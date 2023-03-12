Süper Lig'in 25. haftasında heyecan bugün Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ile son sürat devam ediyor. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği 90 dakikanın canlı anlatımı bu adreste! İşte maçın 11'leri ve canlı anlatım linki...
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 12 Mart 2023 Pazar günü saat 16:00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Heyecanlı maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MAÇIN 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Bartra, Peres, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf, Gomez.
A. Demirspor: