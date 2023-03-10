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    • Spor
    • 10.03.2023 15:54
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    • 10.03.2023 16:12
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    Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı 11'i

    Süper Lig'de yakaladığı seriyle liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, devre arasında yaptığı Zaniolo takviyesiyle de taraftarını coşturmuştu. Geçtiğimiz haftayı bay geçen yeni Aslan, Kasımpaşa maçı ile birlikte görücüye çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte maç ile ilgili bilinmesi gerekenler ve sarı kırmızılıların 11'i...

    takvim.com.tr
    Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

    Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 25. haftada yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
    Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

    Ligde geride kalan 23 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşıyacak.
    Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

    Eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'nın ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi.
        Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan maçı 3-2 Galatasaray kazanmıştı.
        Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

        ZANİOLO SÜPER LİG'DE SAHNE ALACAK

        Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak.
        Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

        İtalya'nın Roma takımından 15 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıkmanın heyecanını yaşayacak.
            Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

            Galatasaray'da Corendon Alanyaspor ve İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçlarında forma giyen ve birer gol atan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Kasımpaşa müsabakasıyla ilk resmi sınavını verecek.
            Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

            Sarı-kırmızılı ekibin ligden çekilen Atakaş Hatayspor'dan kadrosuna kattığı Sam Adekugbe de teknik ekibin uygun görmesi durumunda ilk kez resmi bir maçta forma giyecek. Nijerya asıllı Kanadalı futbolcu, yerli statüsünde oynatılabilecek.
            Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

            KAPTAN MUSLERA'DAN İYİ HABER

            Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa'ya karşı kalesini koruyabilecek.
                Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

                Ligde 23. haftadaki Trabzonspor maçında sakatlanan Muslera, yaklaşık 1 ay takımla antrenman yapamadı. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle lige verilen arada iyileşen Muslera, son 2 antrenmanda takımla çalıştı.
                Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

                Bugünkü son çalışmaya da katılması beklenen tecrübeli kaleci, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Kasımpaşa karşısında kaleyi koruyacak.
                Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

                KRİTİK EKSİK MERTENS

                Galatasaray'da 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
                    Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

                    Depremler nedeniyle lige verilen aradaki antrenmanlarda sakatlanan Dries Mertens, yarınki mücadelede sahaya çıkamayacak. Sarı-kırmızılı formayla 20 lig maçına çıkıp 5 gol atan Belçikalı futbolcu, takımı adına en önemli eksik olacak.
                    Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

                    Yaklaşık 2 hafta önce Corendon Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Fredrik Midtsjö de forma giyemeyecek.
                    Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

                    DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

                    Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
                        Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

                        Savunmada takımın en önemli isimlerinden olan Victor Nelsson ile Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, yarın da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
                        Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

                        SON 16 RESMİ MAÇI KAZANDI

                        Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 16 resmi maçını kazandı.
                        Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

                        Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.
                            Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

                            Ligde üst üste 13 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
                            Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

                            Galatasaray, ligdeki son galibiyetini depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı hükmen 3-0'lık skorla almıştı.
                            Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

                            ICARDİ SON 8 MAÇINDA 8 GOL ATTI

                            Galatasaraylı taraftarların gözü, Kasımpaşa maçında da Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak.
                                Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

                                Yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 8 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırarak takımının gol yollarındaki en önemli kozu oldu.
                                Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

                                Süper Lig'de 10'u ilk 11'de olmak üzere 12 müsabakada forma giyen Icardi'nin toplamda ise 9 golü bulunuyor.
                                Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

                                Yıldız golcü, Süper Lig'de kaydettiği 9 golün 5'ini şampiyonluk yaşayan rakiplerinin kalesine attı.
                                    Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

                                    GOL YOLLARI ETKİLİ SAVUNMA GEÇİT VERMİYOR

                                    Galatasaray, Süper Lig'de en çok gol atan 2. takım olurken, kalesini en iyi savunan ekip olarak dikkati çekiyor.
                                    Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

                                    Ligde 24 karşılaşmada 3'ü hükmenden olmak üzere 50 kez gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu alanda zirvede olan Fenerbahçe'nin 8 gol gerisinde 2. sırada yer aldı.
                                    Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

                                    Söz konusu müsabakalarda 17 gol yiyen Galatasaray, ligdeki 19 takım arasında kalesinde en az gol gören takım oldu.
                                        Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

                                        MUHTEMEL 11

                                        Galatasaray'ın karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor;
                                        Galatasaray sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kasımpaşa maçı 11’i

                                        Okan Kocuk (Muslera), Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mata (Zaniolo), Kerem, Icardi.
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