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    • Spor
    • 12.03.2023 15:12
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    • 12.03.2023 17:02
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    Trabzonspor - Adana Demirspor MAÇI İZLE! TS - Adana Demirspor maçı canlı anlatım izle, bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

    Trabzonspor Adana Demirspor maçı bugün saat 16:00'da oynanacak. Trabzon'un 11'leri belli oldu. Buna göre bugünkü maçta Bordo Mavililerde sahada Uğurcan, Larsen, Hugo, Bartra, Peres, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf, Gomez forma giyecek. Bir yandan da maça az bir süre kala futbolseverler maçı izleme seçeneklerini araştırmaya başladı. İşte Trabzonspor Adana Demirspor maçı izleme seçenekleri!

    Trabzonspor - Adana Demirspor CANLI MAÇ İZLE!

    Süper Lig'in 25. haftasında heyecan bugün Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ile son sürat devam ediyor. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği 90 dakikanın canlı anlatımı bu adreste! İşte maçın 11'leri ve canlı anlatım linki...

    TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 12 Mart 2023 Pazar günü saat 16:00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Heyecanlı maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    MAÇIN 11'LERİ

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Bartra, Peres, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf, Gomez.

    A. Demirspor:

        FIRTINA 4 KİŞİ EKSİK

        Adana Demirspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Orhan Ak yönetiminde ilk maçına çıkacak. Bordo-mavili takımda sakatlığı devam eden Anastasios Bakasetas, Trezeguet, Dorukhan Toköz ve cezalı Naci Ünüvar yarınki maçta forma giyemeyecek. Cezası biten Lazar Markovic ile sakatlıkları düzelen Marek Hamsik ve Edin Visca ise Orhan Ak'ın şans vermesi halinde forma giyebilecekler.

        Kongre sürecinde yenilmek istemeyen ve ligde 38 puanla haftaya 6. sırada giren Trabzonspor, sıkıntılı süreçte 3 puanla sahadan ayrılmayı planlıyor.

        Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında 36 maçlık yenilmezlik serisini geride bırakan Trabzonspor, Süper Lig'de ise Adana Demirspor'a mağlup olmadı. Bordo-mavililer evinde rakibi ile oynadığı 16 maçta 12 galibiyet 4 beraberlik elde etti.
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        Haberler Spor Trabzonspor - Adana Demirspor MAÇI İZLE! TS - Adana Demirspor maçı canlı anlatım izle, bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...
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