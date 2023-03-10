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    Fener Sevilla’ya 2 basit golle boyun eğdi

    İlk yarıda çok iyi oynayan Sarı-Lacivertliler önemli fırsatları tepti. 2. devre Jordan ve Lamela’nın golleri Sevilla’ya galibiyeti getirdi. F.Bahçe'nin yıldız oyuncuları Altay, Ferdi, Szalai, Crespo ve Rossi Sevilla deplasmanında devlerin radarındaydı. Avrupa'nın önemli kulüplerinin scoutları yıldız oyuncuları tribünden takip etti.

    Bu işin Kadıköy’ü var

    F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk yarı net fırsatları harcadı. 8. dakikada Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Sevilla kalecisi Dmitrovic gole izin vermedi.



    ÜST ÜSTE POZİSYONLARI HARCADI
    20'de King'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. King, 28'de kaleci Dmitrovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 45'te King'in kafa vuruşu direğin hemen üstünden auta gitti.



    ARAO KALECİ ALTAY'I YANILTTI
    49'da Kouassi'nin kafa vurşunda Altay gole izin vermedi. 56'da Jordan'ın sert şutu Arao'dan sekerek ağlarla buluştu: 1-0. 81'de Ocampos'un şutunda Altay gole izin vermedi.



        RÖVANŞ MAÇI 16 MART'TA
        Sevilla'da Lamela, 85'te attığı golle maçın skorunu belirledi. Fenerbahçe birçok gol pozisyonundan yararlanamadğı maçta Sevilla'ya boyun eğdi. Rövanş, 16 Mart'ta İstanbul'da.



        DEVLER ONLARI İZLEDİ!
        F.Bahçe'nin yıldız oyuncuları Altay, Ferdi, Szalai, Crespo ve Rossi Sevilla deplasmanında devlerin radarındaydı. Avrupa'nın önemli kulüplerinin scoutları yıldız oyuncuları tribünden takip etti.



        BÖYLE GOLLER KAÇAR MI!
        Sevilla deplasmanında Jorge Jesus ve öğrencileri özellikle ilk yarıda ciddi fırsatlar yakaladı. Temsilcimiz, Ferdi, Enner Valencia ve Joshua King ile bulduğu fırsatlarda ağları havalandıramadı. Sarı-Lacivertliler, maçın son 20 dakikasında da 3 önemli fırsattan yararlanamadı ve yediği gollerle de sahadan üzgün bir şekilde ayrıldı.



            JESUS'TAN 11'DE SERDAR AZİZ SÜRPRİZİ
            Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadıkları Sevilla maçında ligde oynanan Kayserispor maçına göre iki değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, Kayserispor maçı 11'inde yer alan Diego Rossi ve Arda Güler'i yedeğe çekerken, yerlerine Serdar Aziz ile İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.



            FENERBAHÇE'DE PENALTI İSYANI
            Maçın 32. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Fenerbahçeli futbolcular ceza sahası içerisinde Telles'in elle oynadığı yönünde itirazda bulundu ve penaltı bekledi. Ancak hakem pozisyon için 'Devam' dedi. Sarı-Lacivertli futbolcular, devam kararına uzun süre itiraz etse de sonuç değişmedi.



            TARAFTARLAR KİNG'E ÇOK ÖFKELİ
            Fenerbahçe'nin Norveçli yıldızı Joshua King, Sevilla maçının ilk yarısında birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda, "King'in girdiği pozisyonlara Valencia girseydi goller bulurduk. Aldığımız mağlubiyette baş sorumlu King'dir" dedi.



                KALECİ DMİTROVİC'İ GEÇEMEDİK
                Sevilla'da dün Bono kulübeye geçerken yedek kaleci Marko Dmitrovic forma giydi. 31 yaşındaki kaleci, gelen 5 isabetli şutu da kurtardı. Kalesinde adeta devleşti.



                SEVİLLA POLİSİ TARAFTARIMIZA SALDIRDI!
                Fenerbahçe taraftarları Sevilla'da tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Devre arasında İspanyol polisinin Sarı-Lacivertli taraftarlara saldırdı. Taraftarlar polislere tepki gösterdi.

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