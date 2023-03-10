Fener Sevilla’ya 2 basit golle boyun eğdi





BÖYLE GOLLER KAÇAR MI!

Sevilla deplasmanında Jorge Jesus ve öğrencileri özellikle ilk yarıda ciddi fırsatlar yakaladı. Temsilcimiz, Ferdi, Enner Valencia ve Joshua King ile bulduğu fırsatlarda ağları havalandıramadı. Sarı-Lacivertliler, maçın son 20 dakikasında da 3 önemli fırsattan yararlanamadı ve yediği gollerle de sahadan üzgün bir şekilde ayrıldı.