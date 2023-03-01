Türk futbolu depremzedeler için Omuz Omuza! A Spor canlı izle

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaraların sarılabilmesi adına spor camiası "Omuz Omuza" verdi.
TÜRKİYE "OMUZ OMUZA" EKRANLARDA BULUŞUYOR
Bu kapsamda saat 20.00'de tüm futbol camiası 7'den 70'e hep birlikte omuz omuza ekranların karşısında tüm Türkiye ile birlikte buluştu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile organize edilen 'Omuza Omuza' Yardım ve Dayanışma Kampanyasını A Spor, beIN Sports, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8 ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalı da canlı olarak yayınlanıyor. 5 saat sürecek programın moderatörlüğünü ise Acun Ilıcalı yapıyor.
MAÇLAR ŞİFRESİZ OLACAK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi.
KİM NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?
Bağışlar geldikçe eklenecek...
TÜM KULÜP BAŞKANLAR KATILIYOR
Türk ve dünya futbol ailesinin deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için bir araya geldiği bu tarihi yayına; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta olmak üzere tüm Süper Lig kulüp başkanları katılıyor.
TEKNİK DİREKTÖRLER DE BİR ARADA
Süper Lig kulüplerinin değerli teknik direktörleri Jorge Jesus, Şenol Güneş, Okan Buruk, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nun yanı sıra tüm kulüplerin teknik direktörleri ile ligde forma giyen yerli ve yabancı futbolcular da canlı yayında yer alıyor.