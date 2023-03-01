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    • Spor
    • 01.03.2023 10:14
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    • 01.03.2023 10:25
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    Transfer haberleri | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Eski takımına dönebilir

    Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir. Yıldız ismin eski takımına dönmesi için taraftarlarca kampanya başlatıldı. İşte detaylar...

    Görkem Ağgündüz
    takvim.com.tr
    Transfer haberleri | Fenerbahçe’de flaş gelişme! Eski takımına dönebilir

    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler ara transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katmıştı. Kanarya; Emre Demir, Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde ile takımı güçlendirmişti.
    Transfer haberleri | Fenerbahçe’de flaş gelişme! Eski takımına dönebilir

    Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda gelecek sezonun planlarını da yapıyor. Portekizli hoca sadece bu sezon değil gelecek yılların da kadrosunu oluşturmak istiyor.
    Transfer haberleri | Fenerbahçe’de flaş gelişme! Eski takımına dönebilir

    Jesus'un Fenerbahçe'deki geleceği henüz belli olmasa da başarılı isim, uzun süre takımın başında kalacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor.
        Transfer haberleri | Fenerbahçe’de flaş gelişme! Eski takımına dönebilir

        Şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler, ligde şu ana kadar 22 maç sonunda 48 puan topladı.
        Transfer haberleri | Fenerbahçe’de flaş gelişme! Eski takımına dönebilir

        Fenerbahçe bir yandan şampiyonluğa konsantre olurken bir yandan da sezon sonu planlamasına devam ediyor.
        Transfer haberleri | Fenerbahçe’de flaş gelişme! Eski takımına dönebilir

        3 İSMİN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR!

        Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Enner Valencia ve Miha Zajc'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
            Transfer haberleri | Fenerbahçe’de flaş gelişme! Eski takımına dönebilir

            Kanarya bu isimlerle yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürse de henüz somut bir adım atılamadı.
            Transfer haberleri | Fenerbahçe’de flaş gelişme! Eski takımına dönebilir

            VALENCIA'NIN TALİPLERİ ARTIYOR!

            Bu sezon sarı lacivertli forma ile ligde 22 gol atan Enner Valencia'nın talipleri de her geçen gün artıyor.
            Transfer haberleri | Fenerbahçe’de flaş gelişme! Eski takımına dönebilir

            Premier Lig'den Aston Villa'nın yanı sıra Brezilya, Katar ve Arabistan takımlarının da ilgisinin bulunduğu Valencia için flaş bir gelişme daha yaşandı.
                Transfer haberleri | Fenerbahçe’de flaş gelişme! Eski takımına dönebilir

                Meksika basınının haberine göre Tigres taraftarı, golcü futbolcunun takıma geri dönmesi için kampanya başlattı.

                Transfer haberleri | Fenerbahçe’de flaş gelişme! Eski takımına dönebilir

                Yönetim de Enner Valencia'yı Tigres'ye dönmesi için ikna etmeye çalışacak.
                Transfer haberleri | Fenerbahçe’de flaş gelişme! Eski takımına dönebilir

                Valencia, 2020 yazında Tigres'den bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
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                Haberler Spor Transfer haberleri | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Eski takımına dönebilir
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