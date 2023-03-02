Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe'nin gündemindeki Mahmoud Dahoud’a Leicester City kancası

    Borussia Dortmund ile yol ayrımında olan ve Fenerbahçe’nin gündemine gelen Mahmoud Dahoud’a Premier Lig ekiplerinden Leicester City de talip oldu. Dortmund'da toplam 137 maça çıkan futbolcu 5 gol 16 asistlik katkı yaptı.

    Fener’in rakibi Leicester City
    Almanya Ligi ekiplerinden Borussia Dortmund, 6 yıldır takımda forma giyen Mahmoud Dahoud ile sözleşme uzatmama kararı aldı.

    Dortmund'un sportif direktörü Sebastian Kehl, Almanya ve Suriye vatandaşlığı bulunan oyuncuya bu kararı bildirdi ve kendisine kulüp bulmasını istedi. Fenerbahçe ile transferde adı geçen 27 yaşındaki futbolcu ile ilgili İngiliz basınında bir transfer iddiası ortaya atıldı.

    Ada basınına göre; Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Mahmoud Dahoud'u sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Dortmund'da toplam 137 maça çıkan futbolcu 5 gol 16 asistlik katkı yaptı.

    Fenerbahçe'nin takip ettiği Suriyeli futbolcu, Dortmund'da bu sezon 6 maçta 281 dakika süre alabildi.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HangiKredi
    Haberler Spor Fenerbahçe'nin gündemindeki Mahmoud Dahoud’a Leicester City kancası
        SON DAKİKA