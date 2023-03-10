Fener Sevilla’ya 2 basit golle boyun eğdi

F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk yarı net fırsatları harcadı. 8. dakikada Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Sevilla kalecisi Dmitrovic gole izin vermedi.
ÜST ÜSTE POZİSYONLARI HARCADI
20'de King'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. King, 28'de kaleci Dmitrovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 45'te King'in kafa vuruşu direğin hemen üstünden auta gitti.
ARAO KALECİ ALTAY'I YANILTTI
49'da Kouassi'nin kafa vurşunda Altay gole izin vermedi. 56'da Jordan'ın sert şutu Arao'dan sekerek ağlarla buluştu: 1-0. 81'de Ocampos'un şutunda Altay gole izin vermedi.