayıs ayına kadar beklemelisiniz. Herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum" ifadelerini kullanması dikkat çekmişti.
    Fenerbahçe’de Ali Koç - Jesus zirvesi! İşte konuşulanlar

    KOÇ RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ

    Sezonun çok kritik bir bölümünde yapılan bu açıklama yönetim içinde de çok ciddi bir rahatsızlık yarattı. Başkan Ali Koç'un dün Jorge Jesus'la bir yemek yediği ve yaşanan son gelişmeleri masaya yatırdığı öğrenildi.

        Fenerbahçe’de Ali Koç - Jesus zirvesi! İşte konuşulanlar

        Alınan bilgilere göre Başkan Koç, Portekizli hocaya yaptığı açıklamanın camiayı olumsuz etkilediğini söyledi ve duyduğu rahatsızlığı açık bir şekilde dile getirdi.

        Fenerbahçe’de Ali Koç - Jesus zirvesi! İşte konuşulanlar

        KİMSEYİ YARI YOLDA BIRAKMADIM

        Jesus'un ise yapılan zirvede Ali Koç'a, "Ben kariyerim boyunca hiçbir takımı yarı yolda bırakmadım. İmzayı attığım gün hedeflerim neyse şu anda da aynı. En ufak bir sapma yok. Sözleşmenin sezon sonunda biteceğini tüm dünya biliyor. Benim yaptığım açıklamada Fenerbahçe'ye zarar verecek bir şey yok" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

        Fenerbahçe’de Ali Koç - Jesus zirvesi! İşte konuşulanlar

        GOMES: JESUS BREZİLYA İÇİN BİR ADAY

        Brezilya basını Jesus'un sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıp Flamengo'nun başına geçmesine kesin gözüyle bakıyor. Portekizli hocanın ismi ayrıca Brezilya Milli Takımı ile de anılıyor. Brezilya basınına konuşan milli takım teknik koordinatörü Ricardo Gomes de resmen Jesus'un ismini telaffuz etti. Gomes, Brezilya Futbol Federasyonu'nun Dünya Kupası sonrası görevi bırkan Tite'ın yerine teknik direktörler arasında Jorge Jesus'un olduğunu söyledi.

            Fenerbahçe’de Ali Koç - Jesus zirvesi! İşte konuşulanlar

            JESUS'U YABANCI GÖRMÜYORUM!

            Ricardo Gomes, "Kültürümüz ne olursa olsun, her zaman Brezilyalı koçlarla çalıştık. Ama burada Brezilya'da başarılı olan iki kişiden bahsedelim. Biri hala burada. Bu durumda onu bir yabancı olarak görmüyorum. Palmeiras'ta üç veya dört yıl geçiren Abel, başarılı bir şekilde kültürü zaten biliyor. Diğeri de Jorge Jesus" ifadesini kullandı.
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            Haberler Spor Fenerbahçe'de Ali Koç - Jesus zirvesi! İşte konuşulanlar
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