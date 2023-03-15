Fenerbahçe’de Ali Koç - Jesus zirvesi! İşte konuşulanlar

Fenerbahçe yarın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Sevilla'yı Kadıköy'de ağırlayacak. İlk maçı İspanya'da çok şanssız bir şekilde kaybeden temsilcimiz seyircisinin önünde çeyrek final vizesi arayacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un çok fazla tartışılan 3'lü sisteminden yarın da vazgeçmeyeceği ancak ilk 11'de önemli değişiklikler yapacağı belirtiliyor. Portekizli hocanın Osayi Samuel, Miha Zajc, Arda Güler ve Michy Batshuayi gibi isimlere forma vermesi bekleniyor.
TÜRKİYE SOĞUK, ALIŞAMADIM!
Jesus özellikle ikinci yarıda yapmadığı hamleler nedeniyle çok tartışıldığı Sevilla maçının ardından gündeme oturmuştu. Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis tecrübeli teknik adamla yaptığı görüşmenin ses kaydını yayınlamıştı. Konuşmada Jesus'un, Fenerbahçe'den ayrılma ve Flamengo'ya geri dönme ihtimaline dair gelen soruya, "Türkiye çok soğuk bir yer ve buraya alışmakta güçlük çekiyorum. Mayıs ayına kadar beklemelisiniz. Herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum" ifadelerini kullanması dikkat çekmişti.
KOÇ RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ
Sezonun çok kritik bir bölümünde yapılan bu açıklama yönetim içinde de çok ciddi bir rahatsızlık yarattı. Başkan Ali Koç'un dün Jorge Jesus'la bir yemek yediği ve yaşanan son gelişmeleri masaya yatırdığı öğrenildi.